Невилл об «МЮ»: «Тен Хаг – фантастический тренер, как и Моуринью. Вопрос, почему они терпят неудачи в этом клубе – их способности ни при чем, это провал клубной культуры»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Жозе Моуринью премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл не считает Эрика тен Хага причиной кризиса «Манчестер Юнайтед».

После 10 туров «МЮ занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. В воскресенье команда крупно проиграла «Манчестер Сити» в дерби на «Олд Траффорд» (0:3).

«Эрик тен Хаг – фантастический тренер, мы это знаем, с этим нельзя поспорить. Жозе Моуринью – фантастический тренер, с этим тоже не поспоришь. О чем нужно говорить, так это о том, почему они терпят неудачи в этом клубе. Ответьте на этот вопрос.

Дело не в одном игроке или в их [тренерских] способностях. Все они могут взять на себя ответственность и заявить: «Я не достиг того, чего хотел». Но речь идет о провале клубной культуры, только и всего», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»

Каррагер о тен Хаге: «МЮ» играет как андердог с тех пор, как он пришел, – контратаки, много длинных передач. Ни один топ-клуб так не играет – руководство ни при чем»

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6 комментариев

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a_shishkin
Сравнивать Моура при всей его репутации такое себе. Он топ тренер. Но ему не давали таких инструментов как Тен хагу, даже закупок таких не помню. Да в первое окно были Погба и тд. В целом уже в какой закуп под голландца полный шлак.
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Алексей Ненахов
Ну как то , они даже не рядом ,от слова вообще Маур намного топовый
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Владислав Горшенин
Так Моуринью ещё никто не оскорблял
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Владислав Горшенин
Ответ Алексей Ненахов
Ну как то , они даже не рядом ,от слова вообще Маур намного топовый
Моур великий тренер, без вопросов . Свой след в истории в любом случае отставил
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Extrim
Не было ни одного состава МЮ после эпохи САФ-а смотря на игру и состав которого можно было с уверенностью говорить что они способны выиграть большой трофей,что очень странно если по тратам на трансферы и зарплаты они прочно сидят в топе! Дружно ругали Вудворда но с его уходом лучше не стало
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маринованный огурчик
Моуриньо довел свою карьеру до того, что его теперь с Тен Хагом сравнивают, а не с Гвардиолой или Анчелотти
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