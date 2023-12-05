Промес – лучший игрок ноября в «Спартаке». У него 4 (2+2) очка в 4 матчах месяца

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги болельщики Квинси Промес Александр Максименко Данил Пруцев Футбол

Квинси Промес признан лучшим игроком ноября в «Спартаке».

Полузащитник красно-белых победил в голосовании болельщиков, набрав 33% голосов. Второе место занял хавбек Данил Пруцев (25%), третье – вратарь Александр Максименко (19%). 

В ноябре Промес провел 4 матча в составе «Спартака», отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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6 комментариев
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лучшийсреди худших
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С такой игрой команды, я бы вообще не стал никого выделять из состава 🙁
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Как Генич, лучший среди худших)
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