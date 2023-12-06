«Арсенал» выиграл 6 матчей подряд. Дальше – игра с «Астон Виллой»

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты одержала победу над «Лутоном» в 15-м туре АПЛ – 4:3. «Канониры» выиграли 6 матчей подряд.

Лондонский клуб лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Ливерпуль» отстает на 5 баллов, «Манчестер Сити» – на 6, «Астон Вилла» – на 7, «Тоттенхэм» – на 9. Эти клубы провели на одну игру меньше.

Следующий матч «Арсенал» проведет 9 декабря – команда встретится с «Астон Виллой».

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