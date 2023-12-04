Половина игроков «МЮ» не поддерживает тен Хага. Им не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тренера и ситуация с Санчо (Sky Sports)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Sky Sports Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

В Sky Sports сообщили о недовольстве многих игроков тренером «Манчестер Юнайтед».

«По моим сведениям, некоторые игроки не понимают, что происходит. Он потерял часть раздевалки. Один из источников сказал мне, что он потерял около 50 процентов раздевалки.

Хватает футболистов, недовольных стилем игры. Они также считают, что тренировки слишком тяжелые, бега на занятиях слишком много. Мне сказали, что футболисты не понимают, ради чего они бегают.

К тому же некоторые из более опытных игроков поговорили с тен Хагом насчет того, что, по их мнению, в клубе не так. Они рассказали ему о своем опыте игры за топ-клубы и считают, что тренер мог бы быть более чутким. Они считают, что тренер мог бы немного лучше работать с игроками. Однако тен Хаг – босс, именно он принимает решения. И он будет делать все по-своему.

Мне также сказали, что некоторые игроки считают, что тренер слишком зациклен на своих принципах и слишком роботизирован.

Также некоторые футболисты недовольны тем, как обращаются с Джейдоном Санчо. Он тренируется с детьми и ест в одиночестве. Достаточно многие полагают, что все зашло слишком далеко.

