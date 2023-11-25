Черданцев о форме «Спартака» и мяче в игре с «Балтикой»: «Можно же быть готовыми к снегопаду в любом городе России в ноябре»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Балтика Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев высказался о форме «Спартака» и мяче в условиях снегопада.

Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега. Перерыв в игре длился больше 25 минут – сотрудники стадиона «Калининград» снова убирали снег.

«Вообще-то, команда такого уровня, как «Спартак», должна брать на выезд два комплекта формы. Контрастный. Мало ли что. Было бы логично в такую погоду играть в красном, например.

И когда уже напишут в регламенте, что ближе к зиме принимающая команда должна иметь несколько мячей яркого цвета. Хотя мне говорили, якобы у предыдущего технического спонсора просто не было в линейке товаров ярких мячей.

Допустим. Но можно же делать выводы и быть готовыми к снегопаду в любом городе России в ноябре месяце», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Черданцев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

«Спартак» стал невидимкой под снегопадом в Калининграде. Почему матч не перенесли, а форму и мяч не сменили?

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58 комментариев

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koljas23
То есть это Спартак ещё и виноват? ))
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mrJerico
а РПЛ готовы?! Мяч белый!
+76
-2
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Ебздрогыч
Черданцев учит всех готовиться к матчам. Жаль только, что он сам когда комментирует к матчам не готовится
+60
-5
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Novak
Для коммунальщиков снегопады тоже часто становятся неожиданностью. Это какая-то история на государственном уровне.
+26
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litterkenny
Ответ Иван Прошкин
Верните "весну-осень". Так скандинавы играют,а мы разве южная страна?!
В чем смысл возвращать, если матчи будут проводиться в те же сроки и календарь не изменится? Международные окна и перерывы никуда не денутся.
+24
-4
+20
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Pertinax Gandi
Не иметь красных мячей для матча премьер-лиги, это конечно нонсенс. Даже когда я играл в третьей лиге ЛФЛ по САО Москвы в формате 8x8, у нас всегда на случай снегопада был красный мяч. Разве что нам было проще в плане того, что мы не были обязаны играть мячом определённого бренда, а могли играть любым))
+17
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Александр Сырчин
Ответ mrJerico
а РПЛ готовы?! Мяч белый!
Я за весь матч мяч видел очень редко. Это ужас какой-то.
+14
0
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_BoSToN_44
Ответ mrJerico
а РПЛ готовы?! Мяч белый!
Это больше напрягает. Вообще не видно мяч на общем плане
+11
0
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Dmitry_1986
Ахах, помню в бытность Прядкина скандал был по теме отсутствия красных мячей при снегопаде, сколько времени прошло, а воз и ныне там.... просто мрак... А мы про развитие детского футбола, какое там, они за 5 лет с красным мячом разобраться не в состоянии, и там похоже всё так...
+12
-1
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Ковид 07.10.52
Стадион не могут подготовить или перенести матч, а виноват, как всегда Спартак не в той форме приехал....
+14
-5
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Тайосич
А причём тут форма? Футболистов-то видно, а вот мяч нет.
+8
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Бронислав Каминский
Снегопад виноват,он должен был знать,что в России в конце ноября-декабре в футбол играют
+6
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Случайно заскочил
Ну надел бы Спартак красную форму, но тогда те кто смотрит матч по черно-белым телевизорам не смогли бы отличить синих от красных
+6
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litterkenny
Ответ Иван Прошкин
Лучше летом играть,чем в конце ноября,нет? До 2026 года так то всё равно не допустят до международных турниров...
РПЛ никогда не сможет играть летом без пауз из-за международного календаря (перерывы на ЧЕ, ЧМ). Поэтому от перемены мест слагаемых сумма не поменяется.
+6
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NIK7478
Черданцев! А канал Матч ТВ в состоянии найти другого комментатора, кроме Шнякина, и вообще не ставить его в эфир?! Иначе приходится смотреть без звука, ибо невозможно слушать ту пургу, которую он постоянно несёт!
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Dark.Babysitter
Специально посмотрел сейчас.
В Спортмастере Калининграда за 7190р оранжевые мячи SELECT Cosmos в продаже.
https://cdn.sportmaster.ru/upload/resize_cache/iblock/88c/1008_800_1/107037540299.jpg
+5
-1
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Никита Самарин
Как обычно, очень внезапно в ноябре пошёл снег 😏.
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Ход_Конём
Ответ Иван Прошкин
Лучше летом играть,чем в конце ноября,нет? До 2026 года так то всё равно не допустят до международных турниров...
А сборников из других стран не учитываешь? Из ближнего зарубежья их очень даже не мало.
+4
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Igor Shalamov
Ответ Бронислав Каминский
Когда была весна-осень,то никто уже не играл в конце ноября,тем более в декабре,не надо ля-ля про "те же сроки" Обычно в середине ноября уже сезон был закончен.Сейчас же чуть ли не до самого конца декабря играют
разница в 2 тура
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Igor Shalamov
Ответ Тухель
Мы исключены из УЕФА и ФИФА и не участвуем ни в одном из турниров этих организаций. Мы со спокойной душой можем забить на все их рекомендации.
мы не исключены из УЕФА и ФИФА это бред. Мы изключены из евробукбов
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BARCA_10
Чердак иногда как пернет что нибудь
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Дмитрий Коротаев
Жора иди в Ж
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litterkenny
Ответ Тухель
На кой черт России делать международные окна? У нас много легионеров сборных играет? Какой нибудь Чемпионшип играет во время матчей сборных или начальные стадии кубка в Англии, так почему бы и РПЛ не играть? Сборная же все равно нигде не играет.
