Видаль о голе Гарначо: «Почему он празднует как Криштиану? Он должен сделать себе имя, иначе навсегда останется в тени. Празднуй по-другому»
Артуро Видаль раскритиковал Алехандро Гарначо за подражание Криштиану Роналду.
В матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0) вингер «Манчестер Юнайтед» забил ударом через себя. После гола Гарначо отпраздновал в стиле экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду: прыгнув и расставив руки и ноги.
Это не понравилось бывшему игроку «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» и «Интера» Артуро Видалю.
«Потрясающий гол. Единственный плохой момент, который я не понял – почему он празднует как Криштиану? Я не понимаю, почему он не празднует в своем стиле, не делает себе имя. Ок, Роналду – его кумир, но Гарначо нужно делать себе имя. Он уже отличный игрок.
Я уважаю, что Роналду его кумир. Но Гарначо должен сделать себе имя, иначе он навсегда останется в тени. Празднуй по-другому. Но гол великолепный», – сказал хавбек «Атлетико Паранаэнсе» во время эфира на Twitch.
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Видаля вообще во всех его европейских клубах Мадрид унижать успевал
и, кстати, у Гарначо еще много плей-офф чм впереди, если они для тебя так важны
И гол, и празднование потрясающие. Копировать стиль своего кумира - нормально, Гарначо молодой 19 летний парень. Успеет придумать 10 празднований, лишь бы играл качественно и стабильно.