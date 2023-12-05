Состав «МЮ» злится на двоих игроков, которые сливали информацию журналистам (Жак Тэлбот)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

В «Манчестер Юнайтед» злятся на двух игроков из-за утечек в медиа.

Как пишет журналист Жак Тэлбот, сотрудничающий с The Guardian и The Times, состав «Манчестер Юнайтед» злится на двух игроков, которые сливали информацию журналистам.

Бóльшая часть состава расстроена тем, что негативные истории, которые исходят всего от двоих игроков, попали в СМИ, и считают, что эти сведения не отражают реальную ситуацию в клубе.

Отмечается, что именно эти два игрока недовольны тем, как много приходится бегать на тренировках «Юнайтед», а также тем, что не попадают в состав. Есть ощущение, что некоторые игроки знают, что у них есть власть отстранить главного тренера, поскольку они делали это раньше, когда дела шли не так, как они хотели.

Некоторые игроки «МЮ» разделяют мнение о том, что Эрик тен Хагу следовало бы оказывать меньшее влияние на трансферную политику, но тот факт, что публикации, высказывающие такое мнение, оказались в публичном доступе, вызывает у них большую озабоченность.

Завтра, 6 декабря, «Ман Юнайтед» сыграет с «Челси» в АПЛ.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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38 комментариев
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Эти два игрока Ван и де Бек
+58
-2
+56
Ответ therealgreenman
Они не попадают в состав У них есть власть отстранить тренера (делали раньше) Они не хотят бегать на тренировках Кто же эта парочка?
Де Хеа и КриРо
+62
-6
+56
А информацию о том, что состав злится на этих двух, кто слил?
+37
-1
+36
И те два игрока слили, что на них зляться, потому что они сливают информацию?)
+7
0
+7
Надо сливать игроков этих зимой куда угодно. Это портит атмосферу и так уже не в самой здоровой раздевалке.

И неважно, уволят Тен Хага или нет. Даже новому тренеру эти два игрока будут не нужны.
+3
0
+3
Ответ S100 Winner
КриРо как раз отличается тем, что на тренировки прибегает шустрее всех и уходит последним. Чуть ли не каэжый игрок этим восторгается, говоря о португальце
особенно в последнее лето в мю🤣🤣🤣
+5
-2
+3
Они не попадают в состав
У них есть власть отстранить тренера (делали раньше)
Они не хотят бегать на тренировках

Кто же эта парочка?
+4
-2
+2
Ответ a2wai
Надо сливать игроков этих зимой куда угодно. Это портит атмосферу и так уже не в самой здоровой раздевалке. И неважно, уволят Тен Хага или нет. Даже новому тренеру эти два игрока будут не нужны.
Как слить Марса, Варана или Санчо? У них неподьемные контракты, скидывать их прямо сейчас нет экономического смысла.
+2
0
+2
А что еще Байындыру и Ван Де Беку делать то-вместо них играют Ойнене
+2
-1
+1
Ответ Плакса Джон ушел налево
Эти два игрока Ван и де Бек
ЭТХ: готовьтесь крысы, сейчас спиннером по снинякам отхватите!
+2
-1
+1
Роналду и Де Хеа?
+1
0
+1
Как сообщают два анонимных источника Состав «МЮ» злится на двоих игроков, которые сливали информацию журналистам
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Ответ Александр Калачев
Рэш и Варан
Не Варан-его бы Маур не позвал
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Ответ Анатолий Бабкин
Де Хеа и КриРо
КриРо как раз отличается тем, что на тренировки прибегает шустрее всех и уходит последним. Чуть ли не каэжый игрок этим восторгается, говоря о португальце
+3
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0
Ответ Плакса Джон ушел налево
Эти два игрока Ван и де Бек
Это три игрока. Видимо кто-то другие
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Ответ pit4er
А информацию о том, что состав злится на этих двух, кто слил?
они же и слили, а теперь хотят в программу защиты свидетелей)
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Ответ pit4er
А информацию о том, что состав злится на этих двух, кто слил?
Тен Хаг

Хочет напоследок круговой замес и хаос устроить)
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Ответ red hikkikomori
Лысище обогатился на трансферах, теперь пускает бабки на журналистов, чтобы те его защищали такими вбросами)
Лысый сам сливает инфу что бы его уволили ради неустойки.
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Ответ sema mixajlov
И те два игрока слили, что на них зляться, потому что они сливают информацию?)
ЭТХ
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Ответ Uzifovich
Как слить Марса, Варана или Санчо? У них неподьемные контракты, скидывать их прямо сейчас нет экономического смысла.
Хотя бы в аренду того же Санчо, а двух других в арабию. Таких крыс надо убирать из команды в любом случае и при любом тренере. Хотя непонятно кто именно сливал.
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Ответ Uzifovich
Как слить Марса, Варана или Санчо? У них неподьемные контракты, скидывать их прямо сейчас нет экономического смысла.
Первого никто итак держать в команде не будет, и продлять тоже, контракт у него до лета. Могут за полгода вообще пнуть под зад, выплатив остаток денег по контракту, там не такая большая сумма, чтобы об этом жалеть.

Варан с большей долей вероятности уйдет сам.

А Санчо? Ну найдут ему аренду, чтобы его в команде не было. Если он ужмется в зп, может и в Дортмунд вернуться обратно. А летом уже продадут.
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темную! этим ленивым иудам.
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Классный бразильский сериал можно замутить по мотивам раздевалки МЮ! Сколько поворотных сюжетов, предатели и подлизы, честные работяги и кутилы, тирания и видимость благополучия! Нетфликс прям слюни пускает уже (тем более, что не надо выкручиваться с афро-товарищами и геями (последние наверняка тоже есть - это отдельный сюжет, о котором мы пока ещё не знаем)!
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ПисАл же,что это братья Глейзеры неделю назад в заметке про Олд Траффорд
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Я готов назвать своло целиком! Леонид Аркадьевич
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бруно
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Если знают кто , почему темную не устроят? Просто в команде нет игроков с яйцами...
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Гнать их из команды.
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Чушпаны. На слово пацаны их проверить надо
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Я думал их было трое - Этик , Тен и Хаг
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Рэш и Варан
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Опять Роналду виноват в том, что к 37 годам перед самым приходом Тен Хага назабивал кучу голов в АПЛ (включая по 3 гола Арсеналу и Тоттенхэму), регулярными спасительными голами в ЛЧ вывел клуб в плей-офф аж с 1го места, вошёл в сборную сезона АПЛ, установил свой 2ой по результативности сезон в АПЛ за все сезоны в МЮ и был признан игроком сезона в клубе (приз сэра Бобби Чарльтона)
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эти два игрока слили эту новость Жаку Телботу
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Кто такой Состав Мю?
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Кажется Санчо и Варан
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