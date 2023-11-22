Коул об Антони: «В чем его сильные стороны? «МЮ» взял его за 86 млн фунтов, а «Брайтон» Митому – за 2,7. Это как Primark и Zara – одно и то же, но во втором случае вы платите больше»

Энди Коул раскритиковал Антони за игру в составе «Манчестер Юнайтед».

«Если вы центральный нападающий и играете рядом с таким футболистом, как Антони, который не идет к лицевой линии поля и не делает подач в штрафную, вы будете рвать на себе волосы. Форвардам нужны навесы, особенно , который еще не забивал в .

Когда мяч у Антони под левой ногой, в 9 из 10 случаев он будет бить. Единственный шанс, который Хейлунду создаст Антони, – это если вратарь соперника отобьет перед собой один из его ударов с дальней дистанции.

Иногда я спрашиваю себя: в чем сильные стороны Антони? Он не обводит игроков, не создает моменты, не забивает голы. Так в чем же его сильные стороны?

Мы заплатили за него огромные деньги, а « » подписал за 2,7 миллиона фунтов. После этого нужно задаться вопросом, на каком рынке делает покупки « », если « » платит такую сумму за Митому, а мы – 86 миллионов фунтов за Антони?

Разве «МЮ» не делает покупки на одном и том же рынке с «Брайтоном»? Это как Primark (ирландский дисконтный ритейлер – Sports.ru) и Zara (испанский модный бренд – Sports.ru): вы думаете, что, если заплатите больше за покупки в Zara, качество будет лучше, но оказывается, что это то же самое, что и Primark, и в итоге вы платите больше за то же самое.

Я смотрю на трансферы, которые мы сделали за последние 10 лет, и мы потратили чертовски много денег на игроков, за которых другие клубы заплатили бы меньше, так это налог для « »? Мы не можем продолжать это делать.

У Антони действительно разочаровывающий сезон. Я понимаю, что у него что-то происходит за пределами поля, но он занимается футболом, и мне трудно понять, что он дал команде до сих пор.

Если его форма не улучшится в течение сезона, никогда не знаешь, что произойдет... Все зависит от того, как долго тренер захочет держаться за него», – сказал бывший форвард «МЮ» .

У Антони 0 результативных действий в 12 матчах сезона. Подробная статистика 23-летнего бразильского полузащитника – здесь.

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