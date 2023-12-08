«Тоттенхэм» не побеждает 5 матчей: 4 поражения и ничья. «Шпоры» лидировали в АПЛ перед этой серией, сейчас – пятые

«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение за последние пять игр.

Команда Энджа Постекоглу уступила « » (1:2) на своем поле в 15-м туре .

«Шпоры» лидировали в чемпионате Англии после 10-го тура. С тех пор они набрали всего одно очко, а также проиграли четыре раза. Сейчас лондонцы занимают пятое место с 27 баллами, отставая от идущего первым «Арсенала» на 9 очков.

Далее «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом» – это произойдет 10 декабря.

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