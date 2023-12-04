Половина игроков «МЮ» не поддерживает тен Хага. Им не нравится стиль игры, обилие бега на занятиях, жесткость тренера и ситуация с Санчо (Sky Sports)

В Sky Sports сообщили о недовольстве многих игроков тренером «Манчестер Юнайтед».

«По моим сведениям, некоторые игроки не понимают, что происходит. Он потерял часть раздевалки. Один из источников сказал мне, что он потерял около 50 процентов раздевалки.

Хватает футболистов, недовольных стилем игры. Они также считают, что тренировки слишком тяжелые, бега на занятиях слишком много. Мне сказали, что футболисты не понимают, ради чего они бегают.

К тому же некоторые из более опытных игроков поговорили с насчет того, что, по их мнению, в клубе не так. Они рассказали ему о своем опыте игры за топ-клубы и считают, что тренер мог бы быть более чутким. Они считают, что тренер мог бы немного лучше работать с игроками. Однако тен Хаг – босс, именно он принимает решения. И он будет делать все по-своему.

Мне также сказали, что некоторые игроки считают, что тренер слишком зациклен на своих принципах и слишком роботизирован.

Также некоторые футболисты недовольны тем, как обращаются с . Он тренируется с детьми и ест в одиночестве. Достаточно многие полагают, что все зашло слишком далеко.

Недовольные есть всегда, но их становится особенно много, когда команда проигрывает», – отметил журналист Каве Солекол.

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