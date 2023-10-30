«Я за Холанда. Месси отошел на второй план». Павлюченко о «Золотом мяче»
Роман Павлюченко отдал бы «Золотой мяч» Эрлингу Холанду, а не Лионелю Месси.
«При всей любви к Месси, сегодня я бы не проголосовал за него. Свой голос я бы отдал за Холанда: он стабилен, забивает, выиграл требл с «Манчестер Сити».
Месси отошел на второй план, потому что его карьера подходит к концу.
Мбаппе может побороться, но я бы все равно отдал свой голос за Холанда, потому что он больше заслужил», – сказал бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Павлюченко, играющий за Fight Nights в Winline Медиалиге.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
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Роналду всё равно не участвует, можно не стараться:)