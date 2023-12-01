Эндж Постекоглу: «ВАР ввели для устранения явных ошибок. Если вы минуту изучаете момент с 7 ракурсов, там не явная ошибка. А идею о 10-минутных удалениях – в мусорку»

Эндж Постекоглу выступил против введения временных удалений и высказался о ВАР.

О 10-минутных удалениях (sin bin)

«В мусорку (bin) эту идею, отправьте ее в мусорку. Просто забудьте об этом.

Я не понимаю, почему продолжает вмешиваться в футбол. В этой игре не так уж много плохого.

Я не вижу в этом необходимости».

Об использовании видеоповторов

«Думаю, если бы они придерживались того, для чего изначально ввели эту систему, было бы меньше недовольных. Если хоть один человек мне скажет, что сейчас это делается не для того, чтобы по второму разу оценить эпизод, я просто взорвусь, потому что именно это и происходит.

Все было сделано для устранения явных и очевидных ошибок, правильно? Для меня явная и очевидная ошибка – это когда все в комнате видят что-то и говорят: «Это определенно неправильно».

Но если вы рассматриваете момент с семи ракурсов, замедляете повтор и минуту его изучаете, то там не явная и очевидная ошибка, а просто попытка по второму кругу оценить эпизод», – сказал главный тренер « ».

10-минутные удаления за тактические фолы – надвигающаяся реформа. Вряд ли она понравится Пепу

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