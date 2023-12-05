Тебаса переизберут на 4-й срок до 2027-го – других кандидатов нет. Сегодня он стал и.о. главы Ла Лиги после формального ухода с поста

Хавьер Тебас будет переизбран на пост президента Ла Лиги.

Сегодня утром состоялась встреча членов избирательной комиссии .

В ходе этой встречи была утверждена кандидатура , который претендует на пост главы Ла Лиги. Он подал документы в требуемый срок, его кандидатура соответствует всем законодательным и нормативно-правовым предписаниям.

Поскольку кандидатов на пост президента Ла Лиги больше нет, Тебас стал временно исполняющим обязанности главы испанского чемпионата.

14 декабря состоится следующее заседание избирательной комиссии Ла Лиги. На нем рассмотрят возможные апелляции касательно итогов выборов президента Ла Лиги. По ее итогам состоится объявление окончательного результата выборов.

Если апелляций подано не будет, избирательная комиссия может перенести заседание на 12 декабря, так как срок подачи апелляций истекает в этот день в 19:00 по местному времени.

В ноябре стало известно, что Тебас формально покинул пост главы Ла Лиги ради переизбрания на 4-й срок. Срок его полномочий будет рассчитан до 2027 года.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. В 2016-м с ним пытался конкурировать бывший президент «Эйбара» Алекс Арансабаль, но не набрал необходимое количество подписей для выдвижения. В 2019-м у Тебаса не было конкурента на выборах.

Зарплата Тебаса увеличится с 3,4 до 5,5 млн евро в год. Против только 2 клуба из 42 – «Реал» среди них

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