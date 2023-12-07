Тен Хаг не считает, что у «МЮ» кризис: «Мы движемся в правильном направлении, нас не отвлекает критика. Нужно многое улучшить, если хотим добиться успеха»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не считает, что «Манчестер Юнайтед» переживает кризис.

В 15-м туре АПЛ манкунианцы одержали победу над «Челси» – 2:1. «Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. 

«Кризис? Мы так не думаем. Мы в пути, мы сохраняем спокойствие, мы смотрим на процесс, мы знаем, где что мы должны выстроить, мы знаем, на что мы должны опираться. 

Как я уже сказал, мы движемся в правильном направлении, нас не отвлекает критика вокруг нас. Мы очень самокритичны, мы знаем, что быстро не станем удовлетворенными и счастливыми, мы всегда хотим делать что-то лучше, и если мы делаем что-то не очень хорошо, мы хотим это исправить.

И мы хотим продолжать в том же духе, потому что знаем, что сезон длинный, нам нужно многое улучшить, если хотим добиться успеха, но эта команда способна на это», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев
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Если МЮ продолжит играть также как и во вчерашнем матче, то все будет ок. Но черных братишек необходимо утилизировать уже зимой
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Тен Хаг:
"Какие-то изменения были произведены, какие-то изменения не произведены. Но изменения были,и этого не изменить."
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Ответ QWertY
Если МЮ продолжит играть также как и во вчерашнем матче, то все будет ок. Но черных братишек необходимо утилизировать уже зимой
Победа над середняком с 11го места окрыляет:)🤣🤣🤣
+4
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Верните Оле-Гунара! Он за копейки!!!! за красного дьявола старался! Результата не дали добиться
+4
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Может это и не кризис, но колбасит МЮ знатно.
Игроки не прогрессируют, а скорее наоборот.
Стабильной игры не видно.
А как вишенка - мемные привозы и титул главных поставщиков токсичных новостей...
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По окончании этого сезона МЮ будет выступать в еврокубках.
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По поводу кризиса - это смотря с какими временами сравнивать. Если с временами доминации МЮ в АПЛ, то да.
Но вчерашняя игра понравилась. Два диаметрально противоположных матча по впечатлениям выдал МЮ: беспросветная тоска и унижение против Ньюкасла и задорная, яркая игра с работающим (!) прессингом. И Челси, и МЮ мне, в целом, симпатичны, так что игру включал в качестве нейтрального болельщика. Но после 15-20 минут конкретно так притопил за Юнайтед
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Ответ rigobersong
Победа над середняком с 11го места окрыляет:)🤣🤣🤣
В последний раз так меня накрыло, когда МЮ в ЛЕ деклассировал БЧКу
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Ответ А.В. Бубнов
а может он спит и глаза нарисованы на веках? что бы он проснулся, его надо пнуть. из клуба
Может надо пнуть из клуба ленивых негров в лице Рэшфорда, Марсиаля и Санчо?
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