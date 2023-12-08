Тер Стеген перенес операцию на спине. Сообщалось, что вратарь пропустит 2-3 месяца

Марк-Андре тер Стеген перенес в четверг операцию на спине во Франции.

Из-за болей вратарь пропустил последние три матча «Барселоны».

Сообщалось, что тер будет восстанавливаться 2-3 месяца, при этом каталонцы рассчитывают, что немец вернется в строй к первому матчу 1/8 финала чемпионов.

«Барса» потеряла Тер Стегена на три месяца. И кто теперь будет играть?

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