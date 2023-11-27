Бруну о голе Гарначо ударом через себя: «Потрясающе. Наверное, он смотрит ролики с Роналду слишком часто. До Криштиану ему еще далеко»

Бруну Фернандеш оценил гол Алехандро Гарначо ударом через себя.

Вингер « » ударом через себя в падении забил «Эвертону» (3:0) в матче 13-го тура АПЛ.

«Это потрясающе – что-то из ряда вон выходящее. Наверное, он слишком часто смотрит ролики с Роналду! Мы все знаем, что он его большой фанат.

Ему еще далеко до того, чтобы стать таким, как Криштиану, но он делает шаги», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

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