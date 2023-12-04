Александр Мостовой: «Какая слепая зона, кто придумал? Все игравшие так считают – Семак, Карпин, Аршавин. Романцев мне сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?»

Теги Спартак Зенит Ростов Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Валерий Карпин Это футбол, брат! Футбол

Александр Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера.

В августе Мостовой, говоря об учебе на тренера, заявил: «Узнал много слов заумных из футбола, термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать».

– Вы поняли, что такое слепая зона?

– Конечно не понял, никто этого не поймет. Кто придумал это, какая слепая зона?

Все, кто в футбол играл, так считают. И Семак, и Карпин, и Аршавин. Вы Романцева спросите – он тоже так считает. Он не знает, что такое слепая зона.

Я три дня назад с ним был, он сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?» – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший хавбек «Спартака».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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55 комментариев
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Зачем искусственный офсайд? Есть же обычный... Зачем нам это всё ненатуральное? 😂😂😂
+134
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Гурцкая спрашивает Мостового о слепых зонах? не вижу ничего смешного
+93
-5
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"Саш, а мне зачем слепая зона? Я на пенсии уже давно, иди сам свою домашку делай." - ответил Романцев Мостовому
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"Я слепую зону не видел когда играл" добавил Мостовой
+49
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Ответ grek087
Что такое слепая зона?
Исправительная колония для слабовидящих
+41
-3
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Иногда кажется что он троллирует, но потом смотришь в эти бездонные глаза и понимаешь - нет, это от чистого сердца)
+31
-1
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Ответ Severfan
Гурцкая спрашивает Мостового о слепых зонах? не вижу ничего смешного
Чёрный юмор как ребёнок больной раком - он никогда не стареет
+30
-11
+19
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Ответ Тёма Тёма
Зачем искусственный офсайд? Есть же обычный... Зачем нам это всё ненатуральное? 😂😂😂
Зачем нам система определения года? Мяч в сетке, значит гол!
+15
0
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Слепая зона для Мостового -- это последние лет 20 тактического прогресса в футболе
+18
-4
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Слепая зона, Саня, когда ты не видишь обгоняющий тебя автомобиль в зеркала. Ну что тут непонятно то.
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есть слепая зона, а есть вингер-поводырь
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Ответ Не уверен!!
Слепая зона - это та, которая не попадает под камеры. Так ведь?
Как правило это зона за спинами обороняющихся игроков, когда твой прямой оппонент может потерять тебя из виду, так как ещё вынужден смотреть за движением мяча. Часто вингеры врываются за спину защитников, так как на секунду оказываются вне видимости игроков обороны. Большинство топ игроков понимают это на интуитивном уровне, но вот тренер должен понимать как можно использовать данные ситуации и обучать своих игроков
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Александр Мостовой знает что ввели желтые карточки и запретили вратарям брать мяч в руки от своих игроков?
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А ведь Мостовой идеально подходит для должности тренера сборной России.
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Ответ Николай Бойко
Чёрный юмор как ребёнок больной раком - он никогда не стареет
Блин, чернее черный юмор и не отразить.
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Ответ mi1an
"Я слепую зону не видел когда играл" добавил Мостовой
А она есть (с)
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про Романцева - верю
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Мостовой - тот кто возродит и десятку, и либеро, и схему "дубль-вэ".
В сборной психиатрической больницы разумеется.
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Ответ mi1an
"Я слепую зону не видел когда играл" добавил Мостовой
"А если её не видно, то смысл тогда про неё говорить? Надо сосредоточиться на том, что видно - мяч, ворота, соперник - вот и весь футбол" завершил своё рассуждение о "слепой зоне", Александр.
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Ответ Леван Мкртчян
Исправительная колония для слабовидящих
Смешно) но я все равно не понял 😀
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Я чем больше читаю высказывания Мостового о тренерской работе и о том, что не существует в ней ничего нового за последние 20-30 лет, тем больше хочу увидеть и услышать что же он вообще будет говорить своим игрокам, когда станет тренером. Беги быстрее, бей сильнее и точнее? Проиграли матч = недостаточно быстро бежали, били недостаточно точно и недостаточно сильно?
Позиций не существует, зон не существует, новшеств не существует, тактики не существует, терминов не существует... А о чем тогда вообще с игроками разговаривать тренеру?
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Ответ zip13
Мне кажется он кукухой того...
Тут всем кажется, что тебе совсем не кажется... :-)
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Скачай на торрентах, нормальный сериал под пиво как раз.
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Так их. Жги Александр бесовщину крепким словом
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Ответ Severfan
Гурцкая спрашивает Мостового о слепых зонах? не вижу ничего смешного
Долго думал при чём-то тут агент Тимур Гурцкая, пока не вспомнил про Диану
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Ответ <~Inter~>
Как правило это зона за спинами обороняющихся игроков, когда твой прямой оппонент может потерять тебя из виду, так как ещё вынужден смотреть за движением мяча. Часто вингеры врываются за спину защитников, так как на секунду оказываются вне видимости игроков обороны. Большинство топ игроков понимают это на интуитивном уровне, но вот тренер должен понимать как можно использовать данные ситуации и обучать своих игроков
Судя по вашему комментарию, вы в футбол никогда не играли и чеканить, наверное, не умеете)
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Ответ Полуэктов Пётр
Я чем больше читаю высказывания Мостового о тренерской работе и о том, что не существует в ней ничего нового за последние 20-30 лет, тем больше хочу увидеть и услышать что же он вообще будет говорить своим игрокам, когда станет тренером. Беги быстрее, бей сильнее и точнее? Проиграли матч = недостаточно быстро бежали, били недостаточно точно и недостаточно сильно? Позиций не существует, зон не существует, новшеств не существует, тактики не существует, терминов не существует... А о чем тогда вообще с игроками разговаривать тренеру?
Существует только Бумажка.
Лишь одно отсутствие которой только и не позволяет всем фанатам тренерского таланта Царя, наконец, насладиться его наставническим творчеством!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Николай Бойко
Чёрный юмор как ребёнок больной раком - он никогда не стареет
ска, у меня аж в комнате потемнело, более черного юмора ещё не видал
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Ответ Александр Зубков
Принцессу?
Эта Диана сейчас тоже нечего не видит...
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Ответ LevSmith
Долго думал при чём-то тут агент Тимур Гурцкая, пока не вспомнил про Диану
Принцессу?
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Ответ Полуэктов Пётр
Я чем больше читаю высказывания Мостового о тренерской работе и о том, что не существует в ней ничего нового за последние 20-30 лет, тем больше хочу увидеть и услышать что же он вообще будет говорить своим игрокам, когда станет тренером. Беги быстрее, бей сильнее и точнее? Проиграли матч = недостаточно быстро бежали, били недостаточно точно и недостаточно сильно? Позиций не существует, зон не существует, новшеств не существует, тактики не существует, терминов не существует... А о чем тогда вообще с игроками разговаривать тренеру?
Тренер показывает игрокам, как он чеканит. Они выходят и побеждают. ВСЕ.
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Мостовщина какая то. Сам то он, когда-то хороший футболист понимает, что теперь он фрик.
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Пока у нас все будет делаться "на опыте" и тренерская школа не будет развиваться и совершенствоваться на всех уровнях, начиная от детских тренеров и заканчивая тренерами команд РПЛ, наш футбол будет в глубоком заднем проходе.
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Ответ grek087
Смешно) но я все равно не понял 😀
Ну, если коротко,то это такое понятие обозначающее невозможность в некоторых ситуациях наблюдать и мяч и игрока одновременно, связанное с ограниченностью человека видеть окружающее пространство ( обычно это 180-200 градусов. То есть остальные 180-160 градусов это слепая зона для игрока).
Этим часто пользуются в футболе. Например при прессинга по принципу cover-shadow , или на стандартах , когда атакующий игрок располагается так относительно защищающегося игрока, что игрок обороны вынужден либо смотреть и опекать только игрока ататки, не видя мяч; либо наоборот -- смотреть только на мяч и играть строго по траектории мяча
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Комментарий удален пользователем
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Саня, ты не спросил у Романцева, Семака и Карпина, как же им удаётся тренировать без слепой зоны?!
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Ответ donatodonatore
О. Ещё учится. А я думал уже тренирует кого-то.
Неустаревающий коммент. Патентуйте и берите в качестве отчисления процент лайков с полученных использующими этот коммент.)
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Ответ RKarpov
На должность тренера сб. России подхожу даже я, кто угодно подойдёт, если нет ни целей, ни задач. Но ненадолго, если меня на спортсе банят за ... банят, короче. А из сб. России меня выкинут минут через 10-15, по тем же причинам.
Добавлю.
Единственный, кто не подходит - это Калёшин.
Он уже заранее всё объяснил, и поэтому, все реальные бизнесмены понимают, с таким человеком денег не сделаешь. А вот все остальные - подойдут. Мостовой там и прочие говорящие головы.
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Ответ Krauvec Cool
А ведь Мостовой идеально подходит для должности тренера сборной России.
На должность тренера сб. России подхожу даже я, кто угодно подойдёт, если нет ни целей, ни задач.

