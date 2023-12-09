Вендел встретится с руководством «Фламенго» в отпуске. Бразильский клуб попытается договориться с «Зенитом» (Жулио Мигел Нето)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел может перейти во «Фламенго».

По данным инсайдера Жулио Мигела Нето, хавбек «Зенита» во время зимнего отпуска встретится с руководством «Фламенго», чтобы обсудить условия перехода.

Также отмечается, что «Фламенго» попытается договориться с «Зенитом» о покупке Вендела.

Напомним, в этом сезоне Вендел поучаствовал в 17 матчах во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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26 комментариев
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Ответ </c/>
Вендел не оставляет попыток вырваться в нормальную футбольную команду...
Ларссон,Тиль,Кофрие,Жиго и прочие не дадут соврать.
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Ответ Иван Егурнов
интересно, почему Вендел ищет варианты в Бразилии, а не в Европе? зарплату как в Зените ему на родине точно не дадут. Да и престиж в еврозоне всё таки больше.
Бразилы никогда не чурались своего чемпа
+2
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+2
Ответ hikohan@mail.ru
Скоро зенитушке кабзда
Как говорил один старый еврей - "Не дождëтесь! "
+3
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Вендел не оставляет попыток вырваться в нормальную футбольную команду...
Ты лучше готовься морально к матчу с крыльями, а то щас опять 4 банки накидают 😄
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Ответ Назар Игорь
Это была бы вторая трудновосполнимая потеря. От ухода Малкома ещё не оправились. Понятно что зимой с трансферами большие сложности, тем более что с Зенита всегда стараются содрать дороже чем с других клубов РПЛ. Жаль что ущел Рибалта, он придумал бы что-нибудь.
Да Рибалта мог бы Маркизио подтянуть )))
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Ответ Спартак Уокер
Зениту не стоит продовать Вендела без него центр поля станет дырой один Барриос не закроет .
Согласен. Без Кузяева (и Малкома) уже трудно. Если уйдет Вендел, то пока найдется ему замена, пока пройдет адаптация, там уже и чемпионат закончиться успеет...
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Ответ Иван Егурнов
интересно, почему Вендел ищет варианты в Бразилии, а не в Европе? зарплату как в Зените ему на родине точно не дадут. Да и престиж в еврозоне всё таки больше.
Напрямую европейский клуб не может перечислить деньги Зениту за покупку Вендела, надо искать обходные варианты. А это сложнее.
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Ответ Иван Егурнов
интересно, почему Вендел ищет варианты в Бразилии, а не в Европе? зарплату как в Зените ему на родине точно не дадут. Да и престиж в еврозоне всё таки больше.
Не первая история про бразильца, которого слишком сильно тянет на Родину.
Вагнер Лав, про Фернандеса были какие-то истории (ещё даже до перехода в ЦСКА), Вендел, Жирков.
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Ответ Иван Егурнов
интересно, почему Вендел ищет варианты в Бразилии, а не в Европе? зарплату как в Зените ему на родине точно не дадут. Да и престиж в еврозоне всё таки больше.
Домой охота
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Ответ SMART789
зачем из топ команды идти в среднюю?
Топ команда России? Самому не смешно? Наш футбол никому кроме нас не интересен, а многим нашим теперь тоже не интересен.
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интересно, почему Вендел ищет варианты в Бразилии, а не в Европе?
зарплату как в Зените ему на родине точно не дадут. Да и престиж в еврозоне всё таки больше.
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Вендел не оставляет попыток вырваться в нормальную футбольную команду...
зачем из топ команды идти в среднюю?
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Пожалейте Семака!))))
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Видна работа Рибалты
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Без Вендела Семака и в тройке не будет. Опять будет фирменный уфимский футбол с одним ударом в створ и Ерохиным на навал на последних минутах.
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Зениту даже без трансферов на выход придётся много проблем решать. А без Вендела в этом смысле ещё прибавится головной боли.
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Глядя на статистику человека, который пропустил предсезонку, становится грустно за уровень РПЛ. Если останется то резонно будет следующим летом так же в Бразилии тусить все лето.
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Зениту не стоит продовать Вендела без него центр поля станет дырой один Барриос не закроет .
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