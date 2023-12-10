Барселона — Жирона: прогноз на матч 10.12.2023, Ла Лига

Диво дивное. Прямо сейчас сильнейшим клубом Каталонии считается далеко не команда в сине-гранатовых цветах. Даже не прямо сейчас, а практически на протяжении всего первого круга «Жирона» находится в турнирной таблице выше «Барселоны». Кто-то называет команду Мичела Санчеса выскочками, считают их «халифами на час», но получается, что час этот затягивается. Лишь в последних турах жиронцы пропустили вперед мадридский «Реал», да и то лишь за счет дополнительного показателя в виде поражения в личной встречи. Оно пока остается единственным. Но даже если выскочки, то следует признать, что состоялся качественный скачок всей команды. Видна работа тренерского штаба, «Жирона» имеет свое лицо, хорошо использует фланги и играет в атакующий футбол.

Руководство тоже действует по четкому плану, команда хорошо провела трансферную кампанию. Одним из владельцев команды является та самая City Football Group, которая связана с английским «Манчестер Сити». В общем, пока сказка продолжается. Будет ли она длинной, зависит, в том числе, от предстоящего матча. Вряд ли кто-то скажет, что «Барселона» сейчас находится в тени земляков. Такого быть не может. И главного тренера Хави, и его команду обсуждают еженедельно, благо поклонников у «Барсы» по всему свету миллионы. Всем хотелось бы большего. Сине-гранатовые действующие чемпионы Испании, но пока нет речи не то что о доминировании в Ла Лиге, в отдельных матчах команда не доминирует. Все же, главное, удается набирать очки. Сейчас мы становимся свидетелями нового каталонского дерби. Матч состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2, Ф2 (+1), ТМ 3

Барселона

Вот, казалось бы, почему не радоваться? Отставание «Барселоны» от лидеров всего-то четыре очка, которые можно отыграть на раз-два, причем «раз» уже может выйти в предстоящем поединке с «Жироной». В предыдущем туре в отличном стиле повержен «Атлетико». Команду Симеоне удалось обойти на три очка, пусть у тех матч в запасе. В кой веки дела в Лиге Чемпионов наладились. Впервые за три последних сезона «Барселона», наконец, вышла в плей-офф, причем досрочно. Однако болельщикам всегда подавай большего. Скептики смотрят совсем на другие, проблемные, показатели.

Среди них обилие травм, которые преследуют команду с самого начала сезона. Вещь довольно субъективная, но когда у тебя постоянно по той или иной причине отсутствуют лидеры, то приходится проводить ротацию и по-новому придумывать сочетания игроков и давать им новые роли. На какое-то время выбывал Роберт Левандовски, а это главная ударная сила в атаке. Недавно травму в составе сборной Испании получил Гави, а он важнейшее звено в центре поля. Все это не говоря об отсутствии голкипера Марка-Андре тер Стегена, чье место на последнем рубеже всегда незыблемо.

Тут еще и проблемы с реконструкцией Камп Ноу, впрочем это головная боль руководства команды. Тем не менее, те кто постоянно кидают шпильки в адрес Хави, должны признать насколько грамотно он выстроил игру команды в матче против «Атлетико». «Барселона» была лучше во всем: по владению, по ударам в створ, количеству передач. Если еще улучшить реализацию. Пока команда одна из худших в топ лигах по этому показателю. Один только Левандовски упустил десяток голевых моментов. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

Примера. 03.12.2023, «Барселона» — «Атлетико Мадрид» — 1 : 0

— «Атлетико Мадрид» — : 0 Лига Чемпионов. 28.11.2023, «Барселона» — «Порту» — 2 : 1

— «Порту» — : 1 Примера. 25.11.2023, «Райо Вальекано» — «Барселона» — 1 : 1

Примера. 12.11.2023, «Барселона» — «Алавес» — 2 : 1

— «Алавес» — : 1 Лига Чемпионов. 07.11.2023, «Шахтер» — «Барселона» — 1 : 0

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Барселона» в 27-й раз в своей истории стала чемпионом Испании

Из 28 мячей «Барселоны» в нынешнем чемпионате 7 на счету Роберта Левандовского, он лучший бомбардир команды

Он же вместе с Илкаем Гюндоганом лучшие ассистенты, на счету обоих по 3 результативных передачи

Самый недисциплинированный игрок команды Гави, на его счету 5 предупреждений в чемпионате

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Жирона

Некоторые сейчас проводят параллели между «Жироной» и «Лестером» образца середины прошлого столетия. Тогда в «лис» во главе с нынешним тренером «Кальяри» Клаудио Раньери тоже никто не верил, а они лидировали-лидировали, да и долидировались до чемпионского титула. До конца турнира пока далеко, и параллели несколько условные, но тенденция налицо. Другое дело, что «Лестер» довольно часто играл в своей истории в Премьер-лиге, а для «Жироны» нынешний сезон всего четвертый в высшем свете, но уже можно сказать, что фундамент закладывается основательный.

