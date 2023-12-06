Мостовой о дисквалификации Абаскаля: «Надо наказать, иначе все тренеры будут толкать игроков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Ахмат Бернард Бериша Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой призвал не наказывать Гильермо Абаскаля слишком строго.

«Дисквалификация за эпизод с Беришей по-любому будет, но не больше одного матча. Я бы не дал больше. Для меня это было бы справедливым наказанием.

Смысл давать больше? Все были на эмоциях.

Да, Абаскаль чуть подтолкнул. Ясно, что надо наказать, потому что иначе все тренеры будут толкать игроков. Но такой эпизод может произойти с каждым», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Как же глупо Абаскаль повелся на провокацию Бериши

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11 комментариев
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Абаскаля вообще не за что наказывать ! Беришка шакал мерзкий . Как бы сказал Кадыров, шайтан !
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"Наказать!"
Царь
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Наказать Спартак увольнением Абаскаля и назначением Мостового, чтобы все в Лиге видели, что с ними будет в случае нарушения
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Уровень моего уважения к Мостовому падает с каждым его словом
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Очередной случай когда заголовок противоположен по смыслу содержанию заметки.
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Повелеваю: «Наказать Гильяшку сотней плетей и отлучением от игры заморской!» 😂😂😂
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Я бы очень удивился, если бы он этого не сказал.
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Всего 1 матч дисквалификации...
Царская милость не знает границ.
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Казнить нельзя помиловать.
Запятые поставьте сами.
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Удивительно адекватный комментарий ) что случилось ? )
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Король кринжа
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