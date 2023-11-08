В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР. Идут консультации

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Хавьер Тебас IFAB Футбол

В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР.

Возможность этого сейчас изучается. О публикации переговоров с прошлого сезона просят клубы.

Технический комитет арбитров (CTA) готов рассмотреть такую возможность, чтобы снизить уровень разногласий, существующих в испанском футболе, и попытаться стать более прозрачным, сообщают El Partidazo de Cope и As.

Однако для этого нужно решить юридические моменты и получить разрешение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

«Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы придать судейству новый импульс. Мы должны стремиться к большей прозрачности решений, к тому, чтобы они были понятны. По крайней мере, аудиозаписи ВАР должны быть доступны, что может снизить напряжение», – заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

В настоящее время позиция IFAB говорит о невозможности включать аудиопереговоры в прямом эфире.

Однако есть вероятность, что их будут публиковать после окончания матчей – как это происходит в Серии А. Это самый жизнеспособный вариант в краткосрочной перспективе, и для начала он устроил бы Ла Лигу. CTA изучает законность варианта и наилучший способ донести его до болельщиков.

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10 комментариев

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Tristan...
Обычная запись аудиопереговоров главного арбитра с судьёй ВАР на матче Реала:
Гл.арбитр - Hala Madrid! Офсайд был?
Судья ВАР - Hala Madrid! Нет, всё чисто.
Гл.арбитр - Принято. Hala Madrid!
Судья ВАР - Hala Madrid!
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Игорь Климов
После этой новости в стане Реал Мадрид, все очень напряглись.
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Олег910
Зачем ваши переговоры с ВАР, если самое интересное происходит в ВОР комнате.
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GuruFutbola
Давно пора, и еще бы в ВОР, мчк будет попадать в топ-4 только по юбилеям)
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Alex Grigorjev
А зачем? Для дополнительной ’’прозрачности’’ - после матча - ок. Но во время - слишком много подводных камней.
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