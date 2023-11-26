Тен Хаг о 3:0 с «Эвертоном»: «Гарначо забил гол сезона, вероятно. Раскритиковал команду в перерыве – игроки думали, что дело уже сделано, но так нельзя»
Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Эвертоном».
В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Эвертон» (3:0).
«Вероятно, [гол Гарначо] – лучший гол сезона. Хорош был не только удар, но и атака. Фантастическое завершение.
После начала матча мы были слишком спокойны. В перерыве я раскритиковал команду, игроки думали, что дело уже сделано. Нельзя так поступать – вы должны провести на поле 100 минут. Второй тайм мы отыграли очень хорошо.
Забили трое наших нападающих. Это то, что нам и нужно. Это поможет нам как команде».
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«Он был ему очень нужен. Вы также видите, насколько великолепен Бруну как капитан. Он понял, что партнеру по команде нужен был этот гол. Он уверен в Рэши, который хорошо бьет пенальти. Как команде, нам нужно такое лидерство, чтобы все поддерживали друг друга.
Нам нужно идти шаг за шагом. Это тоже шаг», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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ну а Сарай точно также транжирит моменты, так что шансы даже на минимальную победу всегда есть
Решфорд как всегда днище пробивает - худший игрок сегодня.
Надеюсь, начнут потихоньку просыпаться.