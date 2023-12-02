Тренер «Аль-Насра» после 0:3: «Нужен ВАР, чтобы контролировать комнату ВАР! Нам не дали два пенальти, а «Аль-Хилаль» забил не по правилам. Руководству надо обратиться в федерацию»

Главный тренер «Аль-Насра» недоволен судейством матча против «Аль-Хилаля» (0:3).

Игру чемпионата Саудовской Аравии обслуживала бригада .

«Надеюсь, руководство «Аль-Насра» обратится в федерацию, чтобы положить конец этим судейским ошибкам. Нужен ВАР, чтобы контролировать комнату ВАР!

Самым странным было то, что судья не смотрел повтор.

«Аль-Хилаль» забил нам такой же гол, как и «Аль-Иттихаду». Когда нападающий отталкивает нашего футболиста и забивает, а судья не смотрит повтор – это нормально?

« » дважды не дали пробить пенальти, а второй гол « » был забит не по правилам», – сказал в послематчевом флэш-интервью.

Тренер «Аль-Насра» на телефоне показывал арбитру повтор гола Роналду «Аль-Хилалю», призывая его засчитать. Мяч отменили из-за офсайда

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