«Я за Холанда. Месси отошел на второй план». Павлюченко о «Золотом мяче»

Теги Роман Павлюченко Манчестер Сити МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Чемпионат.com Winline Медиалига Fight Nights Футбол

Роман Павлюченко отдал бы «Золотой мяч» Эрлингу Холанду, а не Лионелю Месси.

«При всей любви к Месси, сегодня я бы не проголосовал за него. Свой голос я бы отдал за Холанда: он стабилен, забивает, выиграл требл с «Манчестер Сити».

Месси отошел на второй план, потому что его карьера подходит к концу.

Мбаппе может побороться, но я бы все равно отдал свой голос за Холанда, потому что он больше заслужил», – сказал бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Павлюченко, играющий за Fight Nights в Winline Медиалиге.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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21 комментарий

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corazón blanco
Это все, потому что Роман свой пенальти в финале Медиалиги не реализовал, а Лионель в финале Мундиаля - реализовал)
+10
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Си Эм Панк
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Дорогой Роман сейчас вас убьют Олег Юниверсал человек 1991 климов, своими статистиками предголевых, предобводок и почти 1000 км игры пешочком от нашей прекрасной Месси
Человек высказал своё мнение, в чём проблема?)
Роналду всё равно не участвует, можно не стараться:)
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Oleg
Ответ Северный болельщик
Опасная ветка
Всем пофиг, это его мнение имеет право.
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Oleg
Ответ დათო სანაძე
Месси уже получил все свои и не свои награды. В ожидании очередного грабежа
Как происходит грабеж, если ЗМ определяется большинством голосов?)))
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Blaumerc
Ответ Муслим адам
когда вручение?
вчера
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Oleg
Ответ Krauvec Cool
А оказывается довольно много объективных людей.
Два, это много?🤣Осинькин и Павлюченко.
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Oleg
Ответ Krauvec Cool
А оказывается довольно много объективных людей.
Два за холанда это много🤣
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Oleg
Ответ Tollie
норвег - лучший. статист из Росарио — полено распиаренное. Не верите мне, послушайте СуперПава👆
Как же больно и обидно, да?)
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