Краснодар – ЦСКА: прогноз на матч 10 декабря 2023, Чемпионат России

10 декабря в Краснодаре состоится матч 18 тура Чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Начало поединка запланировано на 19:45 по московскому времени.

Обе команды сейчас идут в пятерке лучших в РПЛ и претендуют в этом сезоне на самые высокие места. ЦСКА важно в этой встрече одержать победу, чтобы приблизиться к краснодарцам и включить в борьбу за чемпионство, ведь в случае проигрыша отрыв от них уже будет в 10 баллов и сложно будет потом их догнать. Краснодарская команда же горит желанием завершить последний тур в этом году на мажорной ноте и оторваться от своих конкурентов и сохранить первую строчку перед зимней паузой. А чья возьмет в этом матче,мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ТМ (3).

Краснодар

В текущем сезоне РПЛ у краснодарцев дела идут очень даже неплохо, о чем и говорит их лидирующая позиция на данный момент. Наконец-то в этом сезоне нашелся очень серьезный конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство. В 17 встречах им удалось положить в свою копилку 35 очков и на данный момент они на 2 балла опережают, идущего вторым «Зенит» и на 4 третье «Динамо». Краснодарцы сейчас лучшая команда в РПЛ по показателю пропущенных голов, их у них всего 14. А вот забить им удалось 27 раз и это лишь пятый показатель среди команд чемпионата. На острие атаки хорошо себя проявляют Кордоба и Сперцян, у которых в активе по 8 голов и 2 голевые передачи.

В последних 5 турах РПЛ у «Краснодара» по 2 победы и поражений и 1 ничейный результат. Сначала поражение случилось в рамках 13 тура в гостевой игре с ЦСКА (0:1), когда в равном по голевым моментам матче преуспеть в атаке удалось только хозяевам. А в 16 туре краснодарцы неожиданно уступили в гостях «Уралу», который плетется в нижней части таблицы со счетом (1:3). Хоть «южане» забили первыми, они не смогли потом ничего почти создать у ворот соперника, а уральцы напротив показали себя с лучшей стороны и нагнетали на ворота соперника, успешно реализовав немногочисленные свои голевые моменты.

Ничья случилась в рамках 15 тура РПЛ в матче с «Зенитом» (1:1). В непростом выезде удалось все же огорчить своего звездного оппонента первыми, на что питерцы почти сразу же ответили и свели матч вничью.

Ну а победа была одержана в матче с «Крылья Советов» (2:1), где получилась хорошая целостная игра и довольно уверенная победа, несмотря на минимальную разницу в счете. Самарцы смогли ответить голом лишь в концовке встречи, при это не имели много голевых моментов. А вторая виктория случилась в рамках последнего сыгранного 17 тура в домашней встрече с «Оренбургом». Здесь уже оренбуржцы дали хороший отпор своему сопернику и выглядели очень даже неплохо. Но все же краснодарцы в концовке матча смогли дожать оппонента и забить победный гол усилиями Ахметова.

В кубковом розыгрыше текущего сезона «быки» с группового этапа вышли лишь в плей-офф нижней сетки Пути Регионов, заняв в своем квартете 3 строчку. Но заруба в квартете у них получилась очень серьезной, все же столько же очков (11) в 6 турах также набрал «Динамо Москва», но они лучше сыграли в очных встречах. А лидер группы «Спартак Москва» по итогу набрал лишь на 1 балл больше.

Результаты «Краснодара» в 5 последних сыгранных матчах:

03.12.23 «Краснодар» — «Оренбург» 2 :1;

— «Оренбург» :1; 26.11.23 «Урал» — «Краснодар» 3 :1;

— «Краснодар» :1; 11.11.23 «Зенит» — «Краснодар» 1:1;

05.11.23 «Краснодар» — «Крылья Советов» 2 :1;

— «Крылья Советов» :1; 01.11.23 «Спартак Москва» — «Краснодар» 2:3.

Интересные статические факты «Краснодара»:

В 6 из 10 последних встречах краснодарцы побеждают, в том числе и последней игре;

В последнем домашнем матче команды была победа в активе;

В 5 последних матчах краснодарского клуба забивают обе команды;

В 3 из 4 последних матчах было забито 3 и менее мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает почти 2 гола и столько же почти пропускает;

Команда отличается голом в 5 последних встречах.

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ЦСКА

Текущий сезон РПЛ для столичной команды проходит не так как хотелось бы в идеале. Они сейчас занимают скромную для них 5 строчку в таблице РПЛ и в активе имеют 28 баллов после 17 сыгранных туров. Еще столько же очков в активе имеет другая столичная команда «Локомотив», которая ниже в таблице за счет худших дополнительных показателей. А вот до соседа сверху по таблице «Крылья Советов» всего 1 балл отставания, да и 7 очков от лидирующего «Краснодара» не так много, учитывая что осталось еще 13 матчей в чемпионате.

«Армейцы» хороши в результативности в этом сезоне и огорчили своих соперников уже 31 голами – это сейчас 3 результат среди всех команд РПЛ. Львиную долю этих мячей записал на свой счет Федор Чалов, отметившийся 8 голами. А на счету Заболотного 6 мячей. Но не так все хорошо в защитных редутах и 23 пропущенных мяча в 17 турах это для них многовато, учитывая какую крепкую оборону они имели в своих последних сезонах.

