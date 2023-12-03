Эндж Постекоглу: «Ман Сити» – потрясающая команда, иногда надо просто держаться. «Тоттенхэм» могли разнести в 1-м тайме, но во 2-м мы поверили в себя и были вознаграждены»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу рад, что «Тоттенхэм» избежал поражения от «Манчестер Сити» (3:3).

«Матч получился интересным. Нам повезло, что мы еще были в игре к перерыву. «Ман Сити» мог нас разнести за первый тайм. Чем-то это походило на то, что было в матче с «Астон Виллой» неделю назад.

Но мы держались, а во втором тайме заметно прибавили, стали намного больше контролировать мяч, больше верить в свою команду. И мы были вознаграждены – это здорово для ребят.

Характер мы проявляем на протяжении всего сезона, просто из-за последних результатов это стало не так заметно, но у нас проблемы с составом. Я прошу игроков играть на незнакомых позициях, однако мы все равно показываем неплохой футбол.

Думаю, характер на месте весь сезон, но сегодня его точно нужно было проявить.

«Сити» – потрясающая команда, порой нужно просто держаться, как сегодня. Она оказывает на вас давление и почти не проигрывает на «Этихаде», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.

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24 комментария
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Как же приятно смотреть на смелую игру команды. Но боже, как фанат шпор говорю, рано или поздно от таких розыгрышей у своих ворот у меня сердце остановится.

А Постекоглу красавец, так держать, со времен Поча не было такой надежды на тренера.
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АПЛ за воскресенье порадовала на матчи, определенно
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Постекоглу удивляет
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Спасибо, что так быстро убрал Хиля. Что удивительно, худшим сегодня был Биссума. После той красной за симуляцию против Лутона он вообще сдал резко
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Ответ Saboroff
Где Ромеро??
Дисквалификация на 3 матча была, в следующем выйдет
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В предыдущей ветке писал, с удовольствием повторюсь..

Становлюсь фанатом Постекоглу.

Помимо того, что его, не обладающий ресурсами, Тоттенхэм, с переломанным на 1/2 основным составом приезжает к Сити и смело, гордо отвечает ударом на удар фаворита - так он еще и ведет себя, как джентельмен. Забивает ли Тоттенхэм, пропускает, в пользу ошибается судья или против - всегда спокойная, мужская реакция. Блеск.

