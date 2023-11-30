Черданцев после слов Уткина о его «невыносимости»: «Раньше была поговорка: у кого чего болит, тот о том и говорит»

Теги Василий Уткин телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев опубликовал сообщение после слов Василия Уткина о нем.

Ранее блогер сравнил комментатора «Матч ТВ» с Владимиром Лениным, отметив, что оба «невыносимы».

«Раньше была такая поговорка: у кого чего болит, тот о том и говорит», – написал Черданцев, возможно, реагируя именно на реплику своего бывшего коллеги.

Уткин и Черданцев зарубились из-за «ПэЭсЖэ». А как правильно?

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уткин ждёт не дождётся, когда Черданцева турнут с "Матч ТВ". Должна же быть у человека какая-то мечта.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У всех болит, Жора
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто как обзывается, тот сам так называется )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ТрактоПоктер
Ну так то да, хрен вынесешь Уткина.... Манипулятором если только....
Невыносимая лёгкость Василия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Циник Петербургский
Уткин как дикие джунгли - непроходимый. Уткин как чугун - неперевариваемый. Уткин как Слуцкий - уже очень далек от футбола.
Владелец команды бронзового чемпиона медиалиги действительно далёк о футбола, господин душнила северный. Я так и думал что уровень знаний соответствует стилю. 🙃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Alex Chernov
Владелец команды бронзового чемпиона медиалиги действительно далёк о футбола, господин душнила северный. Я так и думал что уровень знаний соответствует стилю. 🙃
Справедливости ради, мы ещё не до конца определились как медиафутбол близок/далёк к футболу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Alex Chernov
Владелец команды бронзового чемпиона медиалиги действительно далёк о футбола, господин душнила северный. Я так и думал что уровень знаний соответствует стилю. 🙃
А вот и местечковый "интеллектуал", считающий медиалигу футболом, подтянулся )))

Расскажите-ка нам, обидчивый юноша, только без Вашей привычной демагогии, сколько "северных болельщиков, одетых во враждебные шапочки и болеющих ПРОТИВ собственной страны", Вам удалось насчитать на матче сборной России? )) Забавно, наверное, чувствовать себя школьной обиженкой, обиженной "северными болельщиками"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий