Александр Мостовой: «Какая слепая зона, кто придумал? Все игравшие так считают – Семак, Карпин, Аршавин. Романцев мне сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?»

Александр Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера.

В августе Мостовой, говоря об учебе на тренера, заявил: «Узнал много слов заумных из футбола, термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать».

– Вы поняли, что такое слепая зона?

– Конечно не понял, никто этого не поймет. Кто придумал это, какая слепая зона?

Все, кто в футбол играл, так считают. И Семак, и , и . Вы Романцева спросите – он тоже так считает. Он не знает, что такое слепая зона.

Я три дня назад с ним был, он сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?» – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший хавбек « ».

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