Антони: «Никогда не видел, чтобы экс-игроки «МЮ» и другие люди в медиа высказывали конструктивную критику. Виртуальный суд рушит жизни»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Футбол

Антони не считает критику в медиа конструктивной.

«Я вижу критику со стороны бывших игроков «Манчестер Юнайтед» и других людей в медиа. Но я никогда не замечал, чтобы они высказывали конструктивную критику, которая помогла бы мне стать лучше как профи.

Виртуальный суд разрушает жизни. Правда больше не имеет значения», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью The United Stand.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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24 комментария
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А от Антони конструктивной игры давно не видели
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Игра 100-миллионного спиннера не поддаётся никакой конструктивной критике. Как и его 0-0 в 10 матчах.
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Когда Скоулз, Кин или Нэвилл говорят, что им не нравится в игре футболиста их любимой команды, это конструктив высшей инстанции. Что за дурак этот ваш Антони?
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Только результат имеет значение. А результата и нет
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МЮ - английский Спартак. Былое величие и злые ветераны.
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Ответ Александр Никитин
в смысле конструктивную? может им еще выйти за тебя сыграть вафлерожий?
ну, типа: "Антони, ты самый медленный вингер в мире!"

такая конструктивная критика заставит его записаться в секцию по легкой атлетике, и немного улучшить свои показатели.
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Ответ Дима
у тебя для этого есть тренер бро. Да и 100 млн, за которые тренер выписал тебя, подразумевают что ты уже готовый игрок. Нет? Тогда молча тренируйся.
Стоит признать, что его все-таки не тренер выписывал за сто млн, а другие товарищи, которые, судя по всему, не умеет покупать игроков за их адекватную стоимость
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Ответ TaR
Только результат имеет значение. А результата и нет
А игра есть?
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Кроме вращения на 360 и пару подключений в прошлом сезоне ничем не запомнился. Ему наоборот мало уделяется внимания, только потому что брался под тактику Тен Хага. А так не факт, что за него 30,40 дадут, да какой там - пойдет секонд хэндом в Аякс за 20-25
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"а вот когда хвалят - это конструктивная критика" - добавил Антони
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у тебя для этого есть тренер бро.
Да и 100 млн, за которые тренер выписал тебя, подразумевают что ты уже готовый игрок.
Нет? Тогда молча тренируйся.
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в смысле конструктивную? может им еще выйти за тебя сыграть вафлерожий?
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для начала пусть научиться играть правой ногой.
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Игрокам игравшим в хорошее время стыдно на вас смотреть. За вашу самоотдачу вообще говорить не стоит.
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Я ною- так как сотку стою)
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Да тебе что критика, что поддержка уже никак не помогут
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Этот словил звезду , несите нового
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какое же новое поколение слабое,везде их угнетают,везде им расизм итд,комнатные растения
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такой деревяшке конструктивная критика уже не поможет
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Ахахахах
это говорит человек с 0+0 в 10матчах.
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