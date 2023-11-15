Губерниев о ТЭФИ: «В глубокой жопе пассажиры, плохо комментирующие футбол. Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Роман Трушечкин Дмитрий Шнякин Матч ТВ брань Футбол

Дмитрий Губерниев рад, что футбольные комментаторы не получат ТЭФИ.

Напомним, передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». 

Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.

«Ну, классно же все!!! ТЭФИ ждем, награду заберем… Или Черданцев или я, за Юру буду очень рад, есличо!!!

Главное, по-прежнему в глубокой жопе будут пассажиры, которые плохо комментируют футбол!!!

Кстати, Рома Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно... Рома – держись!!! 💪» – написал Губерниев в телеграм-канале.

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49 комментариев

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СуперКонь
Каким бы комментатором Шнякин ни был, такие слова Губера характеризуют его, как им же используемую для оскорбления субстанцию.
+40
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Толик Изверг
Просто к слову. На ТЭФИ в этом году номинированы Соловьев, Скабеева-Попов, Ирада Зейналова, программы "60 минут", "Есть тема", "Вечер с Соловьевым", ещё куча всякого Г с НТВ и Рен-ТВ, КВН, Камеди, Шоу уральских пельменей, и это не полный список. Я так понимаю, весь срач из-за того, кто больше достоин оказаться в этой компании? Мне кажется, что высшая награда для нормального уважаемого тележурналиста - это пролететь мимо ТЭФИ, просто не быть даже номинированным на это позорище.
+31
0
+31
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Игорь Новиков
Ответ elkiro
Ну Губер, надо сказать, просто откровенно издевается над Шнякиными/Геничами и иже с ними. Тут я, пожалуй, даже приму сторону майонезного, ибо видеть как полыхают задние точки комментаторов с Матча - зрелище весьма забавное.
Как будто Губерниев не на Матче работает.
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Aleksey Yashin
"пассажиры, которые плохо комментируют футбол"