После двух сезонов пребывания в Ла Лиге в 2019 году жиронцы отправились в Сегунду, но в позапрошлом сезоне вновь поднялись наверх, стали в чемпионате десятыми. На отдельных отрезках показывали привлекательный футбол, а теперь и вовсе считаются одними из законодателей мод в Испании. Наличие характера подтверждается и пятью выигранными поединками, когда каталонцы уступали в счете. Бело-красные не паникуют и гнут свою линию, часто переворачивая ход встреч.

Но можно все что угодно говорить о радужных перспективах и даже о возможности титула, но важно, как проявит себя команда Мичела Санчеса в матчах с признанными грандами. Пока была только встреча с мадридским «Реалом», итог — 0 : 3. Еще более познавательным в этом плане станет конец первого круга. Помимо «Барселоны» впереди выезд в Севилью и игра с крепким «Реалом Бетис», и аккурат в новогодние праздники встреча с мадридским «Атлетико». Вот после этого и можно будет рассуждать о перспективах команды. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Жироны».

Кубок Испании. 07.12.2023, «Ориуэла» — «Жирона» — 2 : 5

— 2 : Примера. 02.12.2023, «Жирона» — «Валенсия» — 2 : 1

— «Валенсия» — : 1 Примера. 27.11.2023, «Жирона» — «Атлетик» — 1 : 1

Примера. 11.11.2023, «Райо Вальекано» — «Жирона» — 1 : 2

— 1 : Примера. 04.11.2023, «Осасуна» — «Жирона» — 2 : 4

Факты и цифры

«Жирона» существует 93 года, но всего четвертый сезон в своей истории выступает в высшем испанском дивизионе

Лучшим достижением команды, помимо выхода в Примеру, является победа в Сегунде В в сезоне 2007-2008 года

Украинский нападающий Артем Довбик лучший бомбардир команды, на его счету 7 забитых мячей

На счету сразу четырех игроков «Жироны» по 4 результативные передачи, среди них Артем Довбик и Алеиш Гарсия

История личных встреч Барселоны и Жироны

Несмотря на то, что «Жирона» и «Барселона» из одного автономного сообщества страны между собой команды сыграли всего десять матчей. Первый состоялся в 1949 году и закончился самой крупной победой сине-гранатовых, этот поединок стал единственным в ХХ веке. В следующий раз команды сыграли только после выхода жиронцев в Примеру.

Победы «Барселоны» — 7

Победы «Жироны» — 1

Ничьи — 2

Самая крупная победа «Барселоны» — 9 : 0

Победа «Жироны» — 1 : 0

Единственная победы «Жироны» была зафиксирована в Суперкубке Каталонии в 2019 году и стала сенсацией. В остальных матчах чаще всего выигрывала «Барселона». В минувшем сезоне оба поединка команд носили очень упорный характер. Достаточно сказать, что за 180 минут команды на двоих забили всего один мяч. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 10.04.2023, «Барселона» — «Жирона» — 0 : 0

Примера. 28.01.2023, «Жирона» — «Барселона» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 24.07.2021, «Барселона» — «Жирона» — 3 : 1

— «Жирона» — : 1 Товарищеский. 16.09.2020, «Барселона» — «Жирона» — 3 : 1

— «Жирона» — : 1 Суперкубок Каталонии. 06.03.2019, «Барселона» — «Жирона» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Жирона

В минувшую среду «Жирона» проводила матч второго раунда Кубка Короля против команды из Терсеры «Ориуэла». Главный тренер прибегнул к ротации, Артема Довбика и вовсе не включили в заявку, тем более, что недавно он получил микротравму. Однако после первой половины матча «Жирона» уступала, и во втором тайме пришлось спасать ситуацию. На поле вышли сильнейшие. «Барселона» готовилась к предстоящей игре целенаправленно неделю. На Олимпийском стадионе в столице Каталонии подавляющее число зрителей будут поддерживать «Барсу». Букмекеры считают, что «Жирона» на данном этапе сине-гранатовым не соперник. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Барселоны» — 1,52

Ничья — 4,81

Победа «Жироны» — 5,66

Такой разрыв в коэффициентах может показаться несправедливым по отношению к жиронцам. Тем слаще будет выигрыш, если поставить на гостей. Матч наверняка окажется результативным. Все же обе команды привыкли играть в атаку. Предлагаю рассмотреть вариант на двойной шанс в пользу «Жироны», коэффициент очень привлекательный — 2,50.

Где смотреть матч Барселона — Жирона

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