Промес – лучший игрок ноября в «Спартаке». У него 4 (2+2) очка в 4 матчах месяца

Квинси Промес признан лучшим игроком ноября в «Спартаке».

Полузащитник красно-белых победил в голосовании болельщиков, набрав 33% голосов. Второе место занял хавбек (25%), третье – вратарь (19%).

В ноябре провел 4 матча в составе « », отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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