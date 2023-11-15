Губерниев о ТЭФИ: «В глубокой жопе пассажиры, плохо комментирующие футбол. Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно»
Дмитрий Губерниев рад, что футбольные комментаторы не получат ТЭФИ.
Напомним, передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» и «Катар-2022. Все на футбол» попали в тройку финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте».
Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не вошли.
«Ну, классно же все!!! ТЭФИ ждем, награду заберем… Или Черданцев или я, за Юру буду очень рад, есличо!!!
Главное, по-прежнему в глубокой жопе будут пассажиры, которые плохо комментируют футбол!!!
Кстати, Рома Трушечкин – комментатор хороший, просто компания у него была полное говно... Рома – держись!!! 💪» – написал Губерниев в телеграм-канале.
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В целом достаточно точная оценка Генича, Шнякина и Ко
Я не оцениваю качество комментаторов, но так говорить о своих же коллегах - это просто верх мерзости!
Я никогда не смотрю ничего с губером, как только вижу его мерзкий образ, сразу же переключаю канал, даже не пытаясь понять, что идет по этому каналу.
губер - это знак желтухи, плохого качества и мерзости в эфире.