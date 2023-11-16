Павлюченко о матче с Кубой: «Нефутбольная страна, при всем уважении. Если не победим, надо сборную разогнать – придется вернуться нам с Аршавиным, Семаком, Зыряновым»

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Роман Павлюченко уверен, что сборная России обыграет Кубу.

Товарищеский матч сборных России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде.

«Вряд ли будет легко. Там все-таки одиннадцать живых футболистов будет. Они будут мешать забить гол легко. Но в том, что мы обязаны обыгрывать Кубу, я уверен на 100 процентов. Но со счетом 10:0 не победим.

Будет нелегко, конечно. Нужно будет приложить усилия. Но, при всем уважении, Куба – нефутбольная страна. Про сборную Кубы я практически ничего не слышал и не знаю. Однако видел какие-то отрезки, они кому-то забивали, создавали моменты. Проходного матча точно не будет.

Не переживайте, наши ребята в полном порядке. У нас не так много игр. Неважно, какой матч, мы его ждем. Будем надеяться, что будут забитые мячи и хорошая игра.

Если мы не обыграем Кубу, то надо нашу сборную разогнать и больше никогда не собирать. Надо же себя как-то уважать. У меня мыслей, что проиграем, нет. Думаю, ребятам такие мысли тоже не приходят в голову. Даже вничью мы не должны сыграть. Какой бы ни был состав.

Мы обязаны обыграть эту сборную. Если не обыграем, тогда придется опять возвращаться нам: Аршавину, Павлюченко, Саенко, Семаку, Зырянову», – сказал бывший форвард сборной России.

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12 комментариев

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Утя Ваткин
Была бы мотивация - можно было ставить на уверенную победу. Ее нет. Остаётся класс - которого тоже нет. Вымучиют победу с минимальным счётом и дело с концом.
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Сергей Самойлов
Роман, ты матч с Кенией смотрел?)) с Киргизией, Молдовой? их давно разогнать пора от ненадобности
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Тиджани Бабангида
Никого разгонять не надо при любом результате.
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Тюменец
И с Бугаевым
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kazus
Когда эта унылая игра будет?
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Висита Эльмурзаев
россия прям футбольная страна
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KMR
А распустить тк в этом нет смысла можно?
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a2wai
Как будто Россия футбольная страна)
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Алексей Морозов
Ответ Висита Эльмурзаев
россия прям футбольная страна
нефтебольная, если быть точнее
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