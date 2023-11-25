Черданцев о форме «Спартака» и мяче в игре с «Балтикой»: «Можно же быть готовыми к снегопаду в любом городе России в ноябре»

Георгий Черданцев высказался о форме «Спартака» и мяче в условиях снегопада.

Матч 16-го тура Мир « » – «Спартак» прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

«Вообще-то, команда такого уровня, как «Спартак», должна брать на выезд два комплекта формы. Контрастный. Мало ли что. Было бы логично в такую погоду играть в красном, например.

И когда уже напишут в регламенте, что ближе к зиме принимающая команда должна иметь несколько мячей яркого цвета. Хотя мне говорили, якобы у предыдущего технического спонсора просто не было в линейке товаров ярких мячей.

Допустим. Но можно же делать выводы и быть готовыми к снегопаду в любом городе России в ноябре месяце», – написал комментатор и ведущий « » .

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

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