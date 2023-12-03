«Ман Сити» не побеждает 3 матча АПЛ подряд. У «Тоттенхэма» 3 поражения и ничья в 4 последних играх

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до 4 матчей.

Сегодня «шпоры» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче 14-го тура.

В трех предыдущих матчах АПЛ «Тоттенхэм» трижды потерпел поражение – от «Челси» (1:4), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Астон Виллы» (1:2).

«Манчестер Сити» не побеждает в трех последних матчах лиги – ранее «горожане» сыграли вничью с «Челси» (4:4) и «Ливерпулем» (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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42 комментария
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Тоттенхэм отряхнулся после трёх поражений и перестроился на игру вторым составом. Браво, Энж!
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Никогда такого не видел. Холланда бьют, он тут же встает и выводит Грилиша 1 на 1. Судья тут же свистит фол. Беспредел
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Ответ Андрей Катков
Никогда такого не видел. Холланда бьют, он тут же встает и выводит Грилиша 1 на 1. Судья тут же свистит фол. Беспредел
Ну, эти английские судьи же... Хотя в пользу Сити чаще ошибаются, например тот же Ковачич в матче с Арсеналом мог дважды удалиться, получил только желтую карточку
+19
-3
+16
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Ответ Ronaldinho Gaúcho
Из-за лагов не посмотрел концовку матча, пишут про судейство, он накосячил в пользу Сити?
Полностью наоборот
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Учитывая количество травм и отсутствующую глубину состава это ожидаемо. О чем говорить, если линия обороны - четыре крайних защитника?
+10
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Постекоглу гений. С такими потерями не проиграть сильнейшей команде мира в гостях. Просто браво
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играя с таким составом для Потстекоглу это отличный результат
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Ответ Nikuz
Сити похоже в этом сезоне в топ 4 будет за счастье попасть!
Ман Сити, Shark team, Мансити фейк ,в атаку!
+6
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Побольше ничьих, парни
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Матч огонь, судейство дно. Тоттенхэм красавцы, хоть и есть ощущение что Сити обокрали. Где эти люди которые вечно говорят про подкуп судей Сити? Что то мало занесли сегодня? 3 место купили!
+5
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Ответ arspurs9
Учитывая количество травм и отсутствующую глубину состава это ожидаемо. О чем говорить, если линия обороны - четыре крайних защитника?
Из которых защищаться умеет лишь один
Надеюсь, Энджу дадут денег на трансферы интересно в следующем году на вас усилившихся глянуть
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Ну Энджи хорош... БЕЗ ЦЗ и третьим составом устроил ничью с Гвардиолой.
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Ответ Ronaldinho Gaúcho
Из-за лагов не посмотрел концовку матча, пишут про судейство, он накосячил в пользу Сити?
Сорвал свистком выход один-на-один Грилиша
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Ответ Ёшимин Бональдо
Попахивает коррумпированным заговором в АПЛ, ну или просто ребята устали)
согласен почему Сити еще не в Нон-Лиге непонятно
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Ответ Андрей Катков
Никогда такого не видел. Холланда бьют, он тут же встает и выводит Грилиша 1 на 1. Судья тут же свистит фол. Беспредел
Это Сити судей покупает? Плохо вложенные деньги получается.
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Ответ Андрей Катков
Никогда такого не видел. Холланда бьют, он тут же встает и выводит Грилиша 1 на 1. Судья тут же свистит фол. Беспредел
Переоцененный момент, Грилишу еще нужно было пол поля с мячом пробежать, его бы успели накрыть
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Ответ OldRedWhite
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Какой судья? Который не удалил Гвардиола? Пенальти на Аканжи не было, см повтор хоть 100 раз, а остановка игры - судья ошибся. Но не факт, что Грилиша не догоняли.
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Ответ bat90
Ну, эти английские судьи же... Хотя в пользу Сити чаще ошибаются, например тот же Ковачич в матче с Арсеналом мог дважды удалиться, получил только желтую карточку
В матче с Вулвс был такой же эпизод
Никто не дал красную сопернику сити
Там чел в колено прыгал , дважды
