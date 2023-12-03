Эндж Постекоглу: «Ман Сити» – потрясающая команда, иногда надо просто держаться. «Тоттенхэм» могли разнести в 1-м тайме, но во 2-м мы поверили в себя и были вознаграждены»

Эндж Постекоглу рад, что «Тоттенхэм» избежал поражения от «Манчестер Сити» (3:3).

«Матч получился интересным. Нам повезло, что мы еще были в игре к перерыву. « » мог нас разнести за первый тайм. Чем-то это походило на то, что было в матче с «Астон Виллой» неделю назад.

Но мы держались, а во втором тайме заметно прибавили, стали намного больше контролировать мяч, больше верить в свою команду. И мы были вознаграждены – это здорово для ребят.

Характер мы проявляем на протяжении всего сезона, просто из-за последних результатов это стало не так заметно, но у нас проблемы с составом. Я прошу игроков играть на незнакомых позициях, однако мы все равно показываем неплохой футбол.

Думаю, характер на месте весь сезон, но сегодня его точно нужно было проявить.

«Сити» – потрясающая команда, порой нужно просто держаться, как сегодня. Она оказывает на вас давление и почти не проигрывает на «Этихаде», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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