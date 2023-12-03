Зарема о матчах в снегопад: «Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда поменяют регламент. Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего»
Зарема Салихова считает, что только «Зенит» может повлиять на регламент Мир РПЛ.
Сегодня главный тренер «Ростова» Валерий Карпин жестко раскритиковал решение проводить матч против ЦСКА в 17-м туре Мир РПЛ в условиях снегопада.
«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент.
Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.
Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадеги.
Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации!» – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Что-то напоминает)
Мутко и Толстых были категорически против.
В открытую желать травмы игрокам противника 🤦
Даже мы на спортсе тут себе такого не позволяем
К настоящему Федуну...