Алонсо о 0:0 с «Райо»: «Здесь сложно навязать сопернику свою игру. «Реалу» нужен конструктивный самоанализ, сейчас ноябрь, впереди много матчей. Нужно сохранять требовательность»

Хаби Алонсо высказался о ничьей «Реала» с «Райо».

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо оценил игру «Реала» в матче с «Райо Вальекано » (0:0) в 12-м туре Ла Лиги .

«Мы всегда готовы к напряженному матчу. Как в этом году, так и в предыдущие, нам было непросто, и сегодня тоже было трудно выйти вперед в счете. Это была игра на быстрых переходах, которая заставляет действовать в сумасшедшем темпе, и сегодня все было именно так.

Этот был матч после игры на «Энфилде» (0:1 с «Ливерпулем» – Спортс’‘), в котором мы хотели показать хороший футбол. Здесь сложно навязать сопернику ту игру, которую хочешь. Я не связываю это с эмоциональными перепадами – мы знаем, что Ла Лига проходит матч за матчем, и сегодня выиграть не удалось.

Я думаю о том, чтобы мы продолжали расти, совершенствоваться, нам нужен положительный и конструктивный самоанализ. Все мы знаем, где находимся и чего хотим. Сейчас ноябрь, впереди еще много матчей. Нужно сохранять требовательность к себе, но и умеренность тоже.

Мы не выиграли все единоборства, но и не проиграли все. Это была упорная борьба. Жаль, что в переходных фазах мы не смогли извлечь преимущество. Не считаю, что нам не хватало интенсивности.

Во втором тайме игра потеряла контроль, было слишком много переходов, нам не удалось создать моменты – матч стал очень хаотичным.

Мы знаем, где находимся. В хорошие и плохие моменты нужно сохранять баланс. Сезон длинный. Требовательность к себе максимальная, но мы живем с этим и готовимся к этому».

Об Эндрике и Гонсало, которые не вышли на поле

«У нас на поле были другие нападающие, которые тоже могут создавать опасность», – сказал Алонсо.