«Зенит» намерен сохранить Вендела, Клаудиньо, Барриоса, Алипа, Дугласа и Кассьерру зимой

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дуглас Сантос Матео Кассьерра Вильмар Барриос Клаудиньо Вендел Нуралы Алип Футбол

«Зенит» не собирается продавать ведущих иностранных футболистов по ходу сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ходе зимней паузы в чемпионате Мир Премьер-лиги петербургский клуб не намерен отпускать никого из ключевых легионеров.

Цели команды на сезон остаются неизменными – чемпионский титул и победа в Фонбет Кубке России.

Руководство «Зенита», по данным «СЭ», считает, что для выполнения поставленных задач в составе должны остаться защитники Нурали Алип (контракт рассчитан до июня 2025-го) и Дуглас Сантос (июнь 2026-го), хавбеки Вильмар Барриос (июнь 2027-го), Вендел (июнь 2027-го) и Клаудиньо (июнь 2027-го), а также нападающий Маттео Кассьерра (июнь 2025-го).

По информации источника, в ближайший период дозаявок изменения в составе команды будут носить минимальный характер.

«Зенит» занимает 2-е место в таблице чемпионата. Команда набрала 33 очка в 17 матчах и на 2 балла отстает от «Краснодара» в споре за лидерство.

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11 комментариев
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Непривычно видеть Алипа в списке неприкосновенных. Молодец казах.
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Очередная лажа от сэ.Где в списке оплот обороны Родригао?Эракович,Мостовой...?Разгоняйте овно в своём любимом клубе.
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А этот ...как его... гений из второй французской лиги... Изидор, что не нужен ???))
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Алип красавчик! Закрепился в основе чемпиона, это не каждому под силу. Желаю ему удачи!
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Ответ Дмитрий9779
Очередная лажа от сэ.Где в списке оплот обороны Родригао?Эракович,Мостовой...?Разгоняйте овно в своём любимом клубе.
Так это карманное издание Спартака.
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Подумали бы еще как Кругового оставить, парень хорошее впечатление оставляет, не повезло , что есть на этой позиции Дуглас. Жаль , если Круг уйдет к соперникам
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Важно не просто сохранить сильнейших, но и мотивировать их. В первую очередь Вендела. А вот с этим могут возникнуть проблемы.
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