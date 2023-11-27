Бруну о голе Гарначо ударом через себя: «Потрясающе. Наверное, он смотрит ролики с Роналду слишком часто. До Криштиану ему еще далеко»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Аль-Наср Эр-Рияд Бруну Фернандеш Алехандро Гарначо Футбол

Бруну Фернандеш оценил гол Алехандро Гарначо ударом через себя.

Вингер «Манчестер Юнайтед» ударом через себя в падении забил «Эвертону» (3:0) в матче 13-го тура АПЛ.

«Это потрясающе – что-то из ряда вон выходящее. Наверное, он слишком часто смотрит ролики с Роналду! Мы все знаем, что он его большой фанат.

Ему еще далеко до того, чтобы стать таким, как Криштиану, но он делает шаги», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед». 

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34 комментария

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Андерлехт Брюггевич
Ответ Человек1991
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выздоравливай, друг
+53
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+50
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Вован Мельников
Зумеры уже забыли, что этот гол больше похож на гол легенды МЮ Шрека((
+47
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ПравдоРуб
Гол больше похож на гол Руни
+26
-4
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Вован Мельников
Ответ Гибралтарду
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У тебя буквально профиль создан, чтобы писать плохо о Роналду
Еще хуже
+22
-2
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ЭкспертДиванный
Ответ Человек1991
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Я тоже об этом говорю
Я рекомендовал тебя,стать экспертом в Фифа Уефа
Но они не послушали.Сказали лежа на диване больше справляешься
+12
-2
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Amanda Saw
Нужно принять тот факт что тот гол Португальца7 в ворота туринского Ювентуса в 1/4 финале Лиги чемпионов Уефа - это неповторим и эталон как и Сикстинское Капелла ! А потрясающий гол молодого Гарначо возможно лучший гол в истории аргентинцев после гола Диего Армандо Марадоны который забил на чемпионате мира в 1986 году в ворота сборной Англии
+10
-3
+7
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Michael Ballack
Ответ Вован Мельников
Зумеры уже забыли, что этот гол больше похож на гол легенды МЮ Шрека((
он отпраздновал как cr7, я думаю тут про это идет речь. При чем тут зумеры,если Руни и cr7 в одно время играли в клубе
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Гномович!
Роналду кумир молодежи и футболистов.
Месси кумир Инфантино и судейских бригад.
+19
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answer89
Ответ Станислав Михайлович
Кто такой Руни?
Подрастёшь - узнаешь, что в мире есть футболисты кроме тех, на кого сейчас все малолетки гоняют.
+6
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Leon Petov
Выбрал правильного кумира и забивает в его стиле, а мог бы сейчас шакалить пенальти
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Руслан Арапханов
Ответ Гибралтарду
Рональду без НаниМодрича 0 ЛЧ, 0 трофеев со сборной)) Всё что нужно знать об пустынном пенальтисте
Без Модрича 1 ЛЧ, без Нани 1 трофей со сборной. Врунишка ты, получается (
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Вован Мельников
Ответ Xm.md
Ну, где Шрек, а где лучший игрок в истории футбола
Шрек на первом месте в списке бомбардиров МЮ за всю историю
Роналду или Месси я там не нахожу)
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Jason Williams
Ответ Вован Мельников
Шрек на первом месте в списке бомбардиров МЮ за всю историю Роналду или Месси я там не нахожу)
Странно было бы найти там Месси))
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ML26
Ответ Вован Мельников
Зумеры уже забыли, что этот гол больше похож на гол легенды МЮ Шрека((
Тут прикол в том, что Гарначо персофан Роналду, отсюда и сравнение. Он даже празднует все свои голы как он. А так, конечно, больше на гол Руни похоже
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Вован Мельников
Ответ Человек1991
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Benjamin
Гол классный, но пока он ничего существенного в футболке МЮ не сделал, захваливать его не стоит
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Amanda Saw
Ответ Гибралтарду
Скорее это лучший гол из всех футболистов когда либо игравших за МЮ
термоядерная пушка Португальца7 в ворота лондонского Арсенала в полуфинале Лиги Чемпионов Уефа 2008-09 , а также чумовой гол в ворота Порту в 2009 году ...
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Amanda Saw
Ответ Мохнатый55
Какой же это эталон, если Бэйл в том же розыгрыше ЛЧ забил ещё более крутой гол?
ты, видимо, наивно думаешь, что кого-то из вменяемых людей здесь интересует твоё мнение?!!
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Dmitry Shaolin
Ответ Amanda Saw
Нужно принять тот факт что тот гол Португальца7 в ворота туринского Ювентуса в 1/4 финале Лиги чемпионов Уефа - это неповторим и эталон как и Сикстинское Капелла ! А потрясающий гол молодого Гарначо возможно лучший гол в истории аргентинцев после гола Диего Армандо Марадоны который забил на чемпионате мира в 1986 году в ворота сборной Англии
Тонко ты их стебешь
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Мохнатый55
Ответ Amanda Saw
Нужно принять тот факт что тот гол Португальца7 в ворота туринского Ювентуса в 1/4 финале Лиги чемпионов Уефа - это неповторим и эталон как и Сикстинское Капелла ! А потрясающий гол молодого Гарначо возможно лучший гол в истории аргентинцев после гола Диего Армандо Марадоны который забил на чемпионате мира в 1986 году в ворота сборной Англии
Какой же это эталон, если Бэйл в том же розыгрыше ЛЧ забил ещё более крутой гол?
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Дороф
Ответ Гибралтарду
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"Криштианофилия"<"роналдуфобия".
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Юсуф Тайсумов
Ответ Гибралтарду
Рональду лучший пенальтист в истории футбола, факт, а ты лжец
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Havril Stepanov
Ответ Андерлехт Брюггевич
выздоравливай, друг
Это футбол
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