Тен Хаг о 3:0 с «Эвертоном»: «Гарначо забил гол сезона, вероятно. Раскритиковал команду в перерыве – игроки думали, что дело уже сделано, но так нельзя»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Эвертоном».

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Эвертон» (3:0).

«Вероятно, [гол Гарначо] – лучший гол сезона. Хорош был не только удар, но и атака. Фантастическое завершение.

После начала матча мы были слишком спокойны. В перерыве я раскритиковал команду, игроки думали, что дело уже сделано. Нельзя так поступать – вы должны провести на поле 100 минут. Второй тайм мы отыграли очень хорошо.

Забили трое наших нападающих. Это то, что нам и нужно. Это поможет нам как команде».

О голе Рэшфорда с пенальти

«Он был ему очень нужен. Вы также видите, насколько великолепен Бруну как капитан. Он понял, что партнеру по команде нужен был этот гол. Он уверен в Рэши, который хорошо бьет пенальти. Как команде, нам нужно такое лидерство, чтобы все поддерживали друг друга.

Нам нужно идти шаг за шагом. Это тоже шаг», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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33 комментария

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Dato Gedenidze
Тен Хаг всё правильно делает, с такими кадровыми проблемами выжимает максимум в плане результата (не в плане игры), и в ситуации с Санчо он 100% прав, так как нельзя закрывать глаза на то что игрок получающий 300 000 £ в неделю не выкладывается на 100% на тренировках, это повлечёт за собой то что другие тоже снизят стандарты к себе...
+61
-11
+50
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Артём Алиев
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий скрыт
К чему был напечатан данный токсин ?)
+37
-4
+33
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Любезный Коссутий
вот то же самое нужно в Стамбуле повторить. хоть тяп-ляп, но надо выиграть.
+14
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Today I feel Qatari
Ответ Nickolay Lyskov
Я ошибаюсь, или он не должен официально из-за дисквалификации критиковать команду в перерыве?
Так он и послематчевое интервью давать не должен, но почему-то дает
+11
-3
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Steppenwolf
Ответ Alexander Zubkov
Парень ещё и от ворот бежал, чтобы мяч догнать и зарядил ещё в девятку. Космос какой-то, в один ряд с Роналду.
Да, подача Далота была не из лучших, уходящая. Гарначо первоначально бежал правильно на дальнюю штангу, а после такой подачи ему пришлось пару метров возвращаться. В сравнении с голом Шрека, Гарначо было тяжелее, он догонял мяч, а Руни бил почти с места, подача Нани была качественнее.
+6
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Любезный Коссутий
Ответ madaev
В стамбуле их не ждет мертвый + дизморальный Эвертон
Эвертон был совсем не мертвый сегодня. и даже очень мотивированный.
ну а Сарай точно также транжирит моменты, так что шансы даже на минимальную победу всегда есть
+8
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Артём Алиев
Ответ Dato Gedenidze
Тен Хаг всё правильно делает, с такими кадровыми проблемами выжимает максимум в плане результата (не в плане игры), и в ситуации с Санчо он 100% прав, так как нельзя закрывать глаза на то что игрок получающий 300 000 £ в неделю не выкладывается на 100% на тренировках, это повлечёт за собой то что другие тоже снизят стандарты к себе...
Плюс, я еще уверен, что ТХ ..уел, когда игрок, которому он дал пол года отпуска, чтобы прийти в себя после истории, о которой мы так и не знаем толком, бычку включил.
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Вован Мельников
Ответ Dato Gedenidze
Тен Хаг всё правильно делает, с такими кадровыми проблемами выжимает максимум в плане результата (не в плане игры), и в ситуации с Санчо он 100% прав, так как нельзя закрывать глаза на то что игрок получающий 300 000 £ в неделю не выкладывается на 100% на тренировках, это повлечёт за собой то что другие тоже снизят стандарты к себе...
У Антони зато высокие стандарты к себе
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Вован Мельников
Ответ Артём Алиев
Смищно
Рад стараться
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Nickolay Lyskov
Ответ Артём Алиев
Ну, Моур пробирался в раздевалку в бельевой корзине, мб ТХ замаскировали под мяч…)
Да, но он не палился сразу через несколько минут после окончания игры. А тут есть вероятность словить еще бан.
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Вован Мельников
Ответ Артём Алиев
Ну, Моур пробирался в раздевалку в бельевой корзине, мб ТХ замаскировали под мяч…)
Под физрука он замаскировался и никак из образа не выйдет
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Артём Алиев
Ответ Nickolay Lyskov
