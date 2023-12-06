«Арсенал» выиграл 6 матчей подряд. Дальше – игра с «Астон Виллой»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Лутон Футбол

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу над «Лутоном» в 15-м туре АПЛ – 4:3. «Канониры» выиграли 6 матчей подряд. 

Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Ливерпуль» отстает на 5 баллов, «Манчестер Сити» – на 6, «Астон Вилла» – на 7, «Тоттенхэм» – на 9. Эти клубы провели на одну игру меньше. 

Следующий матч «Арсенал» проведет 9 декабря – команда встретится с «Астон Виллой». 

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55 комментариев
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Кто не смотрел это безумие, думая, что «ну это всего лишь Лутон». Вы все потеряли) Чемпионская игра
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Отскок фантастический. Райа должен Райсу проставиться
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+21
Потихоньку трансфер Хавертца становится не худшим для Арсенала этим летом 😀
Увы, но Артета на ровном месте практически придумал вратарскую проблему. Рэмсдэйл, конечно, не идеальный вратарь, но в прошлом сезоне хотя бы был уверен в себе. Если уж его и надо было менять, то явно на вратаря классом выше. Райя мало того, что не сильно лучше, так ещё и пропускает практически всё, что в створ летит. Но теперь никакой уверенности у Аарона нет, раз твоему конкуренту прощают ошибку за ошибкой.
+22
-1
+21
Никогда не мог подумать, что буду так яростно праздновать победу над Лутоном. Деклан Райс уже который победный мяч забивает. Подача Эдегора шик. Райа пытался в одиночку решить исход матча, но сила камбеков Арсенала оказалась нерушимой
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+18
Ответ U
Игра очень яркая, смотреть было интересно, но это не чемпионский футбол с такими косяками.
Но чемпионский характер
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+15
Наконец-то заиграл Хавертц, очень много борьбы выигрывает, стал забивать.
Райя - не вратарь уровня команды, претендующей на высшие места. Сегодня два ужасно нелепых и простых гола пропустил.

В остальном - игра до последней секунды становится визитной карточкой команды, но проблемой для нервов фанов.

