Эндж Постекоглу: «Ман Сити» – потрясающая команда, иногда надо просто держаться. «Тоттенхэм» могли разнести в 1-м тайме, но во 2-м мы поверили в себя и были вознаграждены»
Эндж Постекоглу рад, что «Тоттенхэм» избежал поражения от «Манчестер Сити» (3:3).
«Матч получился интересным. Нам повезло, что мы еще были в игре к перерыву. «Ман Сити» мог нас разнести за первый тайм. Чем-то это походило на то, что было в матче с «Астон Виллой» неделю назад.
Но мы держались, а во втором тайме заметно прибавили, стали намного больше контролировать мяч, больше верить в свою команду. И мы были вознаграждены – это здорово для ребят.
Характер мы проявляем на протяжении всего сезона, просто из-за последних результатов это стало не так заметно, но у нас проблемы с составом. Я прошу игроков играть на незнакомых позициях, однако мы все равно показываем неплохой футбол.
Думаю, характер на месте весь сезон, но сегодня его точно нужно было проявить.
«Сити» – потрясающая команда, порой нужно просто держаться, как сегодня. Она оказывает на вас давление и почти не проигрывает на «Этихаде», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.
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А Постекоглу красавец, так держать, со времен Поча не было такой надежды на тренера.
Становлюсь фанатом Постекоглу.
Помимо того, что его, не обладающий ресурсами, Тоттенхэм, с переломанным на 1/2 основным составом приезжает к Сити и смело, гордо отвечает ударом на удар фаворита - так он еще и ведет себя, как джентельмен. Забивает ли Тоттенхэм, пропускает, в пользу ошибается судья или против - всегда спокойная, мужская реакция. Блеск.
Глоток свежего воздуха после всех этих истерик на бровке от Артет, Тедеск и Контей.
Про шансы - однозначно. Даже против Челси при 1-2 Сон мог сравнять счет в конце, имея на 2 человека меньше. Тут после 3-3 я концовку смотрел уже в двух состояниях. Мечтал о свистке при владении Сити и верил в гол при владении Шпор. Это дорого стоит. Да и признаться, Сити давил и моментов имел много, но явно не автобус припаркован был, у Тоттенхэма тоже были эпизоды опасные.
Но зато четко видно с начала сезона - у игроков действительно растет в себе уверенность. Даже списанный всеми Ло Чельсо не теряется на поле и пользуется шансами.
Хотя если с Челси вдевятером играли в таком стиле, то тут стоило ожидать того же)
Но стоит заметить, игры между Сити и Тоттенхэмом получаются интересными и напряженными почти всегда)
Одни играют, другие позорятся, а очков почти одинаково.