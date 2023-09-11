Павлюченко о матче с Катаром: «До игры Россия – фаворит, но в футбол играть все умеют. Время сейчас тяжелое, страна ждет – даже к таким матчам нужно подходить серьезно»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Роман Павлюченко поделился ожиданиями от товарищеского матча России и Катара.

Сборная России сыграет с Катаром 12 сентября в Дохе.

«Сейчас такое тяжелое время для нашего спорта, что не важно, какой соперник. Главное, чтобы сборная играла, футболисты собирались и команда существовала. Нужно, чтобы игроки знали о существовании сборной, что надо проявлять себя для попадания в нее. Надеюсь, что в матче с Катаром ребята проявят себя, и думаю, что будет хорошая игра. Соперник хороший.

Тяжело сказать, однозначный ли фаворит сборная России. Не знаю, какой будет состав. До игры сборная России – фаворит, но в футбол умеют играть все – легко точно не будет. Сейчас команда не так часто проводит матчи, ребята должны выкладываться. Страна ждет, поэтому надо серьезно подходить даже к таким матчам. Все-таки это сборная», – сказал бывший форвард сборной России.

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3 комментария

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DeltaForce
А из-за кого сейчас тяжелое время, Роман не упомянул?
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olander
Страна, ждём? Смотреть хоть будет кто?
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