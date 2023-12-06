Факел — Динамо: прогноз на матч 10 декабря 2023, МИР Российская Премьер-лига

10 декабря, в воскресенье, воронежский «Факел» на своем поле примет московское «Динамо» в матче 18-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 2,5.

Факел

К заключительному матчу календарного года воронежцы подходят на одиннадцатом месте. В активе «Факела» 20 очков после семнадцати туров и отрыв в четыре балла от зоны стыковых матчей.

Безусловно, ключевым событием в первой части сезона для Факела» стала смена главного тренера — после неудачного старта руководство клуба уволило Вадима Евсеева и пригласило Сергея Ташуева.

Экс-наставник «Ахмата» сразу поменял стиль игры воронежцев, который дал результат: команда с подвала таблицы поднялась в ее в середину. Особенно удачным у воронежцев получился октябрь: в этот период «Факел» набрал 13 из 15 возможных очков.

В последних трех турах результаты у воронежцев скромнее: два очка. Сначала «Факел» спас ничью с ЦСКА (1:1), забив ответный гол на последних секундах, затем уступил в Казани «Рубину» (0:1), а предыдущем туре команда Ташуева дома сыграла с «Балтикой» вничью — 0:0.

Сергей Ташуев после игры с калининградцами сказал, что показать результативный футбол его команде помешало плохое качество поля. Теперь на нем воронежцам принимать «Динамо».

Первую часть сезона себе точно может занести в актив Евгений Марков — нападающий забил 6 голов и принес команде немало очков. На втором месте в списке бомбардиров команды Вячеслав Якимов, у которого три точных удара.

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Динамо

«Динамо» завершает год в статусе одного из лидеров чемпионата — команда Марцела Лички идет на третьем месте и отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

По ходу первой части сезона динамовцы часто играли вничью, при этом как правило упуская победы. Даже ходили разговоры о возможной отставке Лички, но затем чех сумел наладить дела и в последних пяти играх москвичи набрали 13 очков, что позволит оккупировать третье место.

Особенно важной получилась победа в дерби над ЦСКА на его поле 3:2. При этом победа получилась волевой — после первого тайма гости проигрывали 1:2. Однако во втором тайме сначала Бителло оформил дубль, а затем Константин Тюкавин забил победный мяч.

Тюкавин вообще проводит свой лучший сезон в карьере: в РПЛ нападающий забил уже 8 голов, что в два раза больше чем у второго в списке бомбардиров Федора Смолова.

Помимо успехов в чемпионате России динамовцы еще и обыграли «Зенит» в первой игре четвертьфинала Кубка страны — 1:0. Победный мяч на свой счет записал Смолов.

Факел — Динамо: история личных встреч

После возвращения «Факела» в элиту российского футбола динамовцы еще ни разу не смогли обыграть воронежцев. В прошлом сезоне игра в Воронеже завершилась со счетом 3:3, а в Москве «Факел» выиграл 2:0.

Матч первого круга этого сезона завершился нулевой ничьей в Москве.

Факел — Динамо: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Факела» — 3.23

Ничья — 3.33

Победа «Динамо» — 2.3

Гости — фавориты матча в Воронеже, но им будет противостоять очень неуступчивый соперник. Плюс командам точно помешает показать качественный футбол поле. Так что весьма вероятно, что встреча закончится вничью, но лучше поставить на 1Х за 1.63.

Также матч не должен получиться результативным, поэтому можно сделать ставку ТМ 2,5 за 1.76.

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