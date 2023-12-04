Тер Стеген может перенести операцию из-за болей в спине и пропустить 4-6 недель. Консервативное лечение не дает результатов

Теги Барселона Ла Лига травмы Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген может не сыграть за «Барселону» до конца года.

Напомним, в середине ноября голкипер вернулся из сборной Германии в расположение каталонского клуба из-за болей в спине. С тех пор он не провел ни одного матча – проблема сохраняется. 

Консервативное лечение не дает заметных результатов, и в этот понедельник тренерский штаб «Барселоны» встретится с представителями медицинской службы, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Рассматривается вариант, при котором тер Стегену придется перенести операцию, сообщает Diario Sport. 

Возможно, стороны решат обойтись без хирургического вмешательства и просто дадут голкиперу несколько недель отдыха, добавляет As. Однако этот вариант сопряжен с риском того, что проблемы повторятся через некоторое время.

Если же футболисту сделают операцию, он пропустит от четырех до шести недель. 

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16 комментариев
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Не повезло Реалу и Барсе с вратарями в этом сезоне здоровья обоим
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Марку здоровья, но мне кажется барса в его отсутствие сильно страдать не будет, пенья вроде показывает неплохую игру)
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Иньяки неплохо смотрелся вчера с АТМ. Возможно получится заменить немца
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Ответ Мансур Абуев
Не повезло Реалу и Барсе с вратарями в этом сезоне здоровья обоим
Что Пенья что Лунин норм стоят
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Ответ Мансур Абуев
Не повезло Реалу и Барсе с вратарями в этом сезоне здоровья обоим
У нас вообще третий вратарь.
+2
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Ответ Адам Оздоев
Марку здоровья, но мне кажется барса в его отсутствие сильно страдать не будет, пенья вроде показывает неплохую игру)
Отбивает мячи Пенья не хуже, а вот ногами играет явно не так как МТШ
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Пусть лучше сделает операцию тер Штеген - чтобы раз и навсегда убрать риски рецидива травмы - а пока Пенья подстрахует и уже показал полную готовность к самым ответственным матчам
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Жесть! Крепкого здоровья 🌲 МАТШ 🚩Иньяки Пенья заменит, надеюсь будет всё чики-пуки!
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И снова Ману Нойер...?
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Мы довольны своей работой максимально, но к сожалению оно не дало результатов.
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Время дать отдых есть, но нужно решаться, чтобы МАТШ к ЛЧ был готов и набрал форму.
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Пенья вчера сыграл безупречно
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классическая история с травмами в Барсе - сначала сказали дискомофорт, вернется к следующему матчу; потом оказалось, что все таки матч пропустит, но к следующему точно будет готов, а сейчас уже выбыл на 4-6 недель. не понимаю, чем врачи в Барсе занимаются...
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Ответ Dexter Morgan
У нас вообще третий вратарь.
У вас?
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