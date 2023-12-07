Невилл об инсайдах про «МЮ» и тен Хага: «Самое большое предательство – когда игроки и их агенты дискредитируют тренера через СМИ. Я подумал: «Хватит ныть, закройте рты и работайте»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл не исключил, что игроки «МЮ» причастны к утечкам информации в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что часть состава «Манчестер Юнайтед» недовольна работой Эрика тен Хага. Сообщалось, что в причастности к утечкам подозревают двух игроков основного состава.

«Я был лоялен к игрокам в течение года, сосредоточившись на гнилой среде и владельцах. Думаю, что в клубе есть трудности с тем, чтобы игроки справлялись со всем, что их окружает, и что что-то не так.

Но самое большое предательство, с которым можно столкнуться в футбольной раздевалке, – это когда игроки или их представители обращаются к СМИ, чтобы дискредитировать тренера и других игроков. Это абсолютно непростительно, честно говоря.

Поэтому, когда я услышал, что выходят эти истории, я подумал: «Ну вот, опять, черт возьми. Они взялись за дело, и теперь попытаются уволить очередного тренера, выгнать еще нескольких игроков».

Вы знаете, что это происходит, и вы можете сказать, что это подпитывается, и я подумал: «Хватит ныть, закройте свои рты, работайте так усердно, как только сможете, а послезавтра сделайте это снова». Вот и все.

На данный момент я в чем-то сочувствую им и клубу из-за происходящего – плохой подбор персонала, негатив, плохое управление, отсутствие спортивного отдела и нехватка всего, что можно. Но я не испытываю сочувствия, если они распространяют слухи или опаздывают», – сказал экс-игрок «МЮ» в подкасте Stick To Football.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Показал как-то мистер Невилл, как надо закрывать рты и работать,съездив в Валенсию. Потом опять продолжил лишь всех поучать,а не мешки ворочать) Старые песни о главном.
Если бывший профессиональный игрок, легенда клуба не имеет права высказывать свое мнение, в том числе поучать, то какое право имеет на это юзер спортса из мухосранска под ником Кан и Баллак сидят в баре?))
+13
-5
+8
Будь это любой друг клуб и любой другой тренер, то никаких воплей в комментариях бы не было. Высказал базу, но тут же ненавистный Тен Хаг, его сливать можно и плодить фейки через СМИ)
+6
-1
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну так я и не учу их как надо что делать в клубе,что логично) из разряда- не понравилась песня- напиши сам) но Гарри сам с тёплого места эксперта сорвался в Испанию) ну а про мухосранск- обидно) вы ж не знаете где я живу) хотя столица,где я обитаю, тоже как мне - калхоз еще тот)
Так ты советуешь Невиллу вместо трепа ворочать мешки. Вот только Невиллу ты никто, тогда как для МЮ он легенда клуба. Чуешь разницу?

Про мухосранск не обижайся, все мы там живем)
+5
-1
+4
Ответ ApXuMaHqPuT
Невилл - это манкунианский Ловчев: и риторика похожа, и играли они оба слева в защите🧓
«Невилл - это манкунианский Ловчев: и риторика похожа, и играли они оба слева в защите🧓»

Невилл, который всю жизнь играл правого дефа: щас не понял?🗿
+4
-2
+2
Имена то назовешь Гари? А то очень удобно покритиковать абстрактных игроков.
+1
-1
0
"И, если что, я готов немедленно приступить к работе!" - хотел добавить Гари Невилл, но всё-таки промолчал.
+2
-2
0
Невилл-грошь цена твоим слова если ты глор Манчестер Сити
0
0
0
Ответ QWertY
Так ты советуешь Невиллу вместо трепа ворочать мешки. Вот только Невиллу ты никто, тогда как для МЮ он легенда клуба. Чуешь разницу? Про мухосранск не обижайся, все мы там живем)
ну так для любого игрока более менее мы никто) про того же Винисиуса/Лукаку/Туре,как я люблю их стебать. Я ни раз писал- миллионеры,атлеты,плейбои обижаются если им какой-то прыщ что-то со стадиона вякнет,который за всю жизнь может и годовую/месячную зп их не заработать) Было б чего загоняться)
0
0
0
Ответ Дима
вся проблема в тренере. Тренер должен быть на стороне игроков, а не винить одних и специально выделять других.
А когда он винил игроков?
0
0
0
Ответ Quinlan Scott
Руни ,Фердинанд, Невилл-они болеют хвалят и защищают Манчестер Сити В какой же позор превратились бывшие игроки Манчеста Юнайтед
не знаю про других, но Руни всегда адекватно высказывается...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий