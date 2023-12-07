Игорь Ледяхов: «Футбол в России в стагнации. Если госфинансирование уйдет, мы откатимся в позапрошлый век. Основная проблема – слабый менеджмент клубов, не умеющий зарабатывать»
Игорь Ледяхов считает, что российский футбол находится в стагнации.
– Наверняка вы читали слова Евгения Калешина о проблемах российского футбола. Поддерживаете его?
– Читал некоторые выдержки из интервью – с ними согласен. Все-таки у нас футбол и чемпионат находятся в стагнации.
– Почему в стагнации? Вряд ли в какой-то еще стране государство дает футболу столько денег.
– Да, но вот это и обидно. Деньги-то выделяются, но расходуются они, мне кажется, не по направлению в большей степени. Надо их правильно расходовать.
При этом считаю, что госфинансирование нужно российскому футболу. Куда без него? Без этого просто не сможем. Если госфинансирование уйдет из футбола, мы откатимся в позапрошлый век. Клубы содержат корпорации, очень мало частных клубов.
У нас все хаят тренерские кадры, но основная проблема – это слабый менеджмент клубов, который не умеет зарабатывать. Этот вопрос очень актуален, когда мы его решим, тогда можно будет говорить о шаге вперед, – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Особенно на фоне стремительного обнищания населения?
Налицо подмена понятий и демагогия от пиявки, которая долгие годы кормилась, благодаря такому дурному положению вещей и которая не потеряла надежду вернуть себе доступ к телу.