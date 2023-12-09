Вендел встретится с руководством «Фламенго» в отпуске. Бразильский клуб попытается договориться с «Зенитом» (Жулио Мигел Нето)
Вендел может перейти во «Фламенго».
По данным инсайдера Жулио Мигела Нето, хавбек «Зенита» во время зимнего отпуска встретится с руководством «Фламенго», чтобы обсудить условия перехода.
Также отмечается, что «Фламенго» попытается договориться с «Зенитом» о покупке Вендела.
Напомним, в этом сезоне Вендел поучаствовал в 17 матчах во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
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Вагнер Лав, про Фернандеса были какие-то истории (ещё даже до перехода в ЦСКА), Вендел, Жирков.
зарплату как в Зените ему на родине точно не дадут. Да и престиж в еврозоне всё таки больше.