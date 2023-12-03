Зарема о матчах в снегопад: «Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда поменяют регламент. Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего»

Зарема Салихова считает, что только «Зенит» может повлиять на регламент Мир РПЛ.

Сегодня главный тренер « » жестко раскритиковал решение проводить матч против в 17-м туре Мир в условиях снегопада.

«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки « » травмировались, может, тогда изменят регламент.

Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадеги.

Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации!» – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

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