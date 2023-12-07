Павлюченко о матчах зимой: «Собаку на улицу не выгонишь в такую погоду, а футболисты играют. Болельщикам полегче – можно чай попить, а можно и покрепче»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Роман Павлюченко высказался об игре в футбол в сложных погодных условиях.

«Спортсмену, конечно, нежелательно играть в таких погодных условиях, потому что это не футбол. Какой-то антифутбол получается, когда тяжело отдать передачу, да и просто бегать, когда у тебя снега по колено. Но я вспоминаю свои годы, когда я начинал пацаном. Тогда было похлеще – и в минус 15 играл, и когда грязь была, а травы не было. Играли же как-то.

Конечно, хотелось бы, чтобы перенесли матчи, чтобы футболисты получили удовольствие. Чтобы трава была зеленая и не минус 10-15 градусов, не было снега. Наверное, это проблемно, потому что есть же телевидение. Я за то, чтобы такие матчи перенеслись, но это большая проблема, и есть свои нюансы. Организаторам матча, наверное, наплевать – они сделали свою работу.

Болельщикам полегче в такую погоду, потому что могут чай попить, а можно и покрепче до футбола выпить, чтобы хорошо себя чувствовать. А вот футболисты в такую погоду мучаются… Руки и ноги отмерзают, несмотря на то что двигаешься. Собаку на улицу не выгонишь в такую погоду, а футболисты приезжают и играют. Большое спасибо им, что играли», – сказал бывший игрок сборной России. 

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12 комментариев
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Болельщикам полегче в -15 сидеть на трибуне без подогрева 2 часа? Я уж лучше бы по полю бегал, чтобы хоть как то согреться.
+9
0
+9
После матча принял душ, переоделся в сухое, прыгнул в тачку и был таков...
А в это время в Лужниках ещё мультики 50мин крутят, ограниченно по секторам выпускают и до метро шагать под конвоем... Вот и все мифы про согреться чем покрепче.
+8
0
+8
Интересно Рома был на секторе стадиона в -16 , я а своё время околел на Казань Арене ,никакие чаи не помогают уже
+3
0
+3
Ответ Алексей Петров
Футболист не собака!
Согласен. От собаки пользы больше.
+4
-1
+3
Футболист не собака!
+1
0
+1
Каким болельщикам можно покрепче, в випложах?
+1
0
+1
С чего они все нытиками стали ? Бог терпел и нам велел. Можно подумать раньше в мороз не играли.
+3
-3
0
Ответ Алексей Ненахов
Интересно Рома был на секторе стадиона в -16 , я а своё время околел на Казань Арене ,никакие чаи не помогают уже
Сейчас тебе юные диванные фанаты напишут, что футбол в снег и мороз, это прикольно...
0
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0
Ответ ТимТалер
С чего они все нытиками стали ? Бог терпел и нам велел. Можно подумать раньше в мороз не играли.
полностью согласен. диды ваивали и ничего
+2
-2
0
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