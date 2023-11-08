В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР. Идут консультации

В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР.

Возможность этого сейчас изучается. О публикации переговоров с прошлого сезона просят клубы.

Технический комитет арбитров (CTA) готов рассмотреть такую возможность, чтобы снизить уровень разногласий, существующих в испанском футболе, и попытаться стать более прозрачным, сообщают El Partidazo de Cope и As.

Однако для этого нужно решить юридические моменты и получить разрешение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

«Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы придать судейству новый импульс. Мы должны стремиться к большей прозрачности решений, к тому, чтобы они были понятны. По крайней мере, аудиозаписи ВАР должны быть доступны, что может снизить напряжение», – заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

В настоящее время позиция IFAB говорит о невозможности включать аудиопереговоры в прямом эфире.

Однако есть вероятность, что их будут публиковать после окончания матчей – как это происходит в Серии А. Это самый жизнеспособный вариант в краткосрочной перспективе, и для начала он устроил бы Ла Лигу. CTA изучает законность варианта и наилучший способ донести его до болельщиков.

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