В 5 последних матчах РПЛ москвичи трижды праздновали победу и по разу проигрывали и играли вничью. Поражение случилось в рамках 16 тура в домашнем матче с «Динамо Москва» со счетом (2:3). По игре ЦСКА выглядели ничем не хуже своего соперника, а по каким-то игровым компонентам на порядок лучше, но подвела их игра в обороне и много чудовищных ошибок, которые позволили оппоненту отличиться и победить. До 54 минуты встречи «армейцы» вели в счете (1:2), но провалили концовку игры.

Ничейным счетом закончился для ЦСКА 15 тур, где они разошлись миром на выезде с «Факелом» (1:1). Казалось, что победа была уже практически в руках столичной команды, ведь до 93 минуты встречи они вели в счете (1:0), н овсе же соперник их дожал своим постоянным натиском на их ворота и вытащил для себя ничью.

Победная поступь началась у ЦСКА же в матче с «Краснодаром», когда удалось их обыграть у себя дома (1:0) в рамках 13 тура. Победный гол тогда на свой счет записал Чалов, отличившийся с передачи Файзуллаева. Потом следом в 14 туре удалось добиться волевой победы над «Пари НН» (3:2), где дважды москвичи уступали в счете, но во второй половине встречи все же смогли проявить характер и дожать своего соперника.

А в последнем сыгранном 17 туре РПЛ удалось в домашнем поединке взять вверх над «Ростовом» (2:0). В этом снежном матче удалось забить быстрый гол усилиями Чалова, а закрепить результат в середине второго тайма точным ударом Мендеса.

В розыгрыше Кубка России в этом году на групповом этапе ЦСКА проявил себя неплохо и занял 1 строчку в своем квартете, которая им позволила напрямую выйти в плей-офф Пути РПЛ. А там уже в первой четвертьфинальной встрече на выезде москвичи разошлись миром с «Ростовом» (1:1) и ответный поединок будет сыгран лишь весной следующего года

Результаты ЦСКА в 5 последних сыгранных матчах:

03.12.23 ЦСКА — «Ростов» 2 :0;

— «Ростов» :0; 29.11.23 «Ростов» — ЦСКА 1:1;

25.11.23 ЦСКА — «Динамо Москва» 2: 3 ;

2: ; 11.11.23 «Факел» — ЦСКА 1:1;

05.11.23 ЦСКА — «Пари НН» 3:2.

Интересные статические факты ЦСКА:

В 4 последних матчах у команды в активе всего 1 победа;

В 17 последних встречах москвичи лишь 1 раз проиграли в основное время игры;

В последних 8 гостевых играх команды был ничейный результат;

В 5 из 6 последних матчах команда пропускает гол;

В 5 из 6 последних играх москвичей, отличаются голом обе команды;

В 3 из 4 последних встречах было забито менее 3 голов за игру;

В последних 7 поединках московская команда отличается голом.

Краснодар – ЦСКА: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 32 противостояния. 12 из них стали победными для ЦСКА, а у «Краснодара» в активе 12 побед. А 11 встреч закончились ничейным результатом.

«Краснодар» в этих матчах забивал в среднем 0.91 голов (29 мячей), а ЦСКА 1.28 (41 мяч).

Самый разгромный счет в этих играх был (5:1), с таким крупным счетом удалось выиграть только ЦСКА. А самая крупная виктория краснодарцев была со счетом (2:0).

В 5 последних очных встречах команды показали следующий результат:

29.10.23 ЦСКА – «Краснодар» ( 1 :0).

– «Краснодар» ( :0). 11.06.23 «Краснодар» – ЦСКА (1:1), в серии пенальти (5: 6 ).

). 27.05.23 «Краснодар» – ЦСКА (0:0).

28.02.23 «Краснодар» – ЦСКА ( 1 :0).

– ЦСКА ( :0). 23.02.23 ЦСКА – «Краснодар» (3:0).

В последних 3 сыгранных очных встречах оппонентов столичная команда не проигрывала южанам, а в последней и вовсе победила. Последний раз «Краснодар» обыграл москвичей в феврале 2023 года в рамках Кубка России, в домашнем матче со счетом (1:0).

В 4 из 5 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу. А в 4 последних встречах было забито менее 3 мячей за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Краснодар – ЦСКА

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Краснодар» с достаточно небольшой разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Краснодара» — 2.22;

Ничья — 3.51;

Победа ЦСКА — 3.25;

1X — 1.35;

X2 — 1.68;

Ф1 (0) — 1.60;

Ф2 (0) — 2.37;

Ф1 (-1) — 3.48;

Ф2 (1) — 1.32;

ТБ (2,5) — 1.86;

ТМ (2,5) — 1.98;

ТБ (3) — 2.50;

ТМ (3) — 1.55;

ОЗ (да) — 1.73;

ОЗ (нет) — 2.12.

«Краснодар» в текущем сезоне РПЛ выглядит очень прилично, но все же в последних своих встречах порой испытывает игровые трудности и в последних 3 матчах РПЛ у них в активе лишь 1 победа. ЦСКА менее стабилен в своих результатах, но все же они являются неудобным соперником для «южан», которые не могут их одолеть уже на протяжении 3 матчей. Не так давно команды уже играли друг с другом и тогда ЦСКА победил. Жду от гостей в этом матче набора очков, и неплохо было бы тут взять ставку Х2 за хороший коэффициент 1.68.

В 4 последних очных матчах команды на двоих не забивали более 2 мячей и показывали очень вязкую игру. думаю и этот матч не станет исключением и будет очень напряженный матча ,а поэтому здесь можно сделать ставку на ТМ (3), за неплохой коэффициент 1.55.

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