Состав «МЮ» злится на двоих игроков, которые сливали информацию журналистам (Жак Тэлбот)

В «Манчестер Юнайтед» злятся на двух игроков из-за утечек в медиа.

Как пишет журналист Жак Тэлбот, сотрудничающий с The Guardian и The Times, состав « » злится на двух игроков, которые сливали информацию журналистам.

Бóльшая часть состава расстроена тем, что негативные истории, которые исходят всего от двоих игроков, попали в СМИ, и считают, что эти сведения не отражают реальную ситуацию в клубе.

Отмечается, что именно эти два игрока недовольны тем, как много приходится бегать на тренировках «Юнайтед», а также тем, что не попадают в состав. Есть ощущение, что некоторые игроки знают, что у них есть власть отстранить главного тренера, поскольку они делали это раньше, когда дела шли не так, как они хотели.

Некоторые игроки «МЮ» разделяют мнение о том, что Эрик тен Хагу следовало бы оказывать меньшее влияние на трансферную политику, но тот факт, что публикации, высказывающие такое мнение, оказались в публичном доступе, вызывает у них большую озабоченность.

Завтра, 6 декабря, «Ман Юнайтед» сыграет с «Челси» в .

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