Обвиняющая Алвеса девушка отказалась от примирения и компенсации: «Ущерб и последствия непоправимы»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес происшествия девушки и спорт Футбол

Сторона Дани Алвеса не смогла договориться с девушкой, обвиняющей игрока.

Сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» собирался выплатить предполагаемой жертве изнасилования компенсацию в размере 150 тысяч евро, что позволило бы смягчить наказание.

Как передает Diario Sport со ссылкой на El Periódico de Cataluña, сторона истицы отказалась от примирения. В заявлении Эстер Гарсии, адвоката девушки, говорится, что переговоры, которые велись по инициативе игрока, привели к «невозможности достичь какого-либо соглашения» из-за разного взгляда сторон «в отношении крайней серьезности фактов и наказания, которое должно быть назначено».

«В случае с любыми преступлениями против сексуальной свободы моральный ущерб и последствия являются непоправимыми», – отмечает Гарсия.

Утверждается, что первые переговоры между сторонами состоялись несколько месяцев назад по просьбе стороны защиты. Состоялась встреча с прокурором и адвокатом предполагаемой жертвы, на которой представитель Алвеса предложил крупную сумму денег и наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения. Истица на это не согласилась.

При этом юристы, с которыми консультировались сотрудники El Periódico de Cataluña, считают, что отказ от сделки – это простой процедурный шаг на тот случай, если жертва в конечном счете решит потребовать компенсацию за моральный ущерб.

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17 комментариев
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Зачем ей деньги, ее обесчестили и унизили, конечно она хочет, чтобы насильник получил срок по максимуму
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Ответ Никита Алексеев
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Ответ Никита Алексеев
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Он платит 150К за соглашение, которое , в теории, может сильно сократить ему срок.
Причем тут , что знает весь мир?
Тут же дело не в фактах и обстоятельствах дела, а в банальной попытке скостить себе срок, через юридические нюансы
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Это её решение, теперь ждём результата рассмотрения дела. Всё просто.
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Ответ GuruFutbola
перевожу на человеческий «Мало, надо удвоить сумму»
пожалей алвеса он же за твою Барселону играл
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Ответ Леван Мкртчян
Он платит 150К за соглашение, которое , в теории, может сильно сократить ему срок. Причем тут , что знает весь мир? Тут же дело не в фактах и обстоятельствах дела, а в банальной попытке скостить себе срок, через юридические нюансы
Уже писали, как его сторона предлагала ей около такой суммы, дело на слуху. Девушка понимает, что может выжать куда больше
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