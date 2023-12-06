Мостовой о дисквалификации Абаскаля: «Надо наказать, иначе все тренеры будут толкать игроков»

Александр Мостовой призвал не наказывать Гильермо Абаскаля слишком строго.

«Дисквалификация за эпизод с Беришей по-любому будет, но не больше одного матча. Я бы не дал больше. Для меня это было бы справедливым наказанием.

Смысл давать больше? Все были на эмоциях.

Да, Абаскаль чуть подтолкнул. Ясно, что надо наказать, потому что иначе все тренеры будут толкать игроков. Но такой эпизод может произойти с каждым», – сказал бывший полузащитник « ».

Как же глупо Абаскаль повелся на провокацию Бериши

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