Недовольные есть всегда, но их становится особенно много, когда команда проигрывает», – отметил журналист Каве Солекол.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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61 комментарий
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А вторая половина из Аякса.
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Хаг в любом случае в клубе не жилец, потому что приходит Рэтклифф со своей стратегией управления и подбора футболистов и хаг, который пытается замкнуть все клубные процессы на себе, в нее не вписывается. Тренер, по мнению Рэтклиффа, должен просто тренировать, а не пытаться определять в клубе все, как это делал Ферги и как пытается копировать хаг. Ходят слухи о колебании INEOS между Поттером и Маккеной. В лучшем случае хагу отмеряют времени не дольше чем до конца сезона, так что подождем
+22
-2
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надо эту половину недовольных продать и избавиться. та самая половина из времён Моуриньо, Сульшера осталось ещё. не зря Рангник жёстко в своё время высказался по поводу игроков, что вообще не профессиональные, и избалованные.
+26
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Ответ Джони Две Куртки
надо эту половину недовольных продать и избавиться. та самая половина из времён Моуриньо, Сульшера осталось ещё. не зря Рангник жёстко в своё время высказался по поводу игроков, что вообще не профессиональные, и избалованные.
А кто от этого самого Рангника избавился? Не лично ли хаг, чтобы пилить на трансферах не мешал? У Рангника кстати в трансферных планах были хорошие игроки, которых он хотел привезти в клуб, а не сброд голландский
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Ответ Гоблинский
Дайте угадаю, кто доволен 7Хагом: Онана, Мартинес, Амрабат, Маунт, Антони, и Хойлунд?
и ещё 19 клубов АПЛ)
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Ответ Джони Две Куртки
надо эту половину недовольных продать и избавиться. та самая половина из времён Моуриньо, Сульшера осталось ещё. не зря Рангник жёстко в своё время высказался по поводу игроков, что вообще не профессиональные, и избалованные.
Согласен!
На выручку закупить тех, кто ещё в Аяксе
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Тен Хаг грамотно перекладывал ответственность на игроков, сначала переключив всеобщее внимание на КриРо, а потом на Санчо. Вот только это уже не работает. Португалец забивает пачками в Аравии и за сборную, Джейден кушает в столовке запеканку и обводит детей на тренировках.
А Маню как был дном, так им и остался. Даже не самый интеллектуальный фанат клуба задумается.
+16
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Надо в тренерский штаб Роя Кина позвать, чтобы он зашёл в раздевалку и этой половине хорошенько п..ды вставил, тогда эти тряпки-футболисты сразу успокоятся или будут тоже кушать в одиночестве. Реально, без шуток, я просто другого выхода не вижу, вырастили поколение мальчиков -зайчиков, им то это не нравится, то другое, они уже забыли, что футбол - это ещё и работа, они сейчас в интервью скорее говорят о том счастливы они в клубе или нет. Помню, как Пике рассказывал про то, как играл в Манчестере и в раздевалке Рой Кин орал на всех и у напуганного Пике как назло в этот момент телефон зазвонил, он тогда труханул сильно 😄 в общем, не хватает в команде дядьков футболистов, как в Челси когда-то, вот и получили расхлябанность в команде. Надо после карьеры оставлять таких футболистов в клубе, давать им должности, чтобы новые игроки не забывали, куда пришли, они сейчас реально не осознают, где находятся, о чём, собственно часто говорят эксперты-бывшие футболисты.
+9
-1
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"Им не нравится стиль игры" - а кто-то видел этот стиль?
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никогда такого не было и вот опять: раздевалка мю сливает тренера
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Дайте угадаю, кто доволен 7Хагом: Онана, Мартинес, Амрабат, Маунт, Антони, и Хойлунд?
+5
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Ответ Джони Две Куртки
кого купили из Аякса??? Личу и Антони. Лича был шикарный защитник, но от травм никто не застрахован. защитник с который не боялся под давлением играть в пас, а не от страха выносить мяч. Антони, который в прошлом сезоне проявлял себя неплохо, но в этом сезоне история с девшкой дала о себе знать. и даже в таком состоянии он лучший правый вингер, который пашет по всей бровки, и пытается играть в футбол. кто ещё из Аякса?? вам самим клоунам не надоела это глупая шутка?!!
Имеется виду, что много бывших игроков из Аякса, Нидерландов и Голландской лиги. А шутка «из Аякса», чтобы проще звучало.
Онана, Мартинес, Маласиа, Амрабат, Маунт, Антони, Эриксен. Все так или иначе связаны с перечисленным выше и покупались лично лысым физруком
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Следующий будет не нравиться за мягкость и обилие работы с мячом
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Ситуация один в один с отставкой Моуриньо в декабре 2018😒 5 лет прошло, клуб просто топчется на месте
Я конечно фанат Ливерпуля, но хотелось бы возвращения МЮ и дерби былых времен
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Жозе, Оле, Тен Хаг... не помню, ЛВГ сливали или нет 🤔
ничего нового.
придет Рэдклиф, уволит Тен Хага, видимо, будет какой-нибудь Поттер, которого тоже вскоре начнут сливать
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Ответ Джони Две Куртки
