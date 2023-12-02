Тер Стеген, скорее всего, не сыграет с «Атлетико». Вратарь не тренируется с «Барсой» из-за болей в спине

Марк-Андре тер Стеген, скорее всего, пропустит еще один матч «Барселоны».

Завтра каталонская команда встретится с « » в 15-м туре . Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Вратарь «Барсы» тер по-прежнему не тренируется с партнерами по команде – его все еще беспокоят боли в спине. Участие немецкого футболиста в игре с мадридской командой практически невозможно, сообщает As.

При этом не исключается, что после тестов, которые пройдут завтра утром, будет принято решение включить тер Стегена в заявку на этот матч.

Ранее вратарь пропустил матчи с «Райо Вальекано» (1:1) и «Порту» (2:1).

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