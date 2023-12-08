Краснодар – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 10 декабря

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Футбол

В воскресенье, 10 декабря, сыграют Краснодар и ЦСКА в 18 туре РПЛ 2023/2024.

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Во сколько играют Краснодар – ЦСКА

  • Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Краснодар – ЦСКА

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