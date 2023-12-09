Рибальта улетел из России после переговоров со «Спартаком». В клубе заявили, что у них «был повод для общения»

Хавьер Рибальта улетел из России.

По данным «Чемпионату», бывший спортивный директор «Зенита» отправился в Европу после переговоров со «Спартаком».

При этом в гендиректор красно-белых Олег Малышев после матча с «Крыльями» (3:0) подтвердил, что сотрудник клуба встречал Рибальту: «Будет решение – сообщим. Кадры с сотрудником – правда. На данный момент я не комментирую слухи и разговоры. Мы большой клуб и имеем право встречаться и общаться с разными людьми. На данный момент решений не принято. У нас был повод для общения».

Ранее была информация, что «Спартак» хочет закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибальта основной кандидат на эту должность.

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