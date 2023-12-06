Астон Вилла – Арсенал прогноз на матч 9 декабря 2023, АПЛ

Лондонский «Арсенал» пока что лидирует в Премьер-Лиге, опережая «Ливерпуль» на два очка и рассчитывая сделать то, что не получилось сезон тому назад. В борьбе за чемпионство команде Микеля Артеты предстоит сыграть в предстоящем туре АПЛ с «Астоной Виллой», которой руководит бывший наставник «Арсенала», Унаи Эмери. «Вилла» сейчас идёт в зоне Лиги чемпионов и намерена тоже побороться за три очка.

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Астон Вилла

По состоянию на утро среды 6 декабря «Вилла» занимала 4-е место в АПЛ, отставая на одно очко от действующего чемпиона в лице «Манчестер Сити», с которым ей предстояло сыграть вечером. Счёт 1:0 по итогам матча трудно назвать сенсационным, но если учесть, что «Сити» нанёс всего два удара по воротам против 22 ударов «Виллы» и в итоге проиграл… В общем, гол Леона Бэйли нанёс сокрушающий удар по амбициям Пепа Гвардиолы и вдохнул надежду и в саму «Виллу», и в другие команды.

Действительно, победа «Виллы» пришлась на руку всем командам, претендующим на чемпионство. Гол Леона Бэйли помог «Вилле» выбраться на 3-е место и потеснить «Сити» (в активе команды из Бирмингема 32 очка). До «Арсенала» остаётся 4 очка, до «Ливерпуля» ещё 2. В случае победы «Вилла» займёт 2-е место и окажется на расстоянии одного очка до лидера чемпионата (если только «Ливерпуль» не выиграет свою игру).

Арсенал

АПЛ порадовала нас также яркой игрой «Арсенала» с крупным тоталом: встреча «Арсенала» и «Лутона» завершилась со счётом 4:3 в пользу Микеля Артеты. Правда, такой крупный счёт является не столько следствием блистательной атакующей игры (отличились Габриэль Мартинелли, Бен Уайт, Кай Хавертц и Деклан Райс), но и следствием как минимум двух грубых ошибок голкипера «Арсенала» Давида Райи. Это серьёзный звонок для клуба: в игре с противником более высокого класса такие ошибки могут стоить победы в матче или даже в чемпионате. Откровенно повезло, что Райс пришёл вовремя на помощь.

Для канониров эта победа стала уже шестой подряд во всех турнирах, несмотря на косяки Райи. Вот только даже с учётом того, что команда выиграла, появилась-таки новая проблема: гол Райса, пришедшего в штрафную в конце матча, вызвал такую бурную реакцию Артеты, что судья показал ему жёлтую карточку. Артета в связи с этой карточкой не сможет присутствовать на тренерской скамье в игре против «Виллы».

Прогноз на матч Факел – Динамо

Прогноз

Встреча «Виллы» и «Арсенала» состоится 9 декабря на стадионе «Вилла Парк» и начнётся в 20:30 по московскому времени. Отрыв «Арсенала» составляет 2 очка от «Ливерпуля», 4 от «Виллы» и 6 от «Манчестер Сити»: для сохранения лидерства гостям надо побеждать. Аналитика Google показывает, что «Арсенал» является фаворитом матча: его успех оценивается вероятностью в 46%, на успех хозяев даётся 28%, на ничью 26%. Сравним эти данные с показателями от букмекерской конторы BetBoom.

Предлагаются следующие коэффициенты на результаты матча: 3.47 на победу «Виллы», 3.67 на ничью и 2.09 на победу «Арсенала». Все кэфы выше обычного, но преимущество «Арсенала» здесь чётко обозначено. Даже с учётом того, что Микель Артета не будет напрямую руководить командой (в лучшем случае он будет зрителем на трибунах «Вилла Парка»), от гостей ждут победы и закрепления лидерства.

