Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Александр Мостовой Сергей Овчинников Р-Спорт Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Футбол

Объявлены тренеры сборной Пути РПЛ на Матч звезд Фонбет Кубка России.

По информации «Р-Спорт», сборную Пути РПЛ возглавят Александр Мостовой и Сергей Овчинников.

К ним также может присоединиться еще один тренер, имя которого не называется.

Матч звезд Пути РПЛ пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. В гала-матче примут участие лучшие игроки группового этапа Пути регионов и Пути РПЛ.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
utsh44psmr
Ну Овчинников понятно, он капитан команды бл, а Мостовой какое отношение имеет к матчу звезд, он же не астроном
+31
0
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Мостовой тренер. Дальше что, мир с Украиной?
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
Сергей отличный вратарь был. а чеканить то умеет?
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Я тренер медиа команды…бл
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Слезы счастья, так рад за Мостового.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Мостовой: Пути, РПЛ!
Не путю!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
murzzzzzilka
Ну, наконец-то посмотрим на прекрасного тренера Мостового!:)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Patriarkh Kirill
Ответ utsh44psmr
Ну Овчинников понятно, он капитан команды бл, а Мостовой какое отношение имеет к матчу звезд, он же не астроном
Он астро(алко)навт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Григорьев
Ответ utsh44psmr
Ну Овчинников понятно, он капитан команды бл, а Мостовой какое отношение имеет к матчу звезд, он же не астроном
он просто Царь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семен Клейменов
Ответ utsh44psmr
Ну Овчинников понятно, он капитан команды бл, а Мостовой какое отношение имеет к матчу звезд, он же не астроном
Получить образование на физфаке каждый может, а 40 лет в футболе кто провёл? То-то.

/сарказм
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Витольд Бубеный
Ответ Groznyi2024
Мостовой тренер. Дальше что, мир с Украиной?
Это было здорово!
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
А в конце драка Овчинникова и Мостового, за право быть капитаном
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sekor
Фоном играет композиция группы Ария "Путь в никуда"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто составил коспекты Лобановского?
Моуринью, Виллаш-Боаш и Слуцкий поперхнулись. Наконец-то шарлатанов выведут на чистую воду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Они нашли друг друга...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bahmut
Этот бред кто-то смотрит? Гала-матч ети его)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Андреев
Ответ Groznyi2024
Мостовой тренер. Дальше что, мир с Украиной?
Я готов к тому, чтобы Мостовой возглавил Спартак и отправил его в пердив на веки вечные, главное чтобы наступил мир
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
Команду назовут ФК "Чеканка"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий