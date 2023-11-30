Черданцев после слов Уткина о его «невыносимости»: «Раньше была поговорка: у кого чего болит, тот о том и говорит»
Георгий Черданцев опубликовал сообщение после слов Василия Уткина о нем.
Ранее блогер сравнил комментатора «Матч ТВ» с Владимиром Лениным, отметив, что оба «невыносимы».
«Раньше была такая поговорка: у кого чего болит, тот о том и говорит», – написал Черданцев, возможно, реагируя именно на реплику своего бывшего коллеги.
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Расскажите-ка нам, обидчивый юноша, только без Вашей привычной демагогии, сколько "северных болельщиков, одетых во враждебные шапочки и болеющих ПРОТИВ собственной страны", Вам удалось насчитать на матче сборной России? )) Забавно, наверное, чувствовать себя школьной обиженкой, обиженной "северными болельщиками"...