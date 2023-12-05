Состав «МЮ» злится на двоих игроков, которые сливали информацию журналистам (Жак Тэлбот)
В «Манчестер Юнайтед» злятся на двух игроков из-за утечек в медиа.
Как пишет журналист Жак Тэлбот, сотрудничающий с The Guardian и The Times, состав «Манчестер Юнайтед» злится на двух игроков, которые сливали информацию журналистам.
Бóльшая часть состава расстроена тем, что негативные истории, которые исходят всего от двоих игроков, попали в СМИ, и считают, что эти сведения не отражают реальную ситуацию в клубе.
Отмечается, что именно эти два игрока недовольны тем, как много приходится бегать на тренировках «Юнайтед», а также тем, что не попадают в состав. Есть ощущение, что некоторые игроки знают, что у них есть власть отстранить главного тренера, поскольку они делали это раньше, когда дела шли не так, как они хотели.
Некоторые игроки «МЮ» разделяют мнение о том, что Эрик тен Хагу следовало бы оказывать меньшее влияние на трансферную политику, но тот факт, что публикации, высказывающие такое мнение, оказались в публичном доступе, вызывает у них большую озабоченность.
Завтра, 6 декабря, «Ман Юнайтед» сыграет с «Челси» в АПЛ.
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И неважно, уволят Тен Хага или нет. Даже новому тренеру эти два игрока будут не нужны.
У них есть власть отстранить тренера (делали раньше)
Они не хотят бегать на тренировках
Кто же эта парочка?
Хочет напоследок круговой замес и хаос устроить)
Варан с большей долей вероятности уйдет сам.
А Санчо? Ну найдут ему аренду, чтобы его в команде не было. Если он ужмется в зп, может и в Дортмунд вернуться обратно. А летом уже продадут.