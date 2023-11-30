Вендел и Кассьерра готовы сыграть с «Локо». Они пропустили матч с «Динамо» из-за проблем со здоровьем

Вендел будет в состоянии сыграть с «Локомотивом» в 17-м туре Мир РПЛ.

По данным « », полузащитник « » готовится к игре, назначенной на 3 декабря, наравне с партнерами. Игру против «Динамо» (0:1) в Фонбет Кубке России он пропустил из-за простуды.

Также ожидается возвращение форварда , травмировавшего ногу в матче против «Краснодара» (1:1) 11 ноября.

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