Тер Стеген об операции, из-за которой пропустит 2-3 месяца: «Перерыв меня раздражает. Но это правильное решение»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига травмы Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген прокомментировал решение сделать операцию.

Ранее стало известно, что вратарь «Барсы» и сборной Германии согласился на операцию, которая позволит решить его проблемы со спиной. Немец, как ожидается, пропустит 2-3 месяца.

«После насыщенных консультаций с медицинским штабом «Барселоны» и другими специалистами мы приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Перерыв, безусловно, раздражает меня. Но это правильное и безопасное решение, чтобы вернуться в лучшей форме в состав «Барсы» и сборной Германии», – написал тер Стеген в соцсетях.

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5 комментариев
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По-человечески: здоровья Марку-Андре!
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Марк уже почти 10 лет в Барсе , капец как время летит
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До сих пор помню каким он был лютым читером -вундеркиндом в старых фм,был уверен что ничего из него не получится в реальном футболе, читерские вратари из вселенной ФМ редко чего-то добиваются ,но карьера славная получилась.Из последних таких фм-бистов был Ляфонт и где он сейчас хз где-то во Франции пылит в середняке
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