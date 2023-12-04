Александр Мостовой: «Какая слепая зона, кто придумал? Все игравшие так считают – Семак, Карпин, Аршавин. Романцев мне сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?»
Александр Мостовой прокомментировал нюансы обучения на тренера.
В августе Мостовой, говоря об учебе на тренера, заявил: «Узнал много слов заумных из футбола, термин «слепая зона», ха-ха. Это было смешно слушать».
– Вы поняли, что такое слепая зона?
– Конечно не понял, никто этого не поймет. Кто придумал это, какая слепая зона?
Все, кто в футбол играл, так считают. И Семак, и Карпин, и Аршавин. Вы Романцева спросите – он тоже так считает. Он не знает, что такое слепая зона.
Я три дня назад с ним был, он сказал: «Саш, а зачем мне слепая зона?» – заявил в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший хавбек «Спартака».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
В сборной психиатрической больницы разумеется.
Позиций не существует, зон не существует, новшеств не существует, тактики не существует, терминов не существует... А о чем тогда вообще с игроками разговаривать тренеру?
Лишь одно отсутствие которой только и не позволяет всем фанатам тренерского таланта Царя, наконец, насладиться его наставническим творчеством!
Этим часто пользуются в футболе. Например при прессинга по принципу cover-shadow , или на стандартах , когда атакующий игрок располагается так относительно защищающегося игрока, что игрок обороны вынужден либо смотреть и опекать только игрока ататки, не видя мяч; либо наоборот -- смотреть только на мяч и играть строго по траектории мяча
Единственный, кто не подходит - это Калёшин.
Он уже заранее всё объяснил, и поэтому, все реальные бизнесмены понимают, с таким человеком денег не сделаешь. А вот все остальные - подойдут. Мостовой там и прочие говорящие головы.
Но ненадолго, если меня на спортсе банят за ...
банят, короче.
А из сб. России меня выкинут минут через 10-15, по тем же причинам.
Но потом. Потом как-нибудь, не сейчас.