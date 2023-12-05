Тебаса переизберут на 4-й срок до 2027-го – других кандидатов нет. Сегодня он стал и.о. главы Ла Лиги после формального ухода с поста

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Хавьер Тебас будет переизбран на пост президента Ла Лиги.

Сегодня утром состоялась встреча членов избирательной комиссии Ла Лиги.

В ходе этой встречи была утверждена кандидатура Хавьера Тебаса, который претендует на пост главы Ла Лиги. Он подал документы в требуемый срок, его кандидатура соответствует всем законодательным и нормативно-правовым предписаниям.

Поскольку кандидатов на пост президента Ла Лиги больше нет, Тебас стал временно исполняющим обязанности главы испанского чемпионата.

14 декабря состоится следующее заседание избирательной комиссии Ла Лиги. На нем рассмотрят возможные апелляции касательно итогов выборов президента Ла Лиги. По ее итогам состоится объявление окончательного результата выборов.

Если апелляций подано не будет, избирательная комиссия может перенести заседание на 12 декабря, так как срок подачи апелляций истекает в этот день в 19:00 по местному времени.

В ноябре стало известно, что Тебас формально покинул пост главы Ла Лиги ради переизбрания на 4-й срок. Срок его полномочий будет рассчитан до 2027 года.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. В 2016-м с ним пытался конкурировать бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль, но не набрал необходимое количество подписей для выдвижения. В 2019-м у Тебаса не было конкурента на выборах.

Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42 – «Реал» среди них

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Цирк продолжается
+33
-1
+32
Правильно! Только на Тебасе держится ЛаЛига или вы хотите, как в АПЛ?
+28
-1
+27
Как это демократично!
+26
-1
+25
Он семьи всех возможных кандидатов в заложники взял?
+19
0
+19
Жалко ЛаЛигу . Лучший чемпионат по футболу превращается в полное г...о . И что самое главное Тебас этого не видит .
+18
-3
+15
Тебас: " В честь перезбрания предлагаю переложить плитку у Камп Ноу и Бернабеу!"
+7
0
+7
Тебас: Дюков, дай списать.
Дюков: Хорошо, только не точь-в-точь.
Тебас: Да не парься!)
+7
-1
+6
Нам, беларусам, такое знакомо:(
+6
0
+6
Жаль. Падение конкуренции Ла Лиги продолжится. Не удели владельцы клубов не видят это? Они меньше зарабатывают и не к ним меньше идут талантливых игроков.
+4
0
+4
Ответ sema mixajlov
Он семьи всех возможных кандидатов в заложники взял?
Он взял в заложники всех жëн владельцев клубов.
+3
0
+3
Выиграл в условиях жёсткой конкуренции!
+2
0
+2
Ответ marchellinos
Жаль. Падение конкуренции Ла Лиги продолжится. Не удели владельцы клубов не видят это? Они меньше зарабатывают и не к ним меньше идут талантливых игроков.
Пока два ФФП (один из которых Тебасовский) не отменят - толку ноль. Местные Сосьос может и довольны , что все стабильно, но в глобальном плане с такой бюрократией Ла Лиге никогда лидером не стать, скорее поверю, что МЛС станет лигой номер 1, но не эта Ла Лига.
+2
0
+2
чего то мне это напоминает
+2
0
+2
Неужели нет ни одного кандидата??? Не может же быть такого!
+1
0
+1
Ответ Writer 1
Пока два ФФП (один из которых Тебасовский) не отменят - толку ноль. Местные Сосьос может и довольны , что все стабильно, но в глобальном плане с такой бюрократией Ла Лиге никогда лидером не стать, скорее поверю, что МЛС станет лигой номер 1, но не эта Ла Лига.
МЛС как раз делает для популяризации и развития больше и лучше, чем Ла Лига. Надеюсь у МОС получится.
+1
0
+1
Ответ dodovtimurr
Правильно! Только на Тебасе держится ЛаЛига или вы хотите, как в АПЛ?
Не Барселона и Реал наше преимущество. Наше преимущество Тебас, и мы должны его защитить. Есть Тебас - есть Ла Лига, нет Тебаса, нет Ла Лиги!
+1
0
+1
Да продолжеться клоунада в Ла Лиги! Клоун на троне к хорошему не преведет.
+1
0
+1
Кто если не Тебас???))
0
0
0
Ответ sema mixajlov
Он семьи всех возможных кандидатов в заложники взял?
Он был единственный кандидат. )
0
0
0
Значит суперлиге быть! Дедушка Фло не будет играть по чужим правилам.
0
0
0
Табарс
0
0
0
Вот теперь заживём!
🤡🤡🤡
0
0
0
Ответ Святослав Федорович
Нам, беларусам, такое знакомо:(
да и не только беларусам...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий