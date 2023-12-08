«Тоттенхэм» вел 1:0 в 5 матчах подряд и все 5 раз терял очки – антирекорд АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» (1:2) в 15-м туре чемпионата Англии.

«Шпоры» вели со счетом 1:0 в 5 матчах подряд и во всех 5 случаях теряли очки – это худшая серия в истории АПЛ.

Кроме того, «Тоттенхэм» проиграл три домашних матча кряду после того, как вел в них со счетом 1:0 – это тоже антирекорд Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» не побеждает 5 матчей: 4 поражения и ничья. «Шпоры» лидировали в АПЛ перед этой серией, сейчас – пятые

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