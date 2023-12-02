Тренер «Аль-Насра» после 0:3: «Нужен ВАР, чтобы контролировать комнату ВАР! Нам не дали два пенальти, а «Аль-Хилаль» забил не по правилам. Руководству надо обратиться в федерацию»

Теги судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Вильмар Рольдан Луиш Каштру Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» недоволен судейством матча против «Аль-Хилаля» (0:3).

Игру чемпионата Саудовской Аравии обслуживала бригада Вильмара Рольдана.

«Надеюсь, руководство «Аль-Насра» обратится в федерацию, чтобы положить конец этим судейским ошибкам. Нужен ВАР, чтобы контролировать комнату ВАР!

Самым странным было то, что судья не смотрел повтор.

«Аль-Хилаль» забил нам такой же гол, как и «Аль-Иттихаду». Когда нападающий отталкивает нашего футболиста и забивает, а судья не смотрит повтор – это нормально?

«Аль-Насру» дважды не дали пробить пенальти, а второй гол «Аль-Хилаля» был забит не по правилам», – сказал Луиш Каштру в послематчевом флэш-интервью.

Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал арбитру повтор гола Роналду «Аль-Хилалю», призывая его засчитать. Мяч отменили из-за офсайда

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10 комментариев
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ВАР чтобы контролировать комнату ВАР?
А что, неплохой перфоманс. Даже смешно))
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Вообще забавно конечно, что в лиге где официально на государственном уровне выделили спец.финансирование на 4 конкретных клуба (остальные типа балласт), кто-то накидывает про несправедливость и ручное судейство. Ну цирк же)
Какая там у кого-то мотивация одних из этих 4-х клубов засуживать ради других, если вся, лига по сути это специальный проект?
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Ответ Montenegro Serbian
ВАР чтобы контролировать комнату ВАР? А что, неплохой перфоманс. Даже смешно))
проиграть 0-3, а потом обвинить АВАР, который не следил за ОВОр, который должен был контролировать ВОР комнату, которая должна была поправить судей на ВАР.
очень свойственна командам человека, который хотел переписать гол партнёра на себя.
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Ответ Montenegro Serbian
ВАР чтобы контролировать комнату ВАР? А что, неплохой перфоманс. Даже смешно))
На повторе ВАР , контролирующего ВАР , было обнаружено ,что судья ВАР, умышленно увел мышку вправо, чтобы прочертить неверную линию офсайда для Криштиану
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Это он Рональду озвучил?
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Ответ Леван Мкртчян
На повторе ВАР , контролирующего ВАР , было обнаружено ,что судья ВАР, умышленно увел мышку вправо, чтобы прочертить неверную линию офсайда для Криштиану
на повторе видно,что судья-не красивый
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