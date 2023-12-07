Игорь Ледяхов: «Футбол в России в стагнации. Если госфинансирование уйдет, мы откатимся в позапрошлый век. Основная проблема – слабый менеджмент клубов, не умеющий зарабатывать»

Теги Спартак Евгений Калешин Игорь Ледяхов премьер-лига Россия деньги Футбол

Игорь Ледяхов считает, что российский футбол находится в стагнации.

– Наверняка вы читали слова Евгения Калешина о проблемах российского футбола. Поддерживаете его?

– Читал некоторые выдержки из интервью – с ними согласен. Все-таки у нас футбол и чемпионат находятся в стагнации.

– Почему в стагнации? Вряд ли в какой-то еще стране государство дает футболу столько денег.

– Да, но вот это и обидно. Деньги-то выделяются, но расходуются они, мне кажется, не по направлению в большей степени. Надо их правильно расходовать.

При этом считаю, что госфинансирование нужно российскому футболу. Куда без него? Без этого просто не сможем. Если госфинансирование уйдет из футбола, мы откатимся в позапрошлый век. Клубы содержат корпорации, очень мало частных клубов.

У нас все хаят тренерские кадры, но основная проблема – это слабый менеджмент клубов, который не умеет зарабатывать. Этот вопрос очень актуален, когда мы его решим, тогда можно будет говорить о шаге вперед, – сказал экс-полузащитник «Спартака».

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9 комментариев
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А разве госфинансирование из налогов граждан страны профессиональных клубов это не прошлый век и дичь?
Особенно на фоне стремительного обнищания населения?
Налицо подмена понятий и демагогия от пиявки, которая долгие годы кормилась, благодаря такому дурному положению вещей и которая не потеряла надежду вернуть себе доступ к телу.
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или мб потому что там менеджеры которые в клубе ради гос бабла? Наоборот надо убирать гос бабло и придут новые менеджеры которые не будут ждать денег от региона и плакать а искать спонсоров для своего клуба. Гос бабло на инфраструктуру должно тратится имхо а не на личку футболерам. А те кто ноют , что нет нет гос бабло не уходииии и есть те самые присоски к этому баблу
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Так а этом и есть проблема. Пока есть госфинансирование, зачем им зарабатывать, если можно пилить госфинансирование?
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"мы откатимся в позапрошлый век" - это как бы, 1800-е года, причем там футбол,или условные печенеги с половцами по пенальти проблемы решали?)
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Начнем с того, что у российских клубов нет вообще менеджмента. А то что называется этим словом - обычно теплое место для никчемных пилильщиков бюджетных средств своими родственниками, дружбанами или любовницами.
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Тебе-то из Испании, конечно, виднее - приехал бы, показал местным клубам, как зарабатывать в условиях фан-уйди, СВО и бана ФИФА с УЕФА😎
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Парадокс в том, что пока госфинансирование не уйдет, менеджмент так и не научится зарабатывать. Более того он и учиться зарабатывать не будет, а будет учиться "осваивать бюджет".
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А давайте запретим госфинансирование и посмотрим что будет, уверен хуже не будет точно
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