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Ответ Пономарев Дима
Из которых защищаться умеет лишь один Надеюсь, Энджу дадут денег на трансферы интересно в следующем году на вас усилившихся глянуть
По крайней мере по слухам Леви готов тратить в данный момент, так как устраивает курс развития команды и есть доверие к тренеру. Зимой в любом случае обещают искать Защитника и полузащитника, а ключевой поход на рынок будет зависеть уже летом от результатов, думаю
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Ответ Андрей Катков
Он был на скорости и метров на 5 впереди
На 25
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Ответ Fona
Переоцененный момент, Грилишу еще нужно было пол поля с мячом пробежать, его бы успели накрыть
Тоже не понимаю, почему все фанаты Сити чуть ли не к голу этот момент приравнивают. да, Хупер ошибся, но Грилиш вообще не факт, что убежал бы. В крайнем случае там уж сфолить тупо подкатом точно успевал Дэвис. пусть на красную - плевать, последняя минута. Был бы от силы штрафной, и все
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Ответ белорус (Минск)
Побольше ничьих, парни
Да, Ливерпуль уже на пути к титулу
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Ответ Ronaldinho Gaúcho
Из-за лагов не посмотрел концовку матча, пишут про судейство, он накосячил в пользу Сити?
Сорвал выход Грилиша один на один,хотя при этом за секунду рукой указал на продолжение атаки
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Ответ Виталий Ан
Матч огонь, судейство дно. Тоттенхэм красавцы, хоть и есть ощущение что Сити обокрали. Где эти люди которые вечно говорят про подкуп судей Сити? Что то мало занесли сегодня? 3 место купили!
Сразу Холланд прямой ногой фолит на игроке ТТХ
Последовательность-слышал о таком?
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Ответ Виталий Ан
Матч огонь, судейство дно. Тоттенхэм красавцы, хоть и есть ощущение что Сити обокрали. Где эти люди которые вечно говорят про подкуп судей Сити? Что то мало занесли сегодня? 3 место купили!
кто говорит про это??
они покупают сразу УЕФА. река арбаских 💰 течет. а бана по ФФП все нет и нет
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Ответ Иван Лапин
Холанд крутой нап, но всё же не ЗМ точно не тянет. Тот же Салах выглядит полезнее для команды.
Сборная Норвегии пропускает 2 большой турнир подряд когда в основе играет Холланд
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Ответ Quinlan Scott
Сборная Норвегии пропускает 2 большой турнир подряд когда в основе играет Холланд
Гениальная логика)
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Ответ Андрей Катков
Он был на скорости и метров на 5 впереди
Не было там 5 метров, пересмотри этот момент - https://i.imgur.com/isVnrZt.png. Это примерно во время свистка, невозможно со скоростными данными Грилиша убежать 1 на 1 учитывая расстояние до ворот, это ошибка судьи, но не зарешавшая. В крайнем случае Дэвис бы его срубил, даже получив КК
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Ответ Андрей Катков
Никогда такого не видел. Холланда бьют, он тут же встает и выводит Грилиша 1 на 1. Судья тут же свистит фол. Беспредел
Розыгрыш по свистку, все верно.
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Ответ bat90
Ну, эти английские судьи же... Хотя в пользу Сити чаще ошибаются, например тот же Ковачич в матче с Арсеналом мог дважды удалиться, получил только желтую карточку
Один раз он мог там удалиться
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Ответ Fona
Переоцененный момент, Грилишу еще нужно было пол поля с мячом пробежать, его бы успели накрыть
Переоценненый или нет, но судья Тотенхему подыграл конкретно так.
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Ответ Азамат
Думаю они выиграет АПЛ.Арсенала нету характера в конце упустят титул как в прошлом сезоне
характер свою роль сыграет , по прочих равных. а так Арсенал если и упустит , то из-за меньшего запаса прочности на дистанции , так как не обладает тем количеством и качеством футболистов , как у Сити
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Ответ Funny lepka
Ман Сити, Shark team, Мансити фейк ,в атаку!
Там еще один чувак был, но видимо его убили в Украине
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Холанд крутой нап, но всё же не ЗМ точно не тянет. Тот же Салах выглядит полезнее для команды.
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У Леви тоже свои рычаги, как у Лапорты?)
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Из-за лагов не посмотрел концовку матча, пишут про судейство, он накосячил в пользу Сити?
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