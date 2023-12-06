Антони: «Никогда не видел, чтобы экс-игроки «МЮ» и другие люди в медиа высказывали конструктивную критику. Виртуальный суд рушит жизни»

Антони не считает критику в медиа конструктивной.

«Я вижу критику со стороны бывших игроков « » и других людей в медиа. Но я никогда не замечал, чтобы они высказывали конструктивную критику, которая помогла бы мне стать лучше как профи.

Виртуальный суд разрушает жизни. Правда больше не имеет значения», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью The United Stand.

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