Краснодар – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 10 декабря
В воскресенье, 10 декабря, сыграют Краснодар и ЦСКА в 18 туре РПЛ 2023/2024.
Смотрите этот и другие матчи РПЛ совершенно бесплатно с фрибетом до 7 000₽ после регистрации!
- Игра пройдет на стадионе «Краснодар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Краснодар – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.