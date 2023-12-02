Тренер «Аль-Насра» после 0:3: «Нужен ВАР, чтобы контролировать комнату ВАР! Нам не дали два пенальти, а «Аль-Хилаль» забил не по правилам. Руководству надо обратиться в федерацию»
Главный тренер «Аль-Насра» недоволен судейством матча против «Аль-Хилаля» (0:3).
Игру чемпионата Саудовской Аравии обслуживала бригада Вильмара Рольдана.
«Надеюсь, руководство «Аль-Насра» обратится в федерацию, чтобы положить конец этим судейским ошибкам. Нужен ВАР, чтобы контролировать комнату ВАР!
Самым странным было то, что судья не смотрел повтор.
«Аль-Хилаль» забил нам такой же гол, как и «Аль-Иттихаду». Когда нападающий отталкивает нашего футболиста и забивает, а судья не смотрит повтор – это нормально?
«Аль-Насру» дважды не дали пробить пенальти, а второй гол «Аль-Хилаля» был забит не по правилам», – сказал Луиш Каштру в послематчевом флэш-интервью.
Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал арбитру повтор гола Роналду «Аль-Хилалю», призывая его засчитать. Мяч отменили из-за офсайда
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
А что, неплохой перфоманс. Даже смешно))
Какая там у кого-то мотивация одних из этих 4-х клубов засуживать ради других, если вся, лига по сути это специальный проект?
очень свойственна командам человека, который хотел переписать гол партнёра на себя.