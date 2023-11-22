Коул об Антони: «В чем его сильные стороны? «МЮ» взял его за 86 млн фунтов, а «Брайтон» Митому – за 2,7. Это как Primark и Zara – одно и то же, но во втором случае вы платите больше»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул премьер-лига Англия Брайтон Антони деньги Каору Митома Расмус Хейлунд Футбол

Энди Коул раскритиковал Антони за игру в составе «Манчестер Юнайтед».

«Если вы центральный нападающий и играете рядом с таким футболистом, как Антони, который не идет к лицевой линии поля и не делает подач в штрафную, вы будете рвать на себе волосы. Форвардам нужны навесы, особенно Расмусу Хейлунду, который еще не забивал в АПЛ.

Когда мяч у Антони под левой ногой, в 9 из 10 случаев он будет бить. Единственный шанс, который Хейлунду создаст Антони, – это если вратарь соперника отобьет перед собой один из его ударов с дальней дистанции.

Иногда я спрашиваю себя: в чем сильные стороны Антони? Он не обводит игроков, не создает моменты, не забивает голы. Так в чем же его сильные стороны?

Мы заплатили за него огромные деньги, а «Брайтон» подписал Митому за 2,7 миллиона фунтов. После этого нужно задаться вопросом, на каком рынке делает покупки «Манчестер Юнайтед», если «Брайтон» платит такую сумму за Митому, а мы – 86 миллионов фунтов за Антони?

Разве «МЮ» не делает покупки на одном и том же рынке с «Брайтоном»? Это как Primark (ирландский дисконтный ритейлер – Sports.ru) и Zara (испанский модный бренд – Sports.ru): вы думаете, что, если заплатите больше за покупки в Zara, качество будет лучше, но оказывается, что это то же самое, что и Primark, и в итоге вы платите больше за то же самое.

Я смотрю на трансферы, которые мы сделали за последние 10 лет, и мы потратили чертовски много денег на игроков, за которых другие клубы заплатили бы меньше, так это налог для «Манчестер Юнайтед»? Мы не можем продолжать это делать.

У Антони действительно разочаровывающий сезон. Я понимаю, что у него что-то происходит за пределами поля, но он занимается футболом, и мне трудно понять, что он дал команде до сих пор.

Если его форма не улучшится в течение сезона, никогда не знаешь, что произойдет... Все зависит от того, как долго тренер захочет держаться за него», – сказал бывший форвард «МЮ» Коул.

У Антони 0 результативных действий в 12 матчах сезона. Подробная статистика 23-летнего бразильского полузащитника – здесь.

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29 комментариев

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Haba223
Они не одно и то же, Митома лучше в разы
+48
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madaev
Нормально он Митому обосрал
+40
0
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Фарид Харисов
Страшно не то, что его купили за 100, а то, что если бы его не купили за 100, то потом бы кто-то купил за 70 точно.

Распиаренная днина, ни разу не показала игры уровня игрока основы топ клуба
+23
-8
+15
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Альварес 9
У Антони 0 за 100 млн, у Хейлунда 0 за 75 миллионов, гениальные трансферы 7Хага 😁
+13
-3
+10
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madaev
Ответ Альварес 9
У Антони 0 за 100 млн, у Хейлунда 0 за 75 миллионов, гениальные трансферы 7Хага 😁
«Голы Роналду будут забивать другие»
+14
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red hikkikomori
Что-то долго доходило до британских "экспертов" насчёт Антони, уже в середине прошлого сезона все понятно было со спинером. Видимо несколько шальных очков по г+п застилали им глаза
+9
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Nickolay Lyskov
Ответ Fatony
А сколько у Хейлунна в ЛЧ голов? Знаешь?
Это отлично. Кстати, сколько очков МЮ принесли его голы в ЛЧ?
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Трент 66
Ответ Фарид Харисов
Страшно не то, что его купили за 100, а то, что если бы его не купили за 100, то потом бы кто-то купил за 70 точно. Распиаренная днина, ни разу не показала игры уровня игрока основы топ клуба
никто это дно за такие деньги бы не купил
+4
-1
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Альварес 9
Ответ Фарид Харисов
Страшно не то, что его купили за 100, а то, что если бы его не купили за 100, то потом бы кто-то купил за 70 точно. Распиаренная днина, ни разу не показала игры уровня игрока основы топ клуба
А он вовсе и не распиарен, всего лишь ноунейм из Аякса
+3
0
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Альварес 9
Ответ Fatony
А сколько у Хейлунна в ЛЧ голов? Знаешь?
В АПЛ у него 0 голов
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Альварес 9
7Хаг собрал просто убойное нападение, 3-ка нападающих Рэшфорд-Хейлунд-Антони на троих забили 1 гол ! 🤭😁
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Today I feel Qatari
Хойлунду в АПЛ создали 8 big chances. Сколько из он реализовал? Понятно, что Антони - это агентская днина, которую брали чисто с целью распилить сто лямов, но и с датского полена тоже спрос должен быть. Я например считаю, что нап за 80 лямов удар с метра в упор как в матче против Лутона должен реализовывать. А пока же он выглядит как слегка ускоренный Вегхорст, с такой же грацией молодого буратино
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Эльф из ФБК
Ответ red hikkikomori
Что-то долго доходило до британских "экспертов" насчёт Антони, уже в середине прошлого сезона все понятно было со спинером. Видимо несколько шальных очков по г+п застилали им глаза
Британские эксперты как и большинство фанов МЮ все еще верят, что 7Хаг миссия, которая спасет клуб
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Замкнул в пустые
Непонятно почему Маня так много заплатила за Антони. Он и в Аяксе не феерил
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KMR
Ну теперь ждем мнения Йорка
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deadjoker
Ну Митома так фристайлить не умеет. :))
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Abil Alex
аякс Юнайтед
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Альварес 9
Митому уже 3+3 забил и стоит 50 миллионов а купили всего за 3 миллиона 😁
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Wekil Halylow
Ответ Фарид Харисов
Страшно не то, что его купили за 100, а то, что если бы его не купили за 100, то потом бы кто-то купил за 70 точно. Распиаренная днина, ни разу не показала игры уровня игрока основы топ клуба
где пиар ?
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Инженер Управляющий
Ответ Фарид Харисов
Страшно не то, что его купили за 100, а то, что если бы его не купили за 100, то потом бы кто-то купил за 70 точно. Распиаренная днина, ни разу не показала игры уровня игрока основы топ клуба
зато как вокруг себя мяч умеет крутить!
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Никита Алексеев
В смысле? Он кручения вообще видел??
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bevooch
Можно было взять Кокорина от фабрики Большевичка и не прогадать
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Johnie
Сравнение, как в Модном приговоре
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madaev
Ответ S. A.
1 гол Эвертону и 2 Шерифу, один из которых с пенальти?
Читать научись
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