Тен Хаг не считает, что у «МЮ» кризис: «Мы движемся в правильном направлении, нас не отвлекает критика. Нужно многое улучшить, если хотим добиться успеха»

Эрик тен Хаг не считает, что «Манчестер Юнайтед» переживает кризис.

В 15-м туре манкунианцы одержали победу над «Челси» – 2:1. «Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

«Кризис? Мы так не думаем. Мы в пути, мы сохраняем спокойствие, мы смотрим на процесс, мы знаем, где что мы должны выстроить, мы знаем, на что мы должны опираться.

Как я уже сказал, мы движемся в правильном направлении, нас не отвлекает критика вокруг нас. Мы очень самокритичны, мы знаем, что быстро не станем удовлетворенными и счастливыми, мы всегда хотим делать что-то лучше, и если мы делаем что-то не очень хорошо, мы хотим это исправить.

И мы хотим продолжать в том же духе, потому что знаем, что сезон длинный, нам нужно многое улучшить, если хотим добиться успеха, но эта команда способна на это», – сказал главный тренер « ».

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