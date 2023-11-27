Артуро Видаль раскритиковал Алехандро Гарначо за подражание Криштиану Роналду.

В матче 13-го тура с « » (3:0) вингер « » забил ударом через себя. После гола Гарначо отпраздновал в стиле экс-форварда манкунианцев : прыгнув и расставив руки и ноги.

Это не понравилось бывшему игроку «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» и «Интера» Артуро Видалю.

«Потрясающий гол. Единственный плохой момент, который я не понял – почему он празднует как Криштиану? Я не понимаю, почему он не празднует в своем стиле, не делает себе имя. Ок, Роналду – его кумир, но Гарначо нужно делать себе имя. Он уже отличный игрок.

Я уважаю, что Роналду его кумир. Но Гарначо должен сделать себе имя, иначе он навсегда останется в тени. Празднуй по-другому. Но гол великолепный», – сказал хавбек « » во время эфира на Twitch.

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