Глоток свежего воздуха после всех этих истерик на бровке от Артет, Тедеск и Контей.
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Эндж, просто класс. Просто слов не подобрать как описать такого его правильного.
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ТТХ, конечно, молодцы, но судья всё испортил остановкой выхода Грилиша 1-в-1 - я бы лучше посмотрел на настоящий футбол, чем просто порадовался за потерю лидером очков
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Не, я все ещё удивляюсь от того ,что Постекоглу из мертвого Дэвиса слепил хоть что-то походящее на защитника.
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Ответ arspurs9
Как же приятно смотреть на смелую игру команды. Но боже, как фанат шпор говорю, рано или поздно от таких розыгрышей у своих ворот у меня сердце остановится. А Постекоглу красавец, так держать, со времен Поча не было такой надежды на тренера.
Я тоже не понимал как они себе такое позволяют с МС, а оно вон как - затолкали свое. Пусть судья немного и помог нечаянно в конце, но Эндж действительно хорош. Пенальти на Аканджи не было, но вот с Грилишем некрасиво получилось.
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Ответ Виталий Ан
Ло Чельсо 41 пас точный из 41. 100%. Это безумие. И опять это работа тренера. Много игроков играют просто не реально круче своего уровня. Прямая противоположность Хаку). Меня это зацепило. Так играть в свою игру это смело и красиво. Хоть и Сити больше шансов имел, всегда чувствовалось что Шпоры могут забить.
Да, но это не все безумие в матче. Против Сити Гвардиолы с контролем во главе угла в принципе на поле из обеих команд больше всего точных передач исполняет Эмерсон. Это такая же дикость.
Про шансы - однозначно. Даже против Челси при 1-2 Сон мог сравнять счет в конце, имея на 2 человека меньше. Тут после 3-3 я концовку смотрел уже в двух состояниях. Мечтал о свистке при владении Сити и верил в гол при владении Шпор. Это дорого стоит. Да и признаться, Сити давил и моментов имел много, но явно не автобус припаркован был, у Тоттенхэма тоже были эпизоды опасные.
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Ответ Виталий Ан
А у меня такое только вызывает еще больше уважения. Тренер просто топ. И такими вещами он дает импульс игрокам, веры в них и самих себя. Очень круто. Еще бы отметил как лучшие качества игроков точно о себе дают знать. Каждый делает то что лучше у него получается. Игроки прогрессируют. Просто нет слов. Было ощущение что в качестве не уступают Сити. Хотя все прекрасно понимают что это не так.
Я только рад этому, но от этого легче не становится, когда Эмерсон, Порро и Викарио катают мяч в сантиметрах от атаки Сити. Ладно Лутон, но Сити..
Но зато четко видно с начала сезона - у игроков действительно растет в себе уверенность. Даже списанный всеми Ло Чельсо не теряется на поле и пользуется шансами.
Хотя если с Челси вдевятером играли в таком стиле, то тут стоило ожидать того же)
Но стоит заметить, игры между Сити и Тоттенхэмом получаются интересными и напряженными почти всегда)
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Ответ arspurs9
Как же приятно смотреть на смелую игру команды. Но боже, как фанат шпор говорю, рано или поздно от таких розыгрышей у своих ворот у меня сердце остановится. А Постекоглу красавец, так держать, со времен Поча не было такой надежды на тренера.
А у меня такое только вызывает еще больше уважения. Тренер просто топ. И такими вещами он дает импульс игрокам, веры в них и самих себя. Очень круто. Еще бы отметил как лучшие качества игроков точно о себе дают знать. Каждый делает то что лучше у него получается. Игроки прогрессируют. Просто нет слов. Было ощущение что в качестве не уступают Сити. Хотя все прекрасно понимают что это не так.
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Отличный футбол от шпор . Надо попробовать попасть на матч с Ньюкаслом через неделю
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Вот посмотрев игры Тоттенхэм и МЮ просто удивительно как между этими командами разница всего 3 очка). Вопиющая несправедливость.
Одни играют, другие позорятся, а очков почти одинаково.
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Матс МС и Шпор - это конечно огненное завершение, огненного тура АПЛ!
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Тотетхему нужны лидеры как сон
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Ответ arspurs9
Как же приятно смотреть на смелую игру команды. Но боже, как фанат шпор говорю, рано или поздно от таких розыгрышей у своих ворот у меня сердце остановится. А Постекоглу красавец, так держать, со времен Поча не было такой надежды на тренера.
Тотэм был потрясающ в этих розыгрышах. Кайф было наблюдать за этим.
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Ответ arspurs9
Я только рад этому, но от этого легче не становится, когда Эмерсон, Порро и Викарио катают мяч в сантиметрах от атаки Сити. Ладно Лутон, но Сити.. Но зато четко видно с начала сезона - у игроков действительно растет в себе уверенность. Даже списанный всеми Ло Чельсо не теряется на поле и пользуется шансами. Хотя если с Челси вдевятером играли в таком стиле, то тут стоило ожидать того же) Но стоит заметить, игры между Сити и Тоттенхэмом получаются интересными и напряженными почти всегда)
Ло Чельсо 41 пас точный из 41. 100%. Это безумие. И опять это работа тренера. Много игроков играют просто не реально круче своего уровня. Прямая противоположность Хаку). Меня это зацепило. Так играть в свою игру это смело и красиво. Хоть и Сити больше шансов имел, всегда чувствовалось что Шпоры могут забить.
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Где Ромеро??
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