кого купили из Аякса??? Личу и Антони. Лича был шикарный защитник, но от травм никто не застрахован. защитник с который не боялся под давлением играть в пас, а не от страха выносить мяч. Антони, который в прошлом сезоне проявлял себя неплохо, но в этом сезоне история с девшкой дала о себе знать. и даже в таком состоянии он лучший правый вингер, который пашет по всей бровки, и пытается играть в футбол. кто ещё из Аякса?? вам самим клоунам не надоела это глупая шутка?!!
Эрик успокойся, никто тебя не уволит
К сожалению
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Игроки нынче нежные пошли. Думаю МЮ тренер и не нужен, пусть сами справляются )
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Ответ Today I feel Qatari
Хаг в любом случае в клубе не жилец, потому что приходит Рэтклифф со своей стратегией управления и подбора футболистов и хаг, который пытается замкнуть все клубные процессы на себе, в нее не вписывается. Тренер, по мнению Рэтклиффа, должен просто тренировать, а не пытаться определять в клубе все, как это делал Ферги и как пытается копировать хаг. Ходят слухи о колебании INEOS между Поттером и Маккеной. В лучшем случае хагу отмеряют времени не дольше чем до конца сезона, так что подождем
Реально Маккену из испивча хотят взять?
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А за что тег Хана поддерживать-то? За унылую и отвратительную половину сезона, где МЮ в середняках вместо претендентства на титул после ухода Роналду, как и планировал этот лысый? Криша в клубе год уже нет, а манкуниакцы в стабильной жопе, только на португальца все проблемы списать уже не выйдет.
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Ответ #SharkTeam
вернутся и глоры на ветки. Многие тут даже не знают какие они могут быть)
Не, ну если люди начали болеть за МЮ во времена Ферги и до сих пор поддерживают команду, то я бы не сказал, что они глоры) Скорее наоборот, мое уважение) Мне кажется понятие глор МЮ уже сильно устарело, команда 10 лет уже как мимо серьезных чашек. Так что да, не многие знают, не многие вспомнят)
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Когда Тен Хаг неподвижно стоит на бровке с одним и тем же выражением лица, он напоминает андроида. Может смело идти на кастинг на роль Бишопа в следующих «Чужих»)))
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Ответ Altered Carbon
Понятия не имею кто такой Маккенна, надеюсь потянет, хотя состав тоже надо чистить. Поттер выглядит сомнительно, особенно после Челси.
макенна тренер Ипсвич Таун. раньше тренером МЮ 18 -х пацанов был, потом в штабе основной команды был.
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Ответ Гоблинский
Реально Маккену из испивча хотят взять?
Да. У Рэтклиффа фетиш на молодых британцев, которые будут хорошо рисовать стрелочки-кружочки, радоваться тем игрокам которых им привезут высшие умы из INEOS и не лезть в глубинное управление. Состав он тоже британизировать хочет. Ну мое мнение, что если выбирать между Поттером и Маккенной, я пожалуй за Маккенну
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Ответ Today I feel Qatari
Да. У Рэтклиффа фетиш на молодых британцев, которые будут хорошо рисовать стрелочки-кружочки, радоваться тем игрокам которых им привезут высшие умы из INEOS и не лезть в глубинное управление. Состав он тоже британизировать хочет. Ну мое мнение, что если выбирать между Поттером и Маккенной, я пожалуй за Маккенну
такой эксперимент уже был в Ливерпуле Даглиша, десять лет на могли оправиться. Надеюсь, фетиш у него все же на умном математическом скаутинге, а не на паспортах;))
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Ответ Слончик
Тен Хаг грамотно перекладывал ответственность на игроков, сначала переключив всеобщее внимание на КриРо, а потом на Санчо. Вот только это уже не работает. Португалец забивает пачками в Аравии и за сборную, Джейден кушает в столовке запеканку и обводит детей на тренировках. А Маню как был дном, так им и остался. Даже не самый интеллектуальный фанат клуба задумается.
Ну, многие свидетели 7Хага ещё не задумались
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Ответ Today I feel Qatari
Хаг в любом случае в клубе не жилец, потому что приходит Рэтклифф со своей стратегией управления и подбора футболистов и хаг, который пытается замкнуть все клубные процессы на себе, в нее не вписывается. Тренер, по мнению Рэтклиффа, должен просто тренировать, а не пытаться определять в клубе все, как это делал Ферги и как пытается копировать хаг. Ходят слухи о колебании INEOS между Поттером и Маккеной. В лучшем случае хагу отмеряют времени не дольше чем до конца сезона, так что подождем
Понятия не имею кто такой Маккенна, надеюсь потянет, хотя состав тоже надо чистить. Поттер выглядит сомнительно, особенно после Челси.
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Ответ Слончик
Тен Хаг грамотно перекладывал ответственность на игроков, сначала переключив всеобщее внимание на КриРо, а потом на Санчо. Вот только это уже не работает. Португалец забивает пачками в Аравии и за сборную, Джейден кушает в столовке запеканку и обводит детей на тренировках. А Маню как был дном, так им и остался. Даже не самый интеллектуальный фанат клуба задумается.
Так и ещё пара лет пройдёт, а там неустойка. Профит
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Ответ Dvin
Когда Тен Хаг неподвижно стоит на бровке с одним и тем же выражением лица, он напоминает андроида. Может смело идти на кастинг на роль Бишопа в следующих «Чужих»)))
Лобановский вообще сидел на скамейке, и все бегали.
Памят ьу всвех настолко короткая, что можно дурить простыми схемами, все схавают.
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Тен Хаг похож на того вояку из фильма Цельнометаллическая оболочка.