Это требование УЕФА/ФИФА. Мы даже в окна для международных матчей (отборы ЧМ/ЧЕ) сейчас не можем из-за этого регламента играть.
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Tomas Nepotrebko
Ответ Иван Прошкин
Лучше летом играть,чем в конце ноября,нет? До 2026 года так то всё равно не допустят до международных турниров...
а сейчас летом не играют?
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Johnie
Чердак пытается играть в адеквата
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counsel
даже у Черданцева хватает ума понять, что красный мяч нужен на снегу ...
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Pelerin
Жора совсем в танке? Ничего, что комплект форм утверждает РПЛ и команда сама его поменять не может?
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TaR
Можно не ставить раздражающих комментаторов на матчи, но их ставят. Так что Жора - не все мнения учитывают
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utsh44psmr
Можно же быть готовым к репортажу в любом чемпионате и к любой игре.
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Edo Milanian
Ответ Dark.Babysitter
Специально посмотрел сейчас. В Спортмастере Калининграда за 7190р оранжевые мячи SELECT Cosmos в продаже. https://cdn.sportmaster.ru/upload/resize_cache/iblock/88c/1008_800_1/107037540299.jpg
Может у них карты спортмастера нет
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vladcher77
можно было черным маркером разукрасить мяч, заметней был бы. В старые времена помню мяч был бело-черным.
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горбатый видеосудья
Ответ Dark.Babysitter
Специально посмотрел сейчас. В Спортмастере Калининграда за 7190р оранжевые мячи SELECT Cosmos в продаже. https://cdn.sportmaster.ru/upload/resize_cache/iblock/88c/1008_800_1/107037540299.jpg
а доставлять вертолетом над пробками
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Darth_Malice
Ответ Бронислав Каминский
Когда была весна-осень,то никто уже не играл в конце ноября,тем более в декабре,не надо ля-ля про "те же сроки" Обычно в середине ноября уже сезон был закончен.Сейчас же чуть ли не до самого конца декабря играют
как это не играли в конце ноября, когда играли. календари что ли посмотрели бы сначала. постоянно заканчивали 20какого-то ноября в нулевых
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Тайосич
Ответ Тухель
Мы исключены из УЕФА и ФИФА и не участвуем ни в одном из турниров этих организаций. Мы со спокойной душой можем забить на все их рекомендации.
Никто ни от куда не исключён, тем более из ФИФА.
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шибдзег2
Сказал Жора ипотека
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Сергей Пичугин
Офигеть: сегодня переводчик Спартака забил гол за ЦСКА
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Бронислав Каминский
Ответ litterkenny
В чем смысл возвращать, если матчи будут проводиться в те же сроки и календарь не изменится? Международные окна и перерывы никуда не денутся.
Когда была весна-осень,то никто уже не играл в конце ноября,тем более в декабре,не надо ля-ля про "те же сроки" Обычно в середине ноября уже сезон был закончен.Сейчас же чуть ли не до самого конца декабря играют
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Иван Прошкин
Когда был перевод на "осень-весна" нам талдычили что это подгоняется для выравнивания с Европой,в том числе и для трансферных окон ,и для успешной игры в еврокубках.
Ну теперь чего выравнивать то?! Да и еврокубки наши коубы брали когда чемпионат проводился по старой схеме! В марте-апреле начинали,в начале ноября закагчивали,и всё норм было.
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Никому_никабельный
Можно, но необязательно. Так наверно посчитали в РПЛ
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damondiamond
мало кто заметил, но конечный счёт (по сценарию) уже вычищен от снега на газоне, можно было поднять бабла
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Иван Прошкин
Ответ litterkenny
В чем смысл возвращать, если матчи будут проводиться в те же сроки и календарь не изменится? Международные окна и перерывы никуда не денутся.
Лучше летом играть,чем в конце ноября,нет? До 2026 года так то всё равно не допустят до международных турниров...
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Eric_Cartman
Ответ mrJerico
а РПЛ готовы?! Мяч белый!
Мячи готовит принимающая сторона 🤷🏻‍♂️
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Мексиканская песня
В Анапе?
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Дмитрий Беляев
это Россия детка!!!
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Антон Белименко
Чердак вообще идиот, при чем тут Спартак, откуда ему знать, сколько комплектов формы у Спартака в наличии. Ведь цвет формы определяется заранее и фиксируется в протоколе матча, и если что то экстраординарное произошло, только судья или вышестоящее официальное лицо наверно может решать, менять ли форму, но никак не играющая команда
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Олимпионик
На Матч ТВ многие становятся Мостовыми
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dimitrii63
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когда уже чердак начнет зарабатывать, а не жить на кредитах и ипотеках
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Сергей Лепехин
Чердак пусть изучает матчасть
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Evgeny Valyaev
Спартак оказывается виноват, что не взял пару комплектов формы. Может Спартак ("команда такого уровня") ещё должен мячи контрастные с собой возить? Ну мало ли чего.
Пусть Черданцев весь список огласит, с чем Спартаку на выездные матчи гонять. Там видимо еще на два самолета наберется. Вплоть до запасного искусственного покрытия - чтобы в Воронеже лучше игралось в следующий раз.
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Denis1982
Это бред не иметь запасные мячи в такие погодные условия. Декабрь на носу, а тут видете какая неожиданность снегопад пошëл. Не уже ли Калининград местный прогноз синоптиков не слышали на вечер? Смотрел матч, но мяча не видел, очень расстроен что не видел игры, так как мяча в поле не было видно.
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