«Зенит» не собирается продавать ведущих иностранных футболистов по ходу сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ходе зимней паузы в чемпионате Мир Премьер-лиги петербургский клуб не намерен отпускать никого из ключевых легионеров.

Цели команды на сезон остаются неизменными – чемпионский титул и победа в Фонбет Кубке России.

Руководство « », по данным «СЭ», считает, что для выполнения поставленных задач в составе должны остаться защитники (контракт рассчитан до июня 2025-го) и (июнь 2026-го), хавбеки (июнь 2027-го), Вендел (июнь 2027-го) и (июнь 2027-го), а также нападающий Маттео Кассьерра (июнь 2025-го).

По информации источника, в ближайший период дозаявок изменения в составе команды будут носить минимальный характер.

«Зенит» занимает 2-е место в таблице чемпионата. Команда набрала 33 очка в 17 матчах и на 2 балла отстает от «Краснодара» в споре за лидерство.

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