Эндж Постекоглу: «ВАР ввели для устранения явных ошибок. Если вы минуту изучаете момент с 7 ракурсов, там не явная ошибка. А идею о 10-минутных удалениях – в мусорку»

Теги премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Эндж Постекоглу правила IFAB Футбол

Эндж Постекоглу выступил против введения временных удалений и высказался о ВАР.

О 10-минутных удалениях (sin bin)

«В мусорку (bin) эту идею, отправьте ее в мусорку. Просто забудьте об этом.

Я не понимаю, почему IFAB продолжает вмешиваться в футбол. В этой игре не так уж много плохого.

Я не вижу в этом необходимости».

Об использовании видеоповторов

«Думаю, если бы они придерживались того, для чего изначально ввели эту систему, было бы меньше недовольных. Если хоть один человек мне скажет, что сейчас это делается не для того, чтобы по второму разу оценить эпизод, я просто взорвусь, потому что именно это и происходит.

Все было сделано для устранения явных и очевидных ошибок, правильно? Для меня явная и очевидная ошибка – это когда все в комнате видят что-то и говорят: «Это определенно неправильно».

Но если вы рассматриваете момент с семи ракурсов, замедляете повтор и минуту его изучаете, то там не явная и очевидная ошибка, а просто попытка по второму кругу оценить эпизод», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

10-минутные удаления за тактические фолы – надвигающаяся реформа. Вряд ли она понравится Пепу

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19 комментариев
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Базу выдал. Нравится мне этот тренер, по своим личностным качествам так точно
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10-минутные удаления - это полный идиотизм!
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Насчёт удалений 100 процентов прав.надеюсь другие футболисты и тренеры выскажутся так же и не допустят этого цирка
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Явная и очевидная ошибка - немного расплывчатая формулировка, получается. Вот что например Постекоглу под этим понимает - насколько там все ОЧЕВИДНО,

Но надо понимать ведь и другое - важно не то, насколько легко или сложно увидеть что было, а насколько эта ошибка будет критичной.
Например, пенальти. Да, сложно определиться в какой-то ситуации, пенальти или нет. Но цена ошибки велика - влияющая на результат. Если там сложно увидеть пенальти, по какой-то причине, это же не значит, что его и не было. Именно поэтому и ВАР должен увидеть.

А посыл Постекоглу - ну если вы не увидели сразу, значит и не было. Нет, не факт.
Что не отменяет конечно что надо бы все это делать быстрее.
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Бывает явные ошибки смотрят по 10 минут
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грек прав!
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Ответ Ебздрогыч
10-минутные удаления - это полный идиотизм!
А если вратаря удалят то прикол
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Ответ N. Vidich
Явная и очевидная ошибка - немного расплывчатая формулировка, получается. Вот что например Постекоглу под этим понимает - насколько там все ОЧЕВИДНО, Но надо понимать ведь и другое - важно не то, насколько легко или сложно увидеть что было, а насколько эта ошибка будет критичной. Например, пенальти. Да, сложно определиться в какой-то ситуации, пенальти или нет. Но цена ошибки велика - влияющая на результат. Если там сложно увидеть пенальти, по какой-то причине, это же не значит, что его и не было. Именно поэтому и ВАР должен увидеть. А посыл Постекоглу - ну если вы не увидели сразу, значит и не было. Нет, не факт. Что не отменяет конечно что надо бы все это делать быстрее.
Значит надо оставлять решение судьи, а не смотреть по 5 минут эпизод
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пожалуйста, не убивайте футбол
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Ну так то по делу. Одно дело возмущаться голам Лэмпарда или левакам Уебба, которые всем видны на повторе, другое ныть год из-за условной линии Брентфорда
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Крутой чел!👍🏻
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Что с удалениями не так? Круто же, динамично, какие минусы?
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Кому мешают эти паузы во время просмотра ВАР? Игрокам? Да они рады отдохнуть в большинстве случаев. Зрителям? Так это напряженный момент, и заскучать тут невозможно.
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Ответ Мартинелли
Значит надо оставлять решение судьи, а не смотреть по 5 минут эпизод
То есть судья ошибся, но момент сложный. Надо оставить в силу ошибку, а не ее исправлять. Понял, круто.
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Ответ exshepardjack
Бывает явные ошибки смотрят по 10 минут
и все равно принимают неверное решение...
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