Игорь Ледяхов: «Футбол в России в стагнации. Если госфинансирование уйдет, мы откатимся в позапрошлый век. Основная проблема – слабый менеджмент клубов, не умеющий зарабатывать»

Игорь Ледяхов считает, что российский футбол находится в стагнации.

– Наверняка вы читали слова о проблемах российского футбола. Поддерживаете его?

– Читал некоторые выдержки из интервью – с ними согласен. Все-таки у нас футбол и чемпионат находятся в стагнации.

– Почему в стагнации? Вряд ли в какой-то еще стране государство дает футболу столько денег.

– Да, но вот это и обидно. Деньги-то выделяются, но расходуются они, мне кажется, не по направлению в большей степени. Надо их правильно расходовать.

При этом считаю, что госфинансирование нужно российскому футболу. Куда без него? Без этого просто не сможем. Если госфинансирование уйдет из футбола, мы откатимся в позапрошлый век. Клубы содержат корпорации, очень мало частных клубов.

У нас все хаят тренерские кадры, но основная проблема – это слабый менеджмент клубов, который не умеет зарабатывать. Этот вопрос очень актуален, когда мы его решим, тогда можно будет говорить о шаге вперед, – сказал экс-полузащитник « ».

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