Но ненадолго, если меня на спортсе банят за ...
банят, короче.
А из сб. России меня выкинут минут через 10-15, по тем же причинам.
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Не говорите ему, что сейчас есть VAR. Он сума сойдёт
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Что такое слепая зона?
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Ответ Владимир Данилов
Аполитично рассуждаешь, слушай. Все эти европейцы к нам приползут, у нас лучшая тренерская школа, мы подарим миру сильнейшее поколение игроков. Но потом. Потом как-нибудь, не сейчас.
Ну так я ж не говорю про перенятие опыта у Запада, для начала пусть хоть сойдут с конспектов советских, и попробуют что-то новое придумать, раз они так не хотят перенимать опыт европейский))
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Ответ a2wai
Пока у нас все будет делаться "на опыте" и тренерская школа не будет развиваться и совершенствоваться на всех уровнях, начиная от детских тренеров и заканчивая тренерами команд РПЛ, наш футбол будет в глубоком заднем проходе.
Аполитично рассуждаешь, слушай. Все эти европейцы к нам приползут, у нас лучшая тренерская школа, мы подарим миру сильнейшее поколение игроков.

Но потом. Потом как-нибудь, не сейчас.
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Ответ grek087
Смешно) но я все равно не понял 😀
Если смешно, значит - понял. И, значит, не из царствующей семьи.
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Саш, ты так рискуешь не получить бумажку, если говоришь, что не понимаешь термина "слепая зона"! Преподы твои комменты читают, наверное. )
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Слепая зона - это та, которая не попадает под камеры. Так ведь?
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О. Ещё учится. А я думал уже тренирует кого-то.
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Ответ Ничего Смешного
Ничего смешного
ну вот, теперь вижу)
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Ответ Severfan
Гурцкая спрашивает Мостового о слепых зонах? не вижу ничего смешного
Ничего смешного
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Самая главная ассоциация у меня между Мостовым и Испанией- это не Сельта, а выражение "испанский стыд" 🤦
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