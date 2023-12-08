«Тоттенхэм» не побеждает 5 матчей: 4 поражения и ничья. «Шпоры» лидировали в АПЛ перед этой серией, сейчас – пятые

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение за последние пять игр.

Команда Энджа Постекоглу уступила «Вест Хэму» (1:2) на своем поле в 15-м туре АПЛ.

«Шпоры» лидировали в чемпионате Англии после 10-го тура. С тех пор они набрали всего одно очко, а также проиграли четыре раза. Сейчас лондонцы занимают пятое место с 27 баллами, отставая от идущего первым «Арсенала» на 9 очков.

Далее «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом» – это произойдет 10 декабря.

«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» возненавидели друг друга, хотя 100 лет играли спокойно. Почему?

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48 комментариев
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всё на круги своя)
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а как красиво все начиналось! но Оглу не хочет отказываться от своей системы, даже в учетом травм. все вперед, все в атаку. чую, он не доработает сезон.
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Тоттенхэм не играл хорошо, но то что забил Вест Хэм - просто шок, надо же настолько везучими быть. Явно не заслужили победу
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По моментам матч должен был быть окончен ещё в первом тайме 10:0 в пользу Тоттенхэм. Но серия неудач , как оказалось, ещё не окончен.
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В целом считаю что Тоттенхэм играет нормально, где-то сначала набрали лишнего, сейчас отдают то, что причитается

С новым тренером должно срастись, лишь бы дали время
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Ответ леннорыч-абрамович
Чемпион десятого тура.
толи дело челси
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это ФУТБОЛ
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Ответ Михаил Родченков
челси то давно хотя бы в зоне еврокубков были?
И не думаю, что скоро будем. Пусть факт того, что у нас все плохо, согреет тебя этим печальным вечером.
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Ответ Любезный Коссутий
а как красиво все начиналось! но Оглу не хочет отказываться от своей системы, даже в учетом травм. все вперед, все в атаку. чую, он не доработает сезон.
Круто играет Тоттенхэм
Очень смело. Даже против Сити не отошли от квадрата в своей штрафной.

Другой вопрос, что состав не позволяет воплотить эти идеи на самом высоком уровне и держать ритм весь матч. От этого и два гола пропустили в середине и конце 2 Тайма

В топ 5 думаю завершит сезон Анже
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После 35 мин упала интенсивность и все пошло криво. Плана Б не было. С заменами Эндж опоздал
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Ответ Astella Guccio
По моментам матч должен был быть окончен ещё в первом тайме 10:0 в пользу Тоттенхэм. Но серия неудач , как оказалось, ещё не окончен.
Назови мне хоть 1 момент кроме удара Ришарлисона..
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Ответ Михаил Родченков
а у болельщиков челси вообще такого варианта нет, что "великие" страницы в истории клуба начинают заканчиваться? что клуб повторит судьбу условного Ноттингема? а мы за клуб не ради трофеев болеем, как и болельщики большинства других клубов
Ну вот вылетит Челси и Шпоры из премьер лиги и вспомнят из них только Челси как сейчас вы вспомнили Ноттингем.
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Ответ kaka10
В этом и прикол. Тоттенхэм вдевятером играли на равных с Челси до 90 минуты. А напропускал голов в добавленное время при счёте 1:2 ты бы матч глянул что ли
Смотрел да. Забавный дворовый футбол. Угорал со шпор, а за наших было просто стыдно.
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Ответ U
Когда он в меньшинстве погнал команду вперед против Челси, напропускал голов и потерял футболистов, все такие "воу, мужик с принципами". Может сейчас станет очевидно, что упертость, отсутствие тактической гибкости и узколобость - это не принципы.
В этом и прикол. Тоттенхэм вдевятером играли на равных с Челси до 90 минуты. А напропускал голов в добавленное время при счёте 1:2

