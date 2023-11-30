Вендел и Кассьерра готовы сыграть с «Локо». Они пропустили матч с «Динамо» из-за проблем со здоровьем

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матео Кассьерра Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Вендел будет в состоянии сыграть с «Локомотивом» в 17-м туре Мир РПЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник «Зенита» готовится к игре, назначенной на 3 декабря, наравне с партнерами. Игру против «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России он пропустил из-за простуды.

Также ожидается возвращение форварда Матео Кассьерры, травмировавшего ногу в матче против «Краснодара» (1:1) 11 ноября.

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9 комментариев
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Категорически не хватало обоих в матче с Динамо
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ну и прекрасно.
ждём обоих в воскресенье!
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Ну и хорошо.Что по Мантуану?
+7
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Ответ Omega-3
Строго говоря, в матче с Д-мо не хватало всей команды.
К Адамову у меня претензий нет. Несмотря на пропущенный гол. По остальным согласен.
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хорошей игры
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Ну и хорошо, пусть Зенит предстанет в максимальной комплектации.
+2
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Погода пошла собачья - парни работают в экстремальных условиях, можно и нужно им посочувствовать. :-(
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Ответ igls54
Категорически не хватало обоих в матче с Динамо
Строго говоря, в матче с Д-мо не хватало всей команды.
+4
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Ответ Railway/
Ну и хорошо, пусть Зенит предстанет в максимальной комплектации.
Спасибо болельщику Локомотива за адекватный комментарий.
И пусть победит сильнейший!
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