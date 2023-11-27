Видаль о голе Гарначо: «Почему он празднует как Криштиану? Он должен сделать себе имя, иначе навсегда останется в тени. Празднуй по-другому»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе Алехандро Гарначо Футбол

Артуро Видаль раскритиковал Алехандро Гарначо за подражание Криштиану Роналду.

В матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:0) вингер «Манчестер Юнайтед» забил ударом через себя. После гола Гарначо отпраздновал в стиле экс-форварда манкунианцев Криштиану Роналду: прыгнув и расставив руки и ноги.

Это не понравилось бывшему игроку «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» и «Интера» Артуро Видалю.

«Потрясающий гол. Единственный плохой момент, который я не понял – почему он празднует как Криштиану? Я не понимаю, почему он не празднует в своем стиле, не делает себе имя. Ок, Роналду – его кумир, но Гарначо нужно делать себе имя. Он уже отличный игрок.

Я уважаю, что Роналду его кумир. Но Гарначо должен сделать себе имя, иначе он навсегда останется в тени. Празднуй по-другому. Но гол великолепный», – сказал хавбек «Атлетико Паранаэнсе» во время эфира на Twitch.

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55 комментариев

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Glukinho
человек крутой гол забил, а его весь день полоскают, от тренера до всех остальных, странно как-то
+112
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+102
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King_X
Пике и Видаль - нет игроков, у которых больше пригорало бы от Мадрида и всего связанного с ним))
Видаля вообще во всех его европейских клубах Мадрид унижать успевал
+114
-21
+93
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Roni7730
У Видаля 🔥 всегда если это касается Роналду
+80
-15
+65
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Tpy6kaMerlina
Ну, вроде как это дань мастеру, своего рода респект тому, кто впечатлил своей бисеклетой в детстве и дал мотивацию. Парень не сделал ничего дурного, наоборот.
+34
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Максим Τихонов
Ответ King_X
Пике и Видаль - нет игроков, у которых больше пригорало бы от Мадрида и всего связанного с ним)) Видаля вообще во всех его европейских клубах Мадрид унижать успевал
Из старой гвардии еще у Стоичкова всегда полыхает.
+27
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+26
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
в 40 лет, с зп в 200 лямов, и имея под 900 голов? 😁
+27
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adaev__009
Человек в 19 лет сделал себе имя как главный фанат Роналду, и не скрывает этого как некоторые другие)
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факты про футбол
А почему Видаль делает свою прическу как гребень Петуха? Я уважаю его выбор быть похожим на Петуха🐓, но он должен делать себе имя сам
+20
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xQcoW
Вызывайте пожарную
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Kirkorofff
Ответ Glukinho
человек крутой гол забил, а его весь день полоскают, от тренера до всех остальных, странно как-то
Пацану 19 лет. Чтоб крышу не сорвало от успеха можно и покритиковать. Во вред ему это точно не пойдёт.
+13
-3
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zer
как хочет, так и празднует. дань уважения легендарному футболисту - что тут плохого? реально когда докопаться хочется на ровном месте
+6
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Oleg
Ответ Glukinho
человек крутой гол забил, а его весь день полоскают, от тренера до всех остальных, странно как-то
Может быть тренер не хотел бы 1 гол за 11 игр, а больше)
+12
-8
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King_X
Ответ Максим Τихонов
Из старой гвардии еще у Стоичкова всегда полыхает.
Точно, его забыл😂
+4
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Roman Araslanov
Ригоберка футбольного разлива заговорил)
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евГений
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Смешно как фанатики минусят очередной вынос белого позорища ;))
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T622222
Комментарий удален пользователем
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Harut Hovsepyan
Ответ Abdul Aziz
ого,уже 40?
В феврале будет 39.
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Любезный Коссутий
Ответ Юсуф Тайсумов
с 0+0 в плей-офф чм за 20 лет
да вообще похер на твой плей-офф чм 😁
и, кстати, у Гарначо еще много плей-офф чм впереди, если они для тебя так важны
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Григорий Шишин
Ответ Abdul Aziz
ого,уже 40?
Так и не закончил ешо 😬
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Джон Норман
Ответ ksanich
Несколько недель назад Родриго и Винисиус, на этой неделе Гарначо. Видалю и другим обидевшимся нужно привыкать, это празднование будет повторяться ещё долгие годы.
Конечно будет , идиоты никогда не переведутся )
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Kirkorofff
Ответ mqh9pzrxgf
Это индивидуально) есть такие которых хвалишь и они лучше играют, есть такие кого ругаешь и они плывут. Характер у всех разный. Но когда тебя критикуют за празднование, это уже бред. Видаль просто хейтер Роналду)
В целом согласен, но здесь какой-то особой критики и не было. Так что думаю ему это на пользу, чтоб связь с реальностью не терял. Посмотрим что из него вырастет.
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mqh9pzrxgf
Ответ Kirkorofff
Пацану 19 лет. Чтоб крышу не сорвало от успеха можно и покритиковать. Во вред ему это точно не пойдёт.
Это индивидуально) есть такие которых хвалишь и они лучше играют, есть такие кого ругаешь и они плывут. Характер у всех разный. Но когда тебя критикуют за празднование, это уже бред. Видаль просто хейтер Роналду)
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Dato Gedenidze
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Ммм, Холланд вообще-то садился в позу монаха который постигает Дзен... ну это в Дортмунде не знаю делает ли он так за сити ешё...
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jem777
Сомневаюсь что кто либо из современных молодых игроков может превзойти Роналду. Тот в его годы уже рвал АПЛ как тузик грелку.))
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englishman in new york
Идиотское празднование, хотя кринжу под стать))
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Dario Alexys
В его словах есть смысл, но празднование Криштиану это почти эталон это максимум , я не знаю , что может быть эпичнее. Хотя снятая футболка Месси и селфи на телефон болельщика от Тотти были тоже запоминающиеся . Вообще люди так много придумали разных празднований, что каждый год все тяжелее придумать, что-то свое.
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Avenaro
У Видаля рвотный рефлекс на Роналду.
И гол, и празднование потрясающие. Копировать стиль своего кумира - нормально, Гарначо молодой 19 летний парень. Успеет придумать 10 празднований, лишь бы играл качественно и стабильно.
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SopTecret
Вот если бы он отпраздновал в стиле Руни... Вот был бы плагиатище
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Romanian_Daddy
Да вы достали уже))
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