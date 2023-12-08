«Тоттенхэм» не побеждает 5 матчей: 4 поражения и ничья. «Шпоры» лидировали в АПЛ перед этой серией, сейчас – пятые
«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение за последние пять игр.
Команда Энджа Постекоглу уступила «Вест Хэму» (1:2) на своем поле в 15-м туре АПЛ.
«Шпоры» лидировали в чемпионате Англии после 10-го тура. С тех пор они набрали всего одно очко, а также проиграли четыре раза. Сейчас лондонцы занимают пятое место с 27 баллами, отставая от идущего первым «Арсенала» на 9 очков.
Далее «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом» – это произойдет 10 декабря.
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С новым тренером должно срастись, лишь бы дали время
Очень смело. Даже против Сити не отошли от квадрата в своей штрафной.
Другой вопрос, что состав не позволяет воплотить эти идеи на самом высоком уровне и держать ритм весь матч. От этого и два гола пропустили в середине и конце 2 Тайма
В топ 5 думаю завершит сезон Анже
ты бы матч глянул что ли
Только вот трансферы дорогие нужны.
а мы за клуб не ради трофеев болеем, как и болельщики большинства других клубов
Потом начался откат - к сожалению, в современной АПЛ нужно по 2 игрока конкурентных на каждую позицию, иначе любые травмы, усталость игроков и пиши пропало.
Именно поэтому Сити каждый сезон фаворит - на дистанции чемпионата решает состав, а не какие-то еще факторы.