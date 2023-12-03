«Ман Сити» не побеждает 3 матча АПЛ подряд. У «Тоттенхэма» 3 поражения и ничья в 4 последних играх

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до 4 матчей.

Сегодня «шпоры» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче 14-го тура.

В трех предыдущих матчах « » трижды потерпел поражение – от «Челси» (1:4), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Астон Виллы» (1:2).

« » не побеждает в трех последних матчах лиги – ранее «горожане» сыграли вничью с «Челси» (4:4) и «Ливерпулем» (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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