«Арсенал» выиграл 6 матчей подряд. Дальше – игра с «Астон Виллой»
«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу над «Лутоном» в 15-м туре АПЛ – 4:3. «Канониры» выиграли 6 матчей подряд.
Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Ливерпуль» отстает на 5 баллов, «Манчестер Сити» – на 6, «Астон Вилла» – на 7, «Тоттенхэм» – на 9. Эти клубы провели на одну игру меньше.
Следующий матч «Арсенал» проведет 9 декабря – команда встретится с «Астон Виллой».
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Увы, но Артета на ровном месте практически придумал вратарскую проблему. Рэмсдэйл, конечно, не идеальный вратарь, но в прошлом сезоне хотя бы был уверен в себе. Если уж его и надо было менять, то явно на вратаря классом выше. Райя мало того, что не сильно лучше, так ещё и пропускает практически всё, что в створ летит. Но теперь никакой уверенности у Аарона нет, раз твоему конкуренту прощают ошибку за ошибкой.
Райя - не вратарь уровня команды, претендующей на высшие места. Сегодня два ужасно нелепых и простых гола пропустил.
В остальном - игра до последней секунды становится визитной карточкой команды, но проблемой для нервов фанов.
С победой, Гуннеры!
Как там дела в середине таблицы? Погода хорошая? Не обижают?🤣🤣🤣
Рамсдейл не умеет играть под давлением прессинга, хоть убейтесь об стену. Если не Райя номер 1, то и не Аарон явно. За вратарём Арсенал в январе не пойдет. Если и пойдет, то выкупит Давида. Тут я думаю, что вопрос закрыт до конца сезона.