С победой, Гуннеры!
+13
0
+13
Ответ ALMANAC
Кто не смотрел это безумие, думая, что «ну это всего лишь Лутон». Вы все потеряли) Чемпионская игра
Игра очень яркая, смотреть было интересно, но это не чемпионский футбол с такими косяками.
+13
-2
+11
Ответ Arsenal till I Die
Отскок фантастический. Райа должен Райсу проставиться
Отскок был бы, если б Лутон вничью сыграл. Моментов почти не создали, с пустого места(в воротах Арсенала) три мяча забили
+11
-2
+9
Не совсем валидол. Со счета 3:3 играли в одни ворота Лутона. Могло не повезти, но дожали.
+7
0
+7
Ответ U
Игра очень яркая, смотреть было интересно, но это не чемпионский футбол с такими косяками.
Вратарские косяки не есть косяки команды.
+6
0
+6
Райя гоу брентфорд или откуда он там приехал.
+5
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+5
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
всего-то в этом матче пару пенок не поставили в ворота лутона
+4
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+4
Ответ SiriusBlack
Но чемпионский характер
Характер - это отлично, но команда немного посильнее Лутона, может и не дать отыграться после таких ляпов.
+4
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+4
Райс красавец во всех смыслах. Уже стоит 150м!
+3
0
+3
Поздравляю Хаверца с первыми тремя голами подряд.
+4
-1
+3
Это просто «вау». Ради таких матчей, пожалуй, и любишь футбол. Эмоции до последней секунды. Ух, вот это матч, а я еще спать собирался
+2
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+2
Может это чемпионские 3 очка, увидем в конце сезона
+1
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Ответ Quinlan Scott
Комментарий удален пользователем
Не гони, часто судьи дают доиграть эпизод, этот не исключение
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Ответ And Justice for All
Потихоньку трансфер Хавертца становится не худшим для Арсенала этим летом 😀 Увы, но Артета на ровном месте практически придумал вратарскую проблему. Рэмсдэйл, конечно, не идеальный вратарь, но в прошлом сезоне хотя бы был уверен в себе. Если уж его и надо было менять, то явно на вратаря классом выше. Райя мало того, что не сильно лучше, так ещё и пропускает практически всё, что в створ летит. Но теперь никакой уверенности у Аарона нет, раз твоему конкуренту прощают ошибку за ошибкой.
Эти розыгрыши у своих ворот крайне важны. Представьте Рамсдейла в воротах Тотэма в матче с МС, у них каждый второй такой розыгрыш заканчивался бы обрезом. А без таких розыгрышей они вообще не смогли бы атаковать. Нужен и играющий ногами вратарь, и отличный в воротах.
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Ответ Руслан Хайбулов
чемпионы по три мяча от Лутон не вынимают все таки, это не позволительно для чемпионов. с такой дырой в обороне пропуская от подвала таблицы по 3 мяча чемпионами не стать
Такая дыра в обороне, что никто меньше Арсенала в лиге не пропустил
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Райс просто глыба, всегда тащит в самые нужные моменты!
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Вот тут очки и потеряют скорее всего. С таким-то кипером будут уже реальные 3-3
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We are cooking!!!
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Матч шикарный, гол на последних секундах как вишенка на торте.
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Ответ avolida
Ошибаются все. Эдерсон в матчах с Челси и ТТХ пустил плюхи под собой. Никакой паники у Пепа и близко нет. Рамсдейл не умеет играть под давлением прессинга, хоть убейтесь об стену. Если не Райя номер 1, то и не Аарон явно. За вратарём Арсенал в январе не пойдет. Если и пойдет, то выкупит Давида. Тут я думаю, что вопрос закрыт до конца сезона.
Так уже выкупили
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Арсенал с победой! Сложная победа, но всё же победа! Спасибо команде, что не опустила руки и до конца боролась.
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Ответ Quinlan Scott
Вспомни финал ЛЕ где Азар делал с Арсеналом все что хотел
Ааа, вот ты чьих будешь))) пенсионер значит)
Как там дела в середине таблицы? Погода хорошая? Не обижают?🤣🤣🤣
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Ответ exshepardjack
первый раз вижу болелу сити на этом сайте) манся не в счет
Че сказать поздравляю , загадывай желание😁
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Ответ Axs Men
С такими вратарями чемпионами не становятся 😁. У Ливерпуля и то больше шансов. По комментариям вижу , что фанов Арсенала ничего не учит, раскудахдаются , а потом ноют, почему над ними всё издеваются в конце сезона
первый раз вижу болелу сити на этом сайте) манся не в счет
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Ответ exshepardjack
с псв можно и ничью вторым составом
С ПСВ можно проиграть 10 - 0 третьим составом, там же 4 очка разница.
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Ответ revodrok
Вилла, ПСВ, Брайтон, Ливерпуль подряд — посмотрим, дожмут ли там с Сити был близкий матч, против Челси были 70 минут хуже
с псв можно и ничью вторым составом
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Ответ Wekil Halylow
Комментарий удален модератором
Ну так к нападению претензий и нет, все вопросы к дурачку на воротах
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Ответ Arsenal till I Die
Отскок фантастический. Райа должен Райсу проставиться
Комментарий удален модератором
Ответ kodgong
чемпионский с сити посмотрим)). в прошлом году тоже претендовали, а с крутым соперником обгадились))
они уже обыграли чемпионский Сити в этом круге, держу в курсе
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Ответ U
Игра очень яркая, смотреть было интересно, но это не чемпионский футбол с такими косяками.
да почему же, просто если исходить из моментов, у Арсенала их было гораздо больше, везло меньше, а Лутону везло гораздо больше, в особенности что на воротах стоит мешок, но в целом игра хорошая, ну и не стоит забывать что это третий матч за 9 дней
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Ответ ALMANAC
Кто не смотрел это безумие, думая, что «ну это всего лишь Лутон». Вы все потеряли) Чемпионская игра
Не уверен, что чемпионская игра, но матч опупительный - это факт
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Комментарий удален пользователем
Ответ Roma Tarasych
Вратарские косяки не есть косяки команды.
Но вратарь - половина команды
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Комментарий удален модератором
Ошибаются все. Эдерсон в матчах с Челси и ТТХ пустил плюхи под собой. Никакой паники у Пепа и близко нет.

Рамсдейл не умеет играть под давлением прессинга, хоть убейтесь об стену. Если не Райя номер 1, то и не Аарон явно. За вратарём Арсенал в январе не пойдет. Если и пойдет, то выкупит Давида. Тут я думаю, что вопрос закрыт до конца сезона.
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Ответ ALMANAC
Кто не смотрел это безумие, думая, что «ну это всего лишь Лутон». Вы все потеряли) Чемпионская игра
Это не чемпионская игра. С такой игрой от ливера и семерку вынуть не удивительно будет.
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Это чемпионская поступь
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чудо произошло, или точнее дожали в самой концовке. браво арсенал
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А в Субботу будет полный гуд ебенинг...
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