Невилл об инсайдах про «МЮ» и тен Хага: «Самое большое предательство – когда игроки и их агенты дискредитируют тренера через СМИ. Я подумал: «Хватит ныть, закройте рты и работайте»

Гари Невилл не исключил, что игроки «МЮ» причастны к утечкам информации в СМИ.

Ранее в СМИ появилась информация, что часть состава « » недовольна работой . Сообщалось, что в причастности к утечкам подозревают двух игроков основного состава.

«Я был лоялен к игрокам в течение года, сосредоточившись на гнилой среде и владельцах. Думаю, что в клубе есть трудности с тем, чтобы игроки справлялись со всем, что их окружает, и что что-то не так.

Но самое большое предательство, с которым можно столкнуться в футбольной раздевалке, – это когда игроки или их представители обращаются к СМИ, чтобы дискредитировать тренера и других игроков. Это абсолютно непростительно, честно говоря.

Поэтому, когда я услышал, что выходят эти истории, я подумал: «Ну вот, опять, черт возьми. Они взялись за дело, и теперь попытаются уволить очередного тренера, выгнать еще нескольких игроков».

Вы знаете, что это происходит, и вы можете сказать, что это подпитывается, и я подумал: «Хватит ныть, закройте свои рты, работайте так усердно, как только сможете, а послезавтра сделайте это снова». Вот и все.

На данный момент я в чем-то сочувствую им и клубу из-за происходящего – плохой подбор персонала, негатив, плохое управление, отсутствие спортивного отдела и нехватка всего, что можно. Но я не испытываю сочувствия, если они распространяют слухи или опаздывают», – сказал экс-игрок «МЮ» в подкасте Stick To Football.

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