ты бы матч глянул что ли
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Ответ Fona
Назови мне хоть 1 момент кроме удара Ришарлисона..
Три моменты лично Джонсона,после гола Ромеро.
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Несмотря на то, что судья упорно не замечал махание копытами Вест Хэма, Шпоры влетели сами себе. Второй гол это апофеоз типичных Сперс: прибить себя с радостным агуканьем ничего не понимающего младенца, блаженно пуская пузыри.
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После первого тайма игра стояла только ради Ромеро. Сон весь будто сам не свой, аж дежавю прошлого сезона словила.
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Вот и сказке конец. На самом деле тоттнхем за последние 10 лет сильно подняли себе рейтинг, раньше был обычным крепким середняком, прогресс у клуба есть.
Только вот трансферы дорогие нужны.
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Очень медленно играют, когда соперник в автобусе. Из-за этого соперник успевает перекрывать все варианты для опасных ударов. У команд, где класс игроков выше, такие ситуации выходят намного опаснее.
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Ответ dimamak10
Конечно фантастика. Понятно что Байер на всю дистанцию не хватит, ну а Тоттенхэм это Тоттенхэм.
Примерно в это же время года одним из самых популярных комментариев буквально ото всех, включая меня, был: "На вторую половину сезона Лестера не хватит". А вдруг и Байера хватит?)
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Ответ Val Smith
Это фантастика, кому она должна уступить - Неверкузену? Ещё по прошлому сезону было видно что у Дортмунд характер не крепче куска мокрой туалетной бумаги.
Конечно фантастика. Понятно что Байер на всю дистанцию не хватит, ну а Тоттенхэм это Тоттенхэм.
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Ответ dimamak10
До этой серии писали, что дело было в Кейне. Представьте лицо Кейна если не выиграет Бавария чемпионат , а Тоттенхэм выиграет.
Это фантастика, кому она должна уступить - Неверкузену? Ещё по прошлому сезону было видно что у Дортмунд характер не крепче куска мокрой туалетной бумаги.
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Ответ U
И не думаю, что скоро будем. Пусть факт того, что у нас все плохо, согреет тебя этим печальным вечером.
Красиво! Респектую!
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Ответ Val Smith
Ну вот вылетит Челси и Шпоры из премьер лиги и вспомнят из них только Челси как сейчас вы вспомнили Ноттингем.
все верно, очень верно подмечено. только ттх внутренне гораздо стабильнее сейчас, что сводит шансы на вылет в ближайшие лет 20 практически к нулю. о челси последних двух сезонов так сказать нельзя. неизвестно, сколько тренеров и владельцев у них сменится за это время
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Ответ U
Полагаю в этом сезоне тебе еще не раз придется обращаться к нам за теплом и спокойствием.
а как иначе, нам не привыкать.
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Ответ Val Smith
Не так уж и давно главный Еврокубок выигрывали, мне кажется даже это лучше и вселяет больше оптимизма в успех болельщиков чем локальные всплески околотопа из которого даже Кейн ушёл в надежде трофей зацепить.
а у болельщиков челси вообще такого варианта нет, что "великие" страницы в истории клуба начинают заканчиваться? что клуб повторит судьбу условного Ноттингема?
а мы за клуб не ради трофеев болеем, как и болельщики большинства других клубов
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Ответ Михаил Родченков
очень греет, после каждого поражения я вспоминаю, что где-то там плетутся соседи и на душе приятнее становится
Полагаю в этом сезоне тебе еще не раз придется обращаться к нам за теплом и спокойствием.
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Ответ U
И не думаю, что скоро будем. Пусть факт того, что у нас все плохо, согреет тебя этим печальным вечером.
очень греет, после каждого поражения я вспоминаю, что где-то там плетутся соседи и на душе приятнее становится
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Ответ Михаил Родченков
челси то давно хотя бы в зоне еврокубков были?
Не так уж и давно главный Еврокубок выигрывали, мне кажется даже это лучше и вселяет больше оптимизма в успех болельщиков чем локальные всплески околотопа из которого даже Кейн ушёл в надежде трофей зацепить.
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Обидно проигрывать ТАКИЕ матчи... Когда соперник засиживался у своих ворот 11-ом 90 минут, забив гнилой гол.
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Ответ U
А разговоров-то было.
челси то давно хотя бы в зоне еврокубков были?
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Ответ kaka10
В этом и прикол. Тоттенхэм вдевятером играли на равных с Челси до 90 минуты. А напропускал голов в добавленное время при счёте 1:2 ты бы матч глянул что ли
да какое на равных? Челси регулярно убегал на ворота чуть ли не в 2-3 игрока, но последний пас подводил, либо Викарио мистическим образом успевал подстраховать.
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Пятью пять
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Mate
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А разговоров-то было.
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В сезоне 20-21 при Жозе после 13 туров тоже были на первом месте.

Потом начался откат - к сожалению, в современной АПЛ нужно по 2 игрока конкурентных на каждую позицию, иначе любые травмы, усталость игроков и пиши пропало.

Именно поэтому Сити каждый сезон фаворит - на дистанции чемпионата решает состав, а не какие-то еще факторы.
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Ответ Fona
Назови мне хоть 1 момент кроме удара Ришарлисона..
Словосочетание ПЕРВЫЙ ТАЙМ не подсильно твоему разуму?
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Победил тот, кто меньше ошибся, вот и вся история
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Ответ Astella Guccio
По моментам матч должен был быть окончен ещё в первом тайме 10:0 в пользу Тоттенхэм. Но серия неудач , как оказалось, ещё не окончен.
А какие там были моменты? Забитый гол и шанс Ришарлисона во втором тайме. А больше явных моментов у ТТХ и не было. То, что они давили и контролировали мяч недалеко от штрафной это не моменты
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В последние 5 сезонов Тоттенхэм это Эвертон Мойеса на максималках. Их еще относят к топ-6 чисто по инерции
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Хорошая новость
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Сами отдали игру, забивать надо когда идет, Джонсон пока и близко не стоит 50 млн нужен нап финишер типа Влаховича кто-то, моментов много, а забить никто не может
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А сколько разговоров было, Кейн ушёл и проклятье ушло, хотя обидно за Тоттенхэм из-за травм ключевых игроков пошли вот такие результаты
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Дестини Удоги это просто кадр. С его безбашенного подката двумя ногами в Стерлинга начались все беды Шпор. Сегодня он привёз победный гол. Надо сажать его и заигрывать Эмерсона на левом фланге
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