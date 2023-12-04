Половина игроков «МЮ» не поддерживает тен Хага. Им не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тренера и ситуация с Санчо (Sky Sports)
В Sky Sports сообщили о недовольстве многих игроков тренером «Манчестер Юнайтед».
«По моим сведениям, некоторые игроки не понимают, что происходит. Он потерял часть раздевалки. Один из источников сказал мне, что он потерял около 50 процентов раздевалки.
Хватает футболистов, недовольных стилем игры. Они также считают, что тренировки слишком тяжелые, бега на занятиях слишком много. Мне сказали, что футболисты не понимают, ради чего они бегают.
К тому же некоторые из более опытных игроков поговорили с тен Хагом насчет того, что, по их мнению, в клубе не так. Они рассказали ему о своем опыте игры за топ-клубы и считают, что тренер мог бы быть более чутким. Они считают, что тренер мог бы немного лучше работать с игроками. Однако тен Хаг – босс, именно он принимает решения. И он будет делать все по-своему.
Мне также сказали, что некоторые игроки считают, что тренер слишком зациклен на своих принципах и слишком роботизирован.
Также некоторые футболисты недовольны тем, как обращаются с Джейдоном Санчо. Он тренируется с детьми и ест в одиночестве. Достаточно многие полагают, что все зашло слишком далеко.
Недовольные есть всегда, но их становится особенно много, когда команда проигрывает», – отметил журналист Каве Солекол.
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На выручку закупить тех, кто ещё в Аяксе
А Маню как был дном, так им и остался. Даже не самый интеллектуальный фанат клуба задумается.
Онана, Мартинес, Маласиа, Амрабат, Маунт, Антони, Эриксен. Все так или иначе связаны с перечисленным выше и покупались лично лысым физруком
Я конечно фанат Ливерпуля, но хотелось бы возвращения МЮ и дерби былых времен
ничего нового.
придет Рэдклиф, уволит Тен Хага, видимо, будет какой-нибудь Поттер, которого тоже вскоре начнут сливать
К сожалению
Памят ьу всвех настолко короткая, что можно дурить простыми схемами, все схавают.
Тен Хаг на утренней тренировке: Мы не играем так, как должны. Вы блевотина, вы низшая форма жизни на земле. Вы вообще не люди, вы всего лишь стая неорганизованных, скользких, вонючих жаб. Я строг, и поэтому я вам не понравлюсь. Но чем больше вы будете меня ненавидеть, тем большему вы научитесь.
я к тому, что скорее всего нет никаких "сливов", и все эти "источники в клубе" не более чем воображение.
сами придумали, сами распространили, потом сами же и опровергнут, при необходимости
Не знаю че у него со стрелочками, но как сказали бы фанаты 7Хага: результат есть
решил пошутить, но твой уровень шуток и понимание на уровне зубочистки.
посмотри состав МЮ при Моуре. потом фигню спрашивай.
это тебе не дома сидеть, и чисто из спорста новости читать, что происходит за рубежом. люди есть такие, которые живут этим с утра до ночи, чтобы деньги заработать на всяких скандалах и новостей горячих