Невилл об «МЮ»: «Тен Хаг – фантастический тренер, как и Моуринью. Вопрос, почему они терпят неудачи в этом клубе – их способности ни при чем, это провал клубной культуры»

Гари Невилл не считает Эрика тен Хага причиной кризиса «Манчестер Юнайтед».

После 10 туров «МЮ занимает 8-е место в турнирной таблице . В воскресенье команда крупно проиграла «Манчестер Сити» в дерби на «Олд Траффорд» (0:3).

« тен Хаг – фантастический тренер, мы это знаем, с этим нельзя поспорить. – фантастический тренер, с этим тоже не поспоришь. О чем нужно говорить, так это о том, почему они терпят неудачи в этом клубе. Ответьте на этот вопрос.

Дело не в одном игроке или в их [тренерских] способностях. Все они могут взять на себя ответственность и заявить: «Я не достиг того, чего хотел». Но речь идет о провале клубной культуры, только и всего», – сказал бывший игрок « ».

Невилл об «МЮ»: «Клуб становится кладбищем, токсичность разъедает всех – Магуайр собирался в «Сити», Маунт – в «Ливерпуль». Все тренеры идут на спад – с тен Хагом происходит то же самое»

Каррагер о тен Хаге: «МЮ» играет как андердог с тех пор, как он пришел, – контратаки, много длинных передач. Ни один топ-клуб так не играет – руководство ни при чем»

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