В целом достаточно точная оценка Генича, Шнякина и Ко
+15
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Overkiller
"В глубокой опе, полное овно" - подготовка к речи на церемонии ТЭФИ шла полным ходом...))
+11
-1
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elkiro
Ну Губер, надо сказать, просто откровенно издевается над Шнякиными/Геничами и иже с ними. Тут я, пожалуй, даже приму сторону майонезного, ибо видеть как полыхают задние точки комментаторов с Матча - зрелище весьма забавное.
+15
-7
+8
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Зубы Дзюбы
Ответ СуперКонь
Каким бы комментатором Шнякин ни был, такие слова Губера характеризуют его, как им же используемую для оскорбления субстанцию.
По сути то прав. Шнякин днарь
+12
-4
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Dooomer
Ответ СуперКонь
Каким бы комментатором Шнякин ни был, такие слова Губера характеризуют его, как им же используемую для оскорбления субстанцию.
Это его сущность. Помните, как он Малафеева за глаза называл овном? Ничего не изменилось с тех пор, губошлеп как был сам овном, так и остался.
+10
-3
+7
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Антон Фалафель
Вроде взрослые люди, а мозгов на столько мало, што как школьники сруться в соцсетях. Номера телефонов и локации кабинетов ещё не запросили у друг-друга?
+5
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Olga.t
Ответ Зубы Дзюбы
По сути то прав. Шнякин днарь
А Губерниев нет?)) хуже и наглее нет на матче.
+4
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seppblatter@mail.ru
Ответ Антон Фалафель
Вроде взрослые люди, а мозгов на столько мало, што как школьники сруться в соцсетях. Номера телефонов и локации кабинетов ещё не запросили у друг-друга?
Следующий заход будет про мамок
+4
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Olga.t
Ответ Толик Изверг
Просто к слову. На ТЭФИ в этом году номинированы Соловьев, Скабеева-Попов, Ирада Зейналова, программы "60 минут", "Есть тема", "Вечер с Соловьевым", ещё куча всякого Г с НТВ и Рен-ТВ, КВН, Камеди, Шоу уральских пельменей, и это не полный список. Я так понимаю, весь срач из-за того, кто больше достоин оказаться в этой компании? Мне кажется, что высшая награда для нормального уважаемого тележурналиста - это пролететь мимо ТЭФИ, просто не быть даже номинированным на это позорище.
Нормальному человеку надо обходить эту компанию за километр.
+4
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Зубы Дзюбы
Ответ Olga.t
А Губерниев нет?)) хуже и наглее нет на матче.
Он просто чувствует себя главным в зимнем пласте
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Назар Игорь
Было бы смешно если бы программа "Биатлон с губером" не попала в номинанты этой премии. Ведь он главный редактор спортивных каналов ВГТРК. Ну как не продвинуть себя, любимого.
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MagicWithoutBorders
Какой же губер мерзкий, фу, противно!
Я не оцениваю качество комментаторов, но так говорить о своих же коллегах - это просто верх мерзости!
Я никогда не смотрю ничего с губером, как только вижу его мерзкий образ, сразу же переключаю канал, даже не пытаясь понять, что идет по этому каналу.
губер - это знак желтухи, плохого качества и мерзости в эфире.
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Ilya Shilovskiy
Фу таким быть!
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Александр Жердин
Будем петь по ночам любимые песни, раздавать друг другу медали из жести!(С)
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no_one_perfect
«Жопа», «говно»-это прямо действительно достойно обладателя Тэффи
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rdyabin@icloud.com
Лицо губера создано, чтоб на него наступать ногами
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Chewey
Когда кажется, что мерзотнее быть не может, Губерниев доказывает, что нет предела совершенству
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Контрольный выстрел
Мерзость
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S Works Tarmac SL7
Жопа, гавно…это норма сейчас такая?
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knazen
Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково 😁 Вы представляете их планерки по понедельникам? 😁
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Adams
Ну и мерзость же. Губер не прокапался перед тем как сказал это?
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HK Traktor
А я требую разъяснить, почему в комментах нельзя писать ГОВНО, а на главной можно????
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Лжетрофеич
а что такое ТЭФИ? Как я понимаю, что-то из серии "по мощам и елей"?
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donatodonatore
Г-но требует расшифровки
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old folk
Ответ Толик Изверг
Просто к слову. На ТЭФИ в этом году номинированы Соловьев, Скабеева-Попов, Ирада Зейналова, программы "60 минут", "Есть тема", "Вечер с Соловьевым", ещё куча всякого Г с НТВ и Рен-ТВ, КВН, Камеди, Шоу уральских пельменей, и это не полный список. Я так понимаю, весь срач из-за того, кто больше достоин оказаться в этой компании? Мне кажется, что высшая награда для нормального уважаемого тележурналиста - это пролететь мимо ТЭФИ, просто не быть даже номинированным на это позорище.
Вот-вот. Времена, когда ТЭФИ брали Гендлин, Уткин, Парфёнов и Максимовская, давно прошли
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igls54
Какой-то вертеп "гениев"
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brace
Ответ Overkiller
"В глубокой опе, полное овно" - подготовка к речи на церемонии ТЭФИ шла полным ходом...))
разогрев
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Егор Коренев
Ответ СуперКонь
Каким бы комментатором Шнякин ни был, такие слова Губера характеризуют его, как им же используемую для оскорбления субстанцию.
По форме неправильно, по содержанию все так и есть
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Olga.t
Ответ Зубы Дзюбы
Он просто чувствует себя главным в зимнем пласте
Я бы даже сказала в "змеином"))
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Квадратное личико
Во Владивостоке, наверное, слышно, как у Губера рвёт пердак 😄
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Ярик01
Раскрутка ПОП-ММА?
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Классный руководитель
Забухал?
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Биомеханоид
Это прекрасно, продолжайте. А ещё они называли тебя "земляным червяком".
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IronTankograd
Ну вот при чём тут опять Малавеев, Дим?
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goshforever
"Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять" - ремейк
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Caterina
Это уровень наших госканалов, все норм, всё по заслугам. И прогресс не остановить, скоро с сортиров и жоп на мамок и папок перейдут.
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Arctic
Года идут, а Губерниев всё про говно рассуждает.
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Владимир Соколкин
Димуля получит статуэтку за ведение патриотических концертов в Лужниках. Спорт там рядом не валялся.
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Beriya
По моему ТЭФИ это полное....,,,,,ну то что сказал губер
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Йохан Чпохан
хам и дурак! за другие слова забанят.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Девочки, не ссорьтесь
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brace
после сказанного им, захотелось пойти и спустить унитаз
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