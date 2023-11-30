Черданцев после слов Уткина о его «невыносимости»: «Раньше была поговорка: у кого чего болит, тот о том и говорит»

Георгий Черданцев опубликовал сообщение после слов Василия Уткина о нем.

Ранее блогер сравнил комментатора « » с Владимиром Лениным, отметив, что оба «невыносимы».

«Раньше была такая поговорка: у кого чего болит, тот о том и говорит», – написал Черданцев, возможно, реагируя именно на реплику своего бывшего коллеги.

Уткин и Черданцев зарубились из-за «ПэЭсЖэ». А как правильно?

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!