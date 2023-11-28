Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ на Матче звезд Кубка России

Объявлены тренеры сборной Пути РПЛ на Матч звезд Фонбет Кубка России.

По информации « », сборную Пути РПЛ возглавят и .

К ним также может присоединиться еще один тренер, имя которого не называется.

Матч звезд Пути РПЛ пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. В гала-матче примут участие лучшие игроки группового этапа Пути регионов и Пути РПЛ.

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