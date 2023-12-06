Тер Стеген об операции, из-за которой пропустит 2-3 месяца: «Перерыв меня раздражает. Но это правильное решение»
Марк-Андре тер Стеген прокомментировал решение сделать операцию.
Ранее стало известно, что вратарь «Барсы» и сборной Германии согласился на операцию, которая позволит решить его проблемы со спиной. Немец, как ожидается, пропустит 2-3 месяца.
«После насыщенных консультаций с медицинским штабом «Барселоны» и другими специалистами мы приняли решение о хирургическом вмешательстве.
Перерыв, безусловно, раздражает меня. Но это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучшей форме в состав «Барсы» и сборной Германии», – написал тер Стеген в соцсетях.
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