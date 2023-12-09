Вендел встретится с руководством «Фламенго» в отпуске. Бразильский клуб попытается договориться с «Зенитом» (Жулио Мигел Нето)

Вендел может перейти во «Фламенго».

По данным инсайдера Жулио Мигела Нето, хавбек «Зенита» во время зимнего отпуска встретится с руководством «Фламенго», чтобы обсудить условия перехода.

Также отмечается, что «Фламенго» попытается договориться с «Зенитом» о покупке Вендела.

Напомним, в этом сезоне Вендел поучаствовал в 17 матчах во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!