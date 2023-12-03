«Ман Сити» не побеждает 3 матча АПЛ подряд. У «Тоттенхэма» 3 поражения и ничья в 4 последних играх
«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до 4 матчей.
Сегодня «шпоры» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче 14-го тура.
В трех предыдущих матчах АПЛ «Тоттенхэм» трижды потерпел поражение – от «Челси» (1:4), «Вулверхэмптона» (1:2) и «Астон Виллы» (1:2).
«Манчестер Сити» не побеждает в трех последних матчах лиги – ранее «горожане» сыграли вничью с «Челси» (4:4) и «Ливерпулем» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Надеюсь, Энджу дадут денег на трансферы интересно в следующем году на вас усилившихся глянуть
Никто не дал красную сопернику сити
Там чел в колено прыгал , дважды
Последовательность-слышал о таком?
они покупают сразу УЕФА. река арбаских 💰 течет. а бана по ФФП все нет и нет