Тер Стеген может перенести операцию из-за болей в спине и пропустить 4-6 недель. Консервативное лечение не дает результатов

Марк-Андре тер Стеген может не сыграть за «Барселону» до конца года.

Напомним, в середине ноября голкипер вернулся из сборной Германии в расположение каталонского клуба из-за болей в спине. С тех пор он не провел ни одного матча – проблема сохраняется.

Консервативное лечение не дает заметных результатов, и в этот понедельник тренерский штаб «Барселоны» встретится с представителями медицинской службы, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Рассматривается вариант, при котором тер Стегену придется перенести операцию, сообщает Diario Sport.

Возможно, стороны решат обойтись без хирургического вмешательства и просто дадут голкиперу несколько недель отдыха, добавляет As. Однако этот вариант сопряжен с риском того, что проблемы повторятся через некоторое время.

Если же футболисту сделают операцию, он пропустит от четырех до шести недель.

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