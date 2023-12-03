Зарема о матчах в снегопад: «Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда поменяют регламент. Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Квинси Промес Клаудиньо Вендел Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова считает, что только «Зенит» может повлиять на регламент Мир РПЛ.

Сегодня главный тренер «Ростова» Валерий Карпин жестко раскритиковал решение проводить матч против ЦСКА в 17-м туре Мир РПЛ в условиях снегопада.

«В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с «Локомотивом». Надо, чтобы игроки «Зенита» травмировались, может, тогда изменят регламент.

Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится.

Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадеги.

Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации!» – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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54 комментария
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Ее что, кто-то из Зенита в прошлом прокинул, не оплатив услуги? Откуда такая зацикленность?
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Какая патологическая ненависть к Зениту у этой куклы Федуна. Дошла до того, что жаждет травмы у футболистов.
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Ответ евГений
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лично всю страну опросил?
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Федун зажал деньги на крышу,но виноват Зенит,не перепутайте.
+48
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Дамочка зациклена на зените… комплексы или популизм , непонятно
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Ответ Гроссмейстер Д
Какая патологическая ненависть к Зениту у этой куклы Федуна. Дошла до того, что жаждет травмы у футболистов.
"кукла Федуна")
Что-то напоминает)
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Желать травмы -это край. Чтоб ты куканом поперхнулась,Заря.
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Нужно быть реально не далёкого ума и последней ###### чтобы желать чтобы игроки травмировались.
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Надо чиновников, кто принимал решения, вытащить из теплых кабинетов, в шортики одеть и по снежку 90 минут заставить играть.
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Ответ евГений
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Лично все 140млн опросил?
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Ответ градус ненависти
лично всю страну опросил?
Да они своё ограниченное пространство называют "всей страной", пора уже привыкнуть))
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Ответ градус ненависти
Ее что, кто-то из Зенита в прошлом прокинул, не оплатив услуги? Откуда такая зацикленность?
Болеет человек
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Ответ Тёма Тёма
Надо чиновников, кто принимал решения, вытащить из теплых кабинетов, в шортики одеть и по снежку 90 минут заставить играть.
Не просто по снежку играть, а поставить конкретные показатели: пробежать не менее 10 км, совершить не менее 5 подкатов и т.д.
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Никогда и ни в каких случаях нельзя никому желать такого.
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Видно Федун что то отморозил, явно у дамы много свободного времени и чувствуется какая-то неудовлетворительность
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Ващета это Федун с Гинером продавили переход на осень-весна. Мадам не знала?)

Мутко и Толстых были категорически против.
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Ответ а ты смешной
Дамочка зациклена на зените… комплексы или популизм , непонятно
Припекло после известного ролика просто.
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Чтоб Зарема про Зенит не тяфкала - в лесу должно что-то сдохнуть. Настолько она пропитана ненавистью к непонятно чему.
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зарема с уткиным латентные болельщики Зенита. Молодец фанатка печётся о своих.
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Безусловно,проводить чемпионат России надо летом.Но для тех,кто стонет про заснеженные поля для пару матчей в году,уместно напомнить про ежегодные,зимние снегопады в Англии,где лучшие футболисты мира играют без соплей , без воплей и без слезных комментариев околофутбольных дам,гверок,мисс и фрау.
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Ответ градус ненависти
Ее что, кто-то из Зенита в прошлом прокинул, не оплатив услуги? Откуда такая зацикленность?
Точно не Миллер, если ты понимаешь, о чем речь.
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Ответ евГений
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Всей стране вообще плевать на футбол в целом, а радоваться поражению других это удел Спартака, извините фу Лукойл(частной нефти в отличае от народного газа конечно), потому что сами ничего не могут кроме злорадства.
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Как же у нее свербит от Зенита....
В открытую желать травмы игрокам противника 🤦
Даже мы на спортсе тут себе такого не позволяем
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Ответ Ol Iva
"кукла Федуна") Что-то напоминает)
Король и Шут)
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Опять у Заремки синдром утёнка
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У женщины в Монако выходной. А в выходной правило сначала выпить - потом писать. Не наоборот.
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Ответ градус ненависти
Ее что, кто-то из Зенита в прошлом прокинул, не оплатив услуги? Откуда такая зацикленность?
Митрофаныч походу премию обещал за допработу и кинул)
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Ответ градус ненависти
Ее что, кто-то из Зенита в прошлом прокинул, не оплатив услуги? Откуда такая зацикленность?
В Питере видать начальная карьера у нее не пошла,от этого наверное так не любит Зенит и Питер
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у Зенита есть крыша. Вместо реконструкции Лужи, скинулись бы и построили один небольшой стадиончик городской, но с крышей...а так как в сказке про трёх поросят, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Газ-Газ...который как всегда виноват, что снег идёт.
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Совсем ку-ку, дама.
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Не понял. Сегодня кто то травмировался? Даже лежали, корчились меньше обычного.
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Уберите бабу из новостей.
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Говорит мадам, которая при которой они гоняли чаек с судьями, после которого им дали несколько левых пенальти. Ок.
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Ответ евГений
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Как вы, порой, похожи на наиболее бурных жителей одной соседней страны…
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Ответ bear7904
Желать травмы -это край. Чтоб ты куканом поперхнулась,Заря.
Ну зачем куканом...
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Ответ kupezz
Нужно быть реально не далёкого ума и последней ###### чтобы желать чтобы игроки травмировались.
Так и есть, были сомнения?
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Ответ Ковид 07.10.52
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Ещё болеешь?
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Ответ Ol Iva
"кукла Федуна") Что-то напоминает)
Кукла Чаки.
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Ответ Ol Iva
"кукла Федуна") Что-то напоминает)
Ведь ты попала...
К настоящему Федуну...
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Пеняев своим ударом в стиле кунг-фу пытался привлечь внимание арбитров
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Ответ евГений
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"Внутримкадье" - не вся страна)))
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Ответ а ты смешной
Дамочка зациклена на зените… комплексы или популизм , непонятно
Просто она увидела что фанаты Спартака не любят Зенит и решила что это какая-то обязанность
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Ответ градус ненависти
Ее что, кто-то из Зенита в прошлом прокинул, не оплатив услуги? Откуда такая зацикленность?
Медведев наверное пошутил может как.
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Надо не регламент менять, а крыши на всех стадионах возвести.
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Не нужно чтобы вообще никто травмировался.Нужно здраво оценивать страну,в которой игры идут,климат и стадионы. Или по примеру Зенита стройте с крышей или манежи. Иначе эта песня будет долгие года.
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Снегопад, снегопад, если женщина просит...
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травмироваться никому не надо, но думаю, что если бы играл Зенит, то матч 100% отменили бы.
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желает травмы Венделу и Клаудиньо - прям ведьма-гадалка
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Сама рот на работе травмируй, чтобы не слышать тебя больше.
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