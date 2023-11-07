Рио Фердинанд считает, что «МЮ» не использует сильные стороны Расмуса Хейлунда.

«Руд ван однажды почти довел до слез , сказав: «Как я могу совершать рывки, если ты не пасуешь?» Должно быть, Хейлунд сейчас так же чувствует себя так же.

Разница в том, что Руд был ключевым игроком и главным бомбардиром нашей команды, у него был опыт, авторитет, он мог осадить молодых парней и сказать: «Отдай мяч в штрафную», – кстати, он говорил гораздо больше. Хейлунд пока не тот парень, который может осадить других, но ему нужно это делать. Его лучшие качества незаметны, потому что команда не использует его сильные стороны.

[Тен Хаг] говорил, что с такими игроками, как и , способными играть на контратаках, он хочет играть более прямолинейно. Антони не хочет переступать через себя, его первый порыв – посмотреть, что он может сделать сам. Маркус [Рэшфорд] больше похож на нападающего, который хочет довести дело до конца и посмотреть, сможет ли он завершить.

Когда [Хейлунд] совершает свои рывки, мяч задерживается и не попадает в нужные зоны. Чем раньше этому парню доставят мяч в штрафную, тем лучше он будет выполнять рывки. Используйте его сильные стороны. Он недостаточно взрослый, чтобы сказать: «Ребята, давайте мне мяч». Он так не поступит, пока я бы этого не ждал», – сказал бывший защитник « » в подкасте FIVE.

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