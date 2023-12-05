Промес – лучший игрок ноября в «Спартаке». У него 4 (2+2) очка в 4 матчах месяца
Квинси Промес признан лучшим игроком ноября в «Спартаке».
Полузащитник красно-белых победил в голосовании болельщиков, набрав 33% голосов. Второе место занял хавбек Данил Пруцев (25%), третье – вратарь Александр Максименко (19%).
В ноябре Промес провел 4 матча в составе «Спартака», отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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