Оптимальным тоталом для ставки в этой игре будет либо больше 2.5 за 1.76, либо меньше 2.5 за 2.12. Для более подробного разбора возьмём результаты пяти предыдущих матчей обеих команд. И начнём с команды Унаи Эмери (то есть с «Виллы»). Отметим, что в этом сезоне «Вилла» играет в Лиге конференций.

12 ноября. Премьер-лига. Астон Вилла 3:1 Фулхэм.

26 ноября. Премьер-лига. Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла.

30 ноября. Лига конференций. Астон Вилла 2:1 Легия.

3 декабря. Премьер-лига. Борнмут 2:2 Астон Вилла.

6 декабря. Премьер-лига. Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити.

Одна ничья и четыре победы в пяти встречах – таковы данные. В Кубке лиги «Вилла» завершила уже своё выступление, проиграв «Эвертону» 1:2 в первой же встрече. В сезоне у неё три поражения в АПЛ и одно в Лиге конференций (от «Легии», у которой уже взят реванш). Что касается тоталов, то дважды был пробит тотал больше 2.5 и ещё по два раза был тотал больше 3.5 (за 2.94).

Ну а вот результаты пяти матчей команды Микеля Артеты. Среди них есть и лигочемпионский матч.

11 ноября. Премьер-лига. Арсенал 3:1 Бернли.

25 ноября. Премьер-лига. Брентфорд 0:1 Арсенал.

29 ноября. Лига чемпионов. Арсенал 6:0 Ланс.

2 декабря. Премьер-лига. Арсенал 2:1 Вулверхэмптон.

5 декабря. Премьер-лига. Лутон 3:4 Арсенал.

Пять побед из пяти – отличный результат. Только в одном случае был тотал меньше 1.5 (за него предлагается кэф 4.28), в остальных случаях был тотал точно больше 2.5. Дважды даже пробили отметку больше 5.5 (за 11.27): это не только игра против «Лутона», но и лигочемпионский матч против «Ланса». Из Кубка лиги «Арсенал» также выбыл, уступив 1:3 «Вест Хэму», в сезоне АПЛ он проиграл одну встречу «Ньюкаслу» 0:1, да и в Лиге чемпионов во 2-м туре уступил «Лансу» 1:2 в гостях (неудивительно, что в ответном матче «психанули»).

Расклады на общекомандный тотал следующие: у «Виллы» в качестве вариантов есть тотал больше 1 за 1.75 и меньше 1 за 2.11. Шансы команды Эмери уйти с поля без забитых мячей оцениваются кэфом 3.33 за тотал меньше 0.5 (любой гол оценивается кэфом 1.35 за тотал больше 0.5). От «Арсенала» более смелые ожидания: тотал больше 1.5 за 1.99 против тотала меньше 1.5 за 1.85 говорит сам за себя. Эдакое условное преимущество в 0.5 голов можно реализовать, хотя нет гарантий, что «Арсенал» не наступит на грабли «Сити», который при беззубой атакующей игре продержался полтора тайма.

Как уже говорилось выше, есть условное преимущество «Арсенала» в виде 0.5 голов в индивидуальных тоталах. Отсюда следует возможность победы команды Артеты с форой (-0.5) за 2.14, ну а на плюсовую фору (+0.5) у хозяев даётся кэф 1.75. Нулевые форы оцениваются кэфами 2.46 на «Виллу» и 1.58 на «Арсенал» соответственно. В то же время вероятность увидеть голы обеих команд сохраняется: 1.68 на то, что так и будет, против 2.23 на то, что будет либо нулевая ничья, либо чья-то сухая победа. Ожидается, что счёт откроет именно «Арсенал» (1.82), а не «Вилла» (2.16), хотя нулевую ничью тоже исключать нельзя (14).

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 2.09.

Отсутствие Артеты, скорее всего, не повлияет на традиционную схему игры команды, но может испугать игроков. Хотя если Артета будет на трибунах, страх наверняка исчезнет. Ну а если команда намерена удерживать своё лидерство в АПЛ, то и «Виллу» она обязана обыгрывать.

Где смотреть матч Астон Вилла – Арсенал

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