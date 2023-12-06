Астон Вилла – Арсенал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 9 декабря
В субботу, 9 декабря, сыграют Астон Вилла и Арсенал в 16 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Астон Вилла – Арсенал
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Прогноз на матч Астон Вилла – Арсенал
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