Тен Хаг не считает, что у «МЮ» кризис: «Мы движемся в правильном направлении, нас не отвлекает критика. Нужно многое улучшить, если хотим добиться успеха»
Эрик тен Хаг не считает, что «Манчестер Юнайтед» переживает кризис.
В 15-м туре АПЛ манкунианцы одержали победу над «Челси» – 2:1. «Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
«Кризис? Мы так не думаем. Мы в пути, мы сохраняем спокойствие, мы смотрим на процесс, мы знаем, где что мы должны выстроить, мы знаем, на что мы должны опираться.
Как я уже сказал, мы движемся в правильном направлении, нас не отвлекает критика вокруг нас. Мы очень самокритичны, мы знаем, что быстро не станем удовлетворенными и счастливыми, мы всегда хотим делать что-то лучше, и если мы делаем что-то не очень хорошо, мы хотим это исправить.
И мы хотим продолжать в том же духе, потому что знаем, что сезон длинный, нам нужно многое улучшить, если хотим добиться успеха, но эта команда способна на это», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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"Какие-то изменения были произведены, какие-то изменения не произведены. Но изменения были,и этого не изменить."
Игроки не прогрессируют, а скорее наоборот.
Стабильной игры не видно.
А как вишенка - мемные привозы и титул главных поставщиков токсичных новостей...
Но вчерашняя игра понравилась. Два диаметрально противоположных матча по впечатлениям выдал МЮ: беспросветная тоска и унижение против Ньюкасла и задорная, яркая игра с работающим (!) прессингом. И Челси, и МЮ мне, в целом, симпатичны, так что игру включал в качестве нейтрального болельщика. Но после 15-20 минут конкретно так притопил за Юнайтед