Вендел и Кассьерра готовы сыграть с «Локо». Они пропустили матч с «Динамо» из-за проблем со здоровьем
Вендел будет в состоянии сыграть с «Локомотивом» в 17-м туре Мир РПЛ.
По данным «Спорт-Экспресса», полузащитник «Зенита» готовится к игре, назначенной на 3 декабря, наравне с партнерами. Игру против «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России он пропустил из-за простуды.
Также ожидается возвращение форварда Матео Кассьерры, травмировавшего ногу в матче против «Краснодара» (1:1) 11 ноября.
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