Рио о Хейлунде: «МЮ» не использует его сильные стороны, Расмус пока не может просить: «Отдайте мне мяч». Ван Нистелрой однажды почти довел Роналду до слез: «Как мне делать рывки, если ты не пасуешь?»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Руд ван Нистелрой Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Антони Расмус Хейлунд Футбол

Рио Фердинанд считает, что «МЮ» не использует сильные стороны Расмуса Хейлунда.

«Руд ван Нистелрой однажды почти довел до слез Криштиану Роналду, сказав: «Как я могу совершать рывки, если ты не пасуешь?» Должно быть, Хейлунд сейчас так же чувствует себя так же.

Разница в том, что Руд был ключевым игроком и главным бомбардиром нашей команды, у него был опыт, авторитет, он мог осадить молодых парней и сказать: «Отдай мяч в штрафную», – кстати, он говорил гораздо больше. Хейлунд пока не тот парень, который может осадить других, но ему нужно это делать. Его лучшие качества незаметны, потому что команда не использует его сильные стороны.

[Тен Хаг] говорил, что с такими игроками, как Хейлунд и Рэшфорд, способными играть на контратаках, он хочет играть более прямолинейно. Антони не хочет переступать через себя, его первый порыв – посмотреть, что он может сделать сам. Маркус [Рэшфорд] больше похож на нападающего, который хочет довести дело до конца и посмотреть, сможет ли он завершить.

Когда [Хейлунд] совершает свои рывки, мяч задерживается и не попадает в нужные зоны. Чем раньше этому парню доставят мяч в штрафную, тем лучше он будет выполнять рывки. Используйте его сильные стороны. Он недостаточно взрослый, чтобы сказать: «Ребята, давайте мне мяч». Он так не поступит, пока я бы этого не ждал», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте FIVE.

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17 комментариев

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corazón blanco
Ответ Вальдано
Роналду никогда ни на кого не пасовал. Он только отбирал и вырывал. Чужие голы, награды, номера, повязки. Подлый тип.
Роналду конечно далеко не самый командный игрок, у него не было той культуры паса и виденья поля, как у того же Месси, но говорить о человеке у которого больше 250-ти голевых передач за карьеру, что он никогда не пасовал, как-то забавно)
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corazón blanco
Все верно, Рэшфорд такое ощущение, что вообще не замечает партнеров, как только мяч доходит до него, он сразу же пытается идти в обыгрыш на двух-трех соперников, что естественно приводит к потере мяча. Вингеры Юнайтед в этом сезоне просто отвратительно играют, практически ничего не создают. Даже тут на спортсе была недавно статья, что за 160 игровых минут Хейлунду создали один шанс и тот создал ему Фоден, после своей ошибки. Хейлунд это точно не тот парень, который, как Кейн или же Альварес будет опускаться в центр поля и протаскивать мяч вперед (хотя в матче против Галатасарая у него это здорово получилось), но это скорее исключение из правил, у него абсолютно другой стиль игры и функционал на поле.
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Yu123
Рэшфорд просто не командный игрок
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el ruso guapo
Да, только одно дело, что Роналду в том мю мог позволить себе повозиться, так как мю был сильнее, да и роналду не рядовой бегунок. Сейчас проси, не проси, мяч до хейлуна все равно не дойдёт.
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Streetbor
да с созданием моментов для Расмуса вообще беда, купили нападающего чтобы он просто бегал и потел впереди.
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QWertY
Расмус топарь, в нормальной топ команде клал бы голы пачками
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Elik1989
Ответ Александр Жук
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К тому, что Расмусу Хейлунду пора быть настырнее в отношение своих партнёров по команде.
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Александр Жук
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Zhenya Grachev
Я два раза не повторяю, два раза не повторяю)
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Любезный Коссутий
завтра забьет
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Рэдклифф, Сыр Жим
Играть в таком шапито как Юнайтед тяжело в последнее время. Шансов что он заиграет очень мало. Все игроки через два сезона в МЮ превращаются в мусор, за который даже условный Кристал Пэлас двадцатку платить не будет.
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Alex Rhea
у физрука за полтора сезона цнапы суммарно 1 гол забили (Роналду + Вегорст + Хейлунд).
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Штаны Габора Кирая
Ответ Александр Жук
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К тому что ты новости читаешь пятой точкой.
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Федя-гол
Ответ corazón blanco
Роналду конечно далеко не самый командный игрок, у него не было той культуры паса и виденья поля, как у того же Месси, но говорить о человеке у которого больше 250-ти голевых передач за карьеру, что он никогда не пасовал, как-то забавно)
к сожалению, никем не посчитано, сколько пасов он не дал
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Zhenya Grachev
Ответ Zhenya Grachev
Я два раза не повторяю, два раза не повторяю)
2 абзац последнее предложение
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