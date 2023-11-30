Обвиняющая Алвеса девушка отказалась от примирения и компенсации: «Ущерб и последствия непоправимы»

Сторона Дани Алвеса не смогла договориться с девушкой, обвиняющей игрока.

Сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» собирался выплатить предполагаемой жертве изнасилования компенсацию в размере 150 тысяч евро, что позволило бы смягчить наказание.

Как передает Diario Sport со ссылкой на El Periódico de Cataluña, сторона истицы отказалась от примирения. В заявлении Эстер Гарсии, адвоката девушки, говорится, что переговоры, которые велись по инициативе игрока, привели к «невозможности достичь какого-либо соглашения» из-за разного взгляда сторон «в отношении крайней серьезности фактов и наказания, которое должно быть назначено».

«В случае с любыми преступлениями против сексуальной свободы моральный ущерб и последствия являются непоправимыми», – отмечает Гарсия.

Утверждается, что первые переговоры между сторонами состоялись несколько месяцев назад по просьбе стороны защиты. Состоялась встреча с прокурором и адвокатом предполагаемой жертвы, на которой представитель Алвеса предложил крупную сумму денег и наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения. Истица на это не согласилась.

При этом юристы, с которыми консультировались сотрудники El Periódico de Cataluña, считают, что отказ от сделки – это простой процедурный шаг на тот случай, если жертва в конечном счете решит потребовать компенсацию за моральный ущерб.

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