Тен Хаг на утренней тренировке: Мы не играем так, как должны. Вы блевотина, вы низшая форма жизни на земле. Вы вообще не люди, вы всего лишь стая неорганизованных, скользких, вонючих жаб. Я строг, и поэтому я вам не понравлюсь. Но чем больше вы будете меня ненавидеть, тем большему вы научитесь.
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Ответ Alexander Zubkov
Надо в тренерский штаб Роя Кина позвать, чтобы он зашёл в раздевалку и этой половине хорошенько п..ды вставил, тогда эти тряпки-футболисты сразу успокоятся или будут тоже кушать в одиночестве. Реально, без шуток, я просто другого выхода не вижу, вырастили поколение мальчиков -зайчиков, им то это не нравится, то другое, они уже забыли, что футбол - это ещё и работа, они сейчас в интервью скорее говорят о том счастливы они в клубе или нет. Помню, как Пике рассказывал про то, как играл в Манчестере и в раздевалке Рой Кин орал на всех и у напуганного Пике как назло в этот момент телефон зазвонил, он тогда труханул сильно 😄 в общем, не хватает в команде дядьков футболистов, как в Челси когда-то, вот и получили расхлябанность в команде. Надо после карьеры оставлять таких футболистов в клубе, давать им должности, чтобы новые игроки не забывали, куда пришли, они сейчас реально не осознают, где находятся, о чём, собственно часто говорят эксперты-бывшие футболисты.
Roy’s keen oh Roy’s keen, we’ve never seen a keener window-cleaner. (простите, это автоматическое при упоминании имени)
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Ответ Любезный Коссутий
Жозе, Оле, Тен Хаг... не помню, ЛВГ сливали или нет 🤔 ничего нового. придет Рэдклиф, уволит Тен Хага, видимо, будет какой-нибудь Поттер, которого тоже вскоре начнут сливать
А кто конкретно сливает то? Мы тут с пацанами посовещались и решили, что всех сливает Линделеф со своей женой. Рэш своего приемного батю сливать точно не будет, а больше и некому. Надо же какой Витя серый кардинал оказался
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Ответ Слончик
Тен Хаг грамотно перекладывал ответственность на игроков, сначала переключив всеобщее внимание на КриРо, а потом на Санчо. Вот только это уже не работает. Португалец забивает пачками в Аравии и за сборную, Джейден кушает в столовке запеканку и обводит детей на тренировках. А Маню как был дном, так им и остался. Даже не самый интеллектуальный фанат клуба задумается.
Согласен хаг обкурившийся нарик ! Сначала атмосфера должна быть в команде,а не черный дым,как из трубы паровоза,потом резы подскочут
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Ответ Today I feel Qatari
Хаг в любом случае в клубе не жилец, потому что приходит Рэтклифф со своей стратегией управления и подбора футболистов и хаг, который пытается замкнуть все клубные процессы на себе, в нее не вписывается. Тренер, по мнению Рэтклиффа, должен просто тренировать, а не пытаться определять в клубе все, как это делал Ферги и как пытается копировать хаг. Ходят слухи о колебании INEOS между Поттером и Маккеной. В лучшем случае хагу отмеряют времени не дольше чем до конца сезона, так что подождем
думаю волшебник будет полнейший провалом на уровне австрийца
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Ответ Джони Две Куртки
поттер и макенна. офигеть какие кандидаты 😂😂😂
Отличные варианты для того, чтобы заниматься своим делом, а именно тренировать, а не строить как сейчас модно говорить "проект со своей философией" попутно раскрывая несуществующие заговоры в раздевалке
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Ответ Паша Деревянко
Не, ну если люди начали болеть за МЮ во времена Ферги и до сих пор поддерживают команду, то я бы не сказал, что они глоры) Скорее наоборот, мое уважение) Мне кажется понятие глор МЮ уже сильно устарело, команда 10 лет уже как мимо серьезных чашек. Так что да, не многие знают, не многие вспомнят)
ну тех кто перестал поддерживать клуб,и снова начнут поддерживать когда они начнут побеждать можно назвать глорами.
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Ответ Today I feel Qatari
А кто конкретно сливает то? Мы тут с пацанами посовещались и решили, что всех сливает Линделеф со своей женой. Рэш своего приемного батю сливать точно не будет, а больше и некому. Надо же какой Витя серый кардинал оказался
я о том, что я эти истории читаю со времен ЛВГ.
я к тому, что скорее всего нет никаких "сливов", и все эти "источники в клубе" не более чем воображение.
сами придумали, сами распространили, потом сами же и опровергнут, при необходимости
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уже сколько это будет продолжаться. не первый раз уже за эти годы игроки некоторые постоянно недовольны как что то идёт не так.
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Ответ Джони Две Куртки
поттер и макенна. офигеть какие кандидаты 😂😂😂
Что не так? Уж получше убогого 7хага будут
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Ответ Любезный Коссутий
я о том, что я эти истории читаю со времен ЛВГ. я к тому, что скорее всего нет никаких "сливов", и все эти "источники в клубе" не более чем воображение. сами придумали, сами распространили, потом сами же и опровергнут, при необходимости
Но на слив жены Линделефа я бы посмотрел
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Ответ градус ненависти
такой эксперимент уже был в Ливерпуле Даглиша, десять лет на могли оправиться. Надеюсь, фетиш у него все же на умном математическом скаутинге, а не на паспортах;))
Мне кажется английская древесина в любом случае будет покачественнее чем голландская, да еще за оверпрайс
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Ответ Today I feel Qatari
Да. У Рэтклиффа фетиш на молодых британцев, которые будут хорошо рисовать стрелочки-кружочки, радоваться тем игрокам которых им привезут высшие умы из INEOS и не лезть в глубинное управление. Состав он тоже британизировать хочет. Ну мое мнение, что если выбирать между Поттером и Маккенной, я пожалуй за Маккенну
Выглядит интересно
Не знаю че у него со стрелочками, но как сказали бы фанаты 7Хага: результат есть
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Ответ mr kovalsky
Какие Санчо, Варан, Каземиро были во времена моура? Что за бред просто
болельщик арсенала будет мне тут шутить на ветке МЮ 😂
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Ответ mr kovalsky
Какие Санчо, Варан, Каземиро были во времена моура? Что за бред просто
ты если бред пишешь, то лучше не пиши дальше так. если ты футбол смотришь пару лет, то дальше смотри.