Я ошибаюсь, или он не должен официально из-за дисквалификации критиковать команду в перерыве?
Ну, Моур пробирался в раздевалку в бельевой корзине, мб ТХ замаскировали под мяч…)
+2
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United_LP
Игры абсолютно нет. Все три года индивидуальные действия игроков.
Решфорд как всегда днище пробивает - худший игрок сегодня.
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Alexander Zubkov
Парень ещё и от ворот бежал, чтобы мяч догнать и зарядил ещё в девятку. Космос какой-то, в один ряд с Роналду.
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Arty K.
Тен Хаг однозначно прав в том, что сделана заявка на гол года
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Артём Алиев
Ответ Nickolay Lyskov
Да, но он не палился сразу через несколько минут после окончания игры. А тут есть вероятность словить еще бан.
Да скажет, что позвонил, телефон разве запрещен ?
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QWertY
Ответ Артём Алиев
К чему был напечатан данный токсин ?)
У наших персобоев Кришти сегодня траур, ведь МЮ победил😔
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Артём Алиев
К чему был напечатан данный токсин ?)
К тому, что у него до сих пор горит от того как тен хаг выкинул его кумира из команды :)
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Михаил Сафонов
Ответ Артём Алиев
К чему был напечатан данный токсин ?)
Ну человек явно критикует уже чисто по течению, а то вдруг все расслабится. После 3-0 в его положении он должен каждому пиво проставить
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piper65
Гол, конечно, просто вау, НО как по мне, так мы выиграли благодаря полной неспособности игроков Эвертона реализовать свои многочисленные отличные моменты. Если по честному, то к перерыву счет должен был быть как минимум 2-1, если не больше. МЮ в контратакующей игре достаточно состоятелен, но если ты горишь 2 или (упаси боже) 3 мяча, соперник просто садится назад и в позиционной атаке МЮ плох. А тут все срослось - быстрый гол, никакущая реализация от Эвертона, попытки нагнетать, как следствие пустоты сзади, как следствие 0-3. Я бы не обольщался
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Supreme Allah
Ответ Dato Gedenidze
Тен Хаг всё правильно делает, с такими кадровыми проблемами выжимает максимум в плане результата (не в плане игры), и в ситуации с Санчо он 100% прав, так как нельзя закрывать глаза на то что игрок получающий 300 000 £ в неделю не выкладывается на 100% на тренировках, это повлечёт за собой то что другие тоже снизят стандарты к себе...
Они и без Санчо лет 10 из снижают
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Steppenwolf
Этой команде нужно ещё вставлять и вставлять. У них образ мышления не такой, как у игроков САФа. По-этому им нужен тренер не менее авторитарный. Любой тренер мягче Тен Хага просто обречён будет на неудачу. Ну посмотрите только на это зачарованное нападение, на игру по 15-20 минут отрывками. Им в раздевалке нужно поставить аппарат электрошока.
Надеюсь, начнут потихоньку просыпаться.
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Grime Font
Ответ Dato Gedenidze
Тен Хаг всё правильно делает, с такими кадровыми проблемами выжимает максимум в плане результата (не в плане игры), и в ситуации с Санчо он 100% прав, так как нельзя закрывать глаза на то что игрок получающий 300 000 £ в неделю не выкладывается на 100% на тренировках, это повлечёт за собой то что другие тоже снизят стандарты к себе...
Какой же несчастный техаг, накупил неликвид и теперь страдает. Дайте время.
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madaev
Ответ Любезный Коссутий
Эвертон был совсем не мертвый сегодня. и даже очень мотивированный. ну а Сарай точно также транжирит моменты, так что шансы даже на минимальную победу всегда есть
Дома надо было сарай побеждать) или копенгаген)
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Любезный Коссутий
Ответ madaev
Дома надо было сарай побеждать) или копенгаген)
надо было, кто ж спорит. придется на выезде теперь побеждать
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madaev
Ответ Любезный Коссутий
надо было, кто ж спорит. придется на выезде теперь побеждать
Не придется)))
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Alexander Zubkov
Ответ Steppenwolf
Да, подача Далота была не из лучших, уходящая. Гарначо первоначально бежал правильно на дальнюю штангу, а после такой подачи ему пришлось пару метров возвращаться. В сравнении с голом Шрека, Гарначо было тяжелее, он догонял мяч, а Руни бил почти с места, подача Нани была качественнее.
Руни сгрупировался круто, как топ форвард, но гол Гарначо реально сложнее, согласен.
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