Каштру не понравился вопрос об отсутствии Роналду в заявке на «Истиклол»: «Я тренер «Аль-Насра», а не фанат. Я понимаю, что Криштиану боготворят. Мы уважаем соперника»

Тренеру «Аль-Насра» не понравился вопрос о Криштиану Роналду.

Луиш Каштру ранее не включил португальца на матч с «Истиклолом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Азии, аде «Аль-Наср» уже гарантировал себе место в плей-офф. Матч пройдет в Таджикистане.

На пресс-конференции журналист задал Каштру вопрос об отсутствии Роналду, который не понравился тренеру.

– Я тренер «Аль-Насра», а не фанат. Я вас очень уважаю, но нельзя задавать такой вопрос или говорить такое о Роналду.

– Не поймите неправильно мой вопрос о Роналду, потому что мы здесь его любим. Мы просто много-много лет ждали, что он приедет в нашу страну.

– Я понимаю любовь к Роналду, многие боготворят его, и он сам хотел бы объездить весь мир. Мы уважаем нашего соперника, но намерены победить и войти в число лидеров группы, – добавил Каштру.

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