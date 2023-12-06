Антони: «Никогда не видел, чтобы экс-игроки «МЮ» и другие люди в медиа высказывали конструктивную критику. Виртуальный суд рушит жизни»
Антони не считает критику в медиа конструктивной.
«Я вижу критику со стороны бывших игроков «Манчестер Юнайтед» и других людей в медиа. Но я никогда не замечал, чтобы они высказывали конструктивную критику, которая помогла бы мне стать лучше как профи.
Виртуальный суд разрушает жизни. Правда больше не имеет значения», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью The United Stand.
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такая конструктивная критика заставит его записаться в секцию по легкой атлетике, и немного улучшить свои показатели.
Да и 100 млн, за которые тренер выписал тебя, подразумевают что ты уже готовый игрок.
Нет? Тогда молча тренируйся.
это говорит человек с 0+0 в 10матчах.