решил пошутить, но твой уровень шуток и понимание на уровне зубочистки.

посмотри состав МЮ при Моуре. потом фигню спрашивай.
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Ответ Джони Две Куртки
кого купили из Аякса??? Личу и Антони. Лича был шикарный защитник, но от травм никто не застрахован. защитник с который не боялся под давлением играть в пас, а не от страха выносить мяч. Антони, который в прошлом сезоне проявлял себя неплохо, но в этом сезоне история с девшкой дала о себе знать. и даже в таком состоянии он лучший правый вингер, который пашет по всей бровки, и пытается играть в футбол. кто ещё из Аякса?? вам самим клоунам не надоела это глупая шутка?!!
Из Аякса подразумевается то, что приходят игроки, которых Тен Хаг или тренировал, или знает лично, или их дела ведет его агент. Таких абсолютное большинство
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Неженки манчестерские. Черчесова Вам поставить и о Тен Хаге со слезами будете вспоминать
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"И вовремя приходить"- добавил Матич
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Не меняйте тренера до матча с Ливерпулем! Хочется ещё разок поржать.
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Ответ Любезный Коссутий
я о том, что я эти истории читаю со времен ЛВГ. я к тому, что скорее всего нет никаких "сливов", и все эти "источники в клубе" не более чем воображение. сами придумали, сами распространили, потом сами же и опровергнут, при необходимости
а ты не читай, ты лучше лети в Англию, и будь папарации и журналистом, как это делают и живут этим делом в Британии, где каждый запах из клуба пытаться ввнюхать. и находят даже источники из клубов.

это тебе не дома сидеть, и чисто из спорста новости читать, что происходит за рубежом. люди есть такие, которые живут этим с утра до ночи, чтобы деньги заработать на всяких скандалах и новостей горячих
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Из этой новости узнал, что какой-то стиль игры у МЮ есть.
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Рон понял все это за